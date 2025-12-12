Core-5 గ్రూప్ ఏర్పాటుకు ట్రంప్ ప్లానింగ్- భారత్, చైనా, రష్యా, జపాన్తో జట్టు సాధ్యమేనా?
December 12, 2025
Trump Planning Core 5 Group : మారిపోతున్న అంతర్జాతీయ సమీకరణాలకు అనుగుణంగా సరికొత్త కూటమి ఏర్పాటు దిశగా అగ్రరాజ్యం అమెరికా కసరత్తు చేస్తోంది. ఆ కూటమికి 'కోర్ 5' లేదా 'సీ5' అని పేరు పెట్టే అవకాశం ఉందంటూ అమెరికా మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఇందులో అమెరికా, భారత్, రష్యా, చైనా, జపాన్ సభ్యదేశాలుగా ఉంటాయని కథనాల్లో ప్రస్తావించారు. ఇప్పటికే ప్రపంచ అగ్రరాజ్యాలు, సంపన్న దేశాలతో 'జీ7' కూటమి ఉంది. అమెరికా, ఐరోపా దేశాలతో 'నాటో' కూటమి ఉంది. ఈ రెండు కూటములపైనా ఐరోపా దేశాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. మారుతున్న అంతర్జాతీయ సమీకరణాల నేపథ్యంలో ఐరోపా దేశాల ప్రభావం నుంచి బయటికొచ్చే ప్రయత్నాలను అమెరికా మొదలుపెట్టింది. ఈక్రమంలోనే భారీ జనాభా, అత్యాధునిక సైనిక సంపత్తి, భౌగోళిక ప్రాధాన్యత, అతిపెద్ద వాణిజ్య మార్కెట్ కలిగిన అతి ముఖ్యమైన దేశాలతో ఒక కొత్త కూటమిని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అమెరికాలోని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు రూపొందించిన 'జాతీయ భద్రతా వ్యూహం' ముసాయిదా ప్రతుల్లో సీ5 కూటమి ఏర్పాటు ప్రతిపాదన ఉందని అమెరికా మీడియా పేర్కొంది.
రష్యా, చైనాలతో అమెరికా దోస్తీ సాధ్యమేనా?
రష్యా లాంటి శత్రుదేశాన్ని కలుపుకొని అమెరికా కూటమిని ఏర్పాటు చేయడం అసాధారణ అంశంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అది షాకింగ్ విషయమేం కాదని అమెరికా మీడియా కథనాల్లో విశ్లేషించారు. సైద్ధాంతికంగా చైనా, రష్యాలతో అమెరికాకు పొసగదు. అయినప్పటికీ సీ5 కూటమిలో ఈ రెండు దేశాలు ఉండాలని అగ్రరాజ్యం కోరుకుంటోందట. తద్వారా ఆయా దేశాలతోనూ దౌత్య సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవచ్చని ట్రంప్ సర్కారు భావిస్తోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయి సున్నిత అంశాల్లో తాము సత్వర ఫలితాలను సాధించేందుకు సీ5 కూటమి ఉపయోగపడుతుందని అమెరికా అంచనా వేస్తోంది. సున్నిత అంశాలపై వీలైనంత త్వరగా భారత్, చైనా, రష్యా, జపాన్ దేశాల అభిప్రాయాలను తెలుసుకునేందుకు ఈ కూటమి వేదికగా ఉపయోగపడుతుందని కోరుకుంటోంది.
సీ5 కూటమి ఎలా పనిచేస్తుంది?
అమెరికా మీడియా కథనాల ప్రకారం, అంతర్జాతీయ స్థాయి సున్నిత అంశాలపై చర్చించే వేదికగా సీ5 కూటమి ఉండాలని అమెరికా కోరుకుంటోంది. అయితే ఈ కూటమిని ఎలా నిర్వహించాలి? దీనిలో ఏ సభ్య దేశం ప్రభావశీలత ఎంతమేర ఉండాలి? అనే దానిపై ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఏటా ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట అజెండాపై చర్చించేందుకు శిఖరాగ్ర సమావేశాలను నిర్వహించాలనే ప్రతిపాదన ముసాయిదాలో ఉంది. పశ్చిమాసియా ప్రాంత భద్రత, ఇజ్రాయెల్ - సౌదీ అరేబియా సంబంధాల బలోపేతం, శాస్త్ర సాంకేతిక విభాగాల్లో పోటీ వంటి ఏదైనా ఒక టాపిక్పై ఏటా శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని అమెరికా యోచిస్తోంది.
