తదుపరి ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్గా మహిళ ఎంపికయ్యే ఛాన్స్: అమెరికా
ఆంటోనియో గుటెరస్ తర్వాత ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్గా మహిళ ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉందన్న యూఎస్- మహిళా నాయకత్వానికి తమ మద్దతు ఉంటుందని వెల్లడి
The symbol of the United Nations (AP)
Published : July 16, 2026 at 12:12 PM IST
America On Next UN General Secretary : తదుపరి ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి (సెక్రటరీ జనరల్)గా మహిళ ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉందని అగ్రరాజ్యం అమెరికా స్పష్టం చేసింది. ఐరాసకు ఒక మహిళ నాయకత్వం వహించే అంశానికి తమ మద్దతు ఉంటుందని ప్రకటించింది. ప్రపంచ స్థాయి సంస్థ అయిన ఐక్యరాజ్యసమితికి తదుపరి ప్రధాన కార్యదర్శిగా మహిళ ఎందుకు ఎన్నిక కాకూడదో చెప్పడానికి ఎటువంటి కారణం లేదని పేర్కొంది. 193 సభ్య దేశాలు కలిగిన ఈ ఐరాసలో అత్యున్నత పదవి (సెక్రటరీ జనరల్) కోసం పోటీపడుతున్న అభ్యర్థులతో అమెరికా సమావేశమైందని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఐరాస ఆర్థిక, సామాజిక మండలిలో అమెరికా ప్రతినిధి, రాయబారి డాన్ నెగ్రియా వ్యాఖ్యానించారు.