'అలాంటివి అసలు పట్టించుకోను'- ఒప్పందం నుంచి ఇరాన్ వైదొలగడంపై ట్రంప్
ఇరాన్ ఒప్పందంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
US President Donald Trump (AP)
Published : July 19, 2026 at 7:14 PM IST
Trump on Iran Deal : పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తతంగా మారుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా-ఇరాన్ అవగాహన ఒప్పందానికి టెహ్రాన్ కట్టుబడి ఉండకపోవడాన్ని తాను ఏమాత్రం పట్టించుకోనని అన్నారు. అయితే ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు తయారు చేయకుండా నిలువరించాలన్నదే తమ లక్ష్యమని పునరుద్ఘాటించారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరుదేశాల మధ్య కుదిరిన ఎంఓయూ నుంచి వైదొలగుతున్నట్లు ఇరాన్ చేసిన ప్రకటనపై మీరేమంటారు అని ప్రశ్నించగా అలాంటి చర్యల గురించి ఏ మాత్రం పట్టింపు లేదని అన్నారు.