మా లక్ష్యాలన్నీ సాధించే వరకు ఇరాన్పై ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది : ట్రంప్
ఇరాన్పై ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తామని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- ట్రెహాన్పై మరింత దాడిని పెంచామని సైనిక దళాలకు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని ఆదేశం
Published : March 2, 2026 at 7:07 AM IST
Trump on Iran Operation : తమ లక్ష్యాలను సాధించే వరకు ఇరాన్పై అమెరికా చేపట్టిన ఆపరేషన్ను కొనసాగిస్తామని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీని పూర్తి శక్తితో కొనసాగిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ కూడా ఇదే విషయాన్ని తెలిపింది. ఇరాన్పై నిర్ణయాత్మక దెబ్బ కొడతామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్రెహాన్పై దాడిని మరింత పెంచాలని తమ దళాలకు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు చెప్పారుూ.
వందలాది లక్ష్యాలపై దాడులు : ట్రంప్
గత 36 గంటల్లో అమెరికా, మిత్ర దేశాలు కలిసి ప్రపచంలో ఎప్పుడూ చూడని స్థాయిలో భారీ సైనిక దాడిని ప్రారంభించాయని ట్రంప్ వీడియో సందేశంలో పేర్కొన్నారు. ఇంతటి ఆపరేషన్ను ఎవరూ చూడలేదని తెలిపారు. అమెరికా దళాలు ఇరాన్లో వందలాది లక్ష్యాలపై దాడులు జరిపాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇందులో ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) కేంద్రాలు, వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. కొన్ని నిమిషాల్లోనే తొమ్మిది నౌకలను, వాటి నౌకా నిర్మాణ కేంద్రాన్ని ధ్వంసం చేశామని ట్రంప్ తెలిపారు.
#WATCH | US President Donald J. Trump says, " for the past 36 hours, the united states and its partners have launched operation epic fury... we have hit hundreds of targets in iran, including revolutionary guard facilities and iranian air defence systems. just now, it was… pic.twitter.com/yEZORmxpzD— ANI (@ANI) March 1, 2026