సీ5 కూటమితో అమెరికాకు ప్రయోజనమేంటి?
ఐరోపా దేశాల ప్రభావంలో చిక్కుకోకుండా, సరికొత్త ప్రపంచ శక్తులుగా అవతరించిన భారత్, చైనా, రష్యా, జపాన్లతో చేతులు కలపడం దీర్ఘకాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ట్రంప్ సర్కారు భావిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయుల్లో ఆశాజనక ఫలితాలను సాధించేందుకు నూతన ప్రపంచ శక్తులతో భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకొని తీరాల్సిందే అనే వాస్తవాన్ని అమెరికా గుర్తించిందని పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు. భారత్, చైనాల్లో చెరో 142 కోట్లకుపైగా జనాభా ఉండగా, అమెరికాలో 34 కోట్లు, రష్యాలో 14 కోట్లు, జపాన్లో 12 కోట్ల జనాభా ఉంది. ఈ దేశాలు వ్యూహాత్మకంగా యావత్ ప్రపంచానికి చాలా కీలకమైనవి. చాలావరకు ప్రపంచ దేశాలు వీటిలో ఏదో ఒక దేశంతో వ్యూహాత్మక వాణిజ్య, సైనిక, ఆర్థిక సంబంధాలను కలిగి ఉన్నాయి. అందుకే సీ5 కూటమి ఏర్పాటు తమకూ ప్రయోజనకరంగానే ఉంటుందని అమెరికా ఆశిస్తోంది.
ఐరోపాపై రష్యాకు పట్టు- చైనా విషయంలో అమెరికా యూటర్న్
అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకుల ప్రకారం, ఒకవేళ సీ5 కూటమిని అమెరికా ఏర్పాటు చేస్తే, ఐరోపా ఖండంపై రష్యా ప్రభావాన్ని అగ్రరాజ్యం గుర్తించినట్లు అవుతుంది. అదే జరిగితే ఐరోపా దేశాల్లో నాటో కూటమి, జీ7 కూటమి ప్రాధాన్యత తగ్గిపోవచ్చు. ఈ కూటమి ఏర్పాటైతే, చైనా విషయంలో ట్రంప్ సర్కారు యూటర్న్ తీసుకున్నట్లుగా భావించాల్సి ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి ఇండో-పసిఫిక్ సముద్ర జలాల్లో అంతర్జాతీయ సమీకరణాలు మారిపోతాయి. జాతీయ ప్రయోజనాలకు, నాటో, జీ7 కూటములకు విఘాతం కలిగించని రీతిలో సీ5 కూటమిని ముందుకు తీసుకెళ్లే సమగ్ర వ్యూహం ఉంటేనే ఈ ప్రయత్నంలో అమెరికా సక్సెస్ అవుతుంది. భారత్, చైనా, రష్యాలు ఈ కొత్త కూటమిలో చేరేందుకు సిద్ధమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే అవి ఈ కూటమి కోసం తమ ప్రాంతీయ ప్రయోజనాలను, సమీకరణాలను ఫణంగా పెట్టవు.
అలాంటి 'వ్యూహమేం' లేదు : వైట్ హౌస్
'జాతీయ భద్రతా వ్యూహం' ముసాయిదా ప్రతులను ట్రంప్ సర్కారు సిద్ధం చేసిందనే వార్తా కథనాలను వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రెటరీ అన్నా కెల్లీ ఖండించారు. అలాంటి డాక్యుమెంట్ ఏదీ రూపొందించలేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. ప్రైవేటు విజన్ లేదా రహస్య విజన్తో 33 పేజీల డాక్యుమెంట్ను తయారు చేశారనే వార్తల్లో వాస్తవికత లేదన్నారు.