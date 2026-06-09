అఫ్గాన్కు అండగా భారత్- శాంతి, అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాం: ఐరాసలో పర్వతనేని హరీశ్
అఫ్గానిస్థాన్పై ఐరాస భద్రతా మండలిలో భారత్ కీలక ప్రకటన- రెండు దేశాలు శతాబ్దాలుగా నాగరికతల బంధంతో అనుసంధానమై ఉన్నాయని వ్యాఖ్య
Published : June 9, 2026 at 6:59 AM IST
India On Afghanistan Support : అఫ్గానిస్థాన్ ప్రజల పట్ల భారత్కు ఉన్న అచంచల నిబద్ధతను ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. భారత్, అఫ్గానిస్థాన్ కేవలం భౌగోళికంగా పొరుగు దేశాలే కాకుండా, నాగరికతల పరంగా కూడా శతాబ్దాల అనుబంధాన్ని పంచుకున్నాయని తెలిపింది. ఈ చారిత్రక బంధమే నేటి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు బలమైన పునాదిగా నిలుస్తోందని ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ తెలిపారు. అఫ్గానిస్థాన్ పరిస్థితిపై నిర్వహించిన యూఎన్ అసిస్టెన్స్ మిషన్ ఇన్ అఫ్గానిస్థాన్ (యూఎన్ఏఎంఏ) బ్రీఫింగ్లో మాట్లాడిన ఆయన ఆ దేశంతో భారత్కు ఉన్న చారిత్రక, సాంస్కృతిక అనుబంధాలను గుర్తు చేశారు.
గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అఫ్గానిస్థాన్ ప్రజలు యుద్ధాలు, అస్థిరత, మానవతా సంక్షోభాలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని హరీశ్ పేర్కొన్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ దేశంలో శాంతి, స్థిరత్వం, అభివృద్ధి నెలకొనేందుకు భారత్ నిరంతరం మద్దతు ఇస్తోందని చెప్పారు. దోహా వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశాల్లో భారత భాగస్వామ్యం, అఫ్గానిస్థాన్తో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి భాగస్వామ్యం ఇందుకు నిదర్శనమని వివరించారు. అఫ్గాన్ ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం చేరేలా అన్ని స్థాయిల్లో సమన్వయం కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
#WATCH | Permanent Representative of India to the UN in New York, Ambassador Parvathaneni Harish says, " india and afghanistan are contiguous neighbours and as civilizational states, our ties have spanned centuries. our history of close cooperation continues to guide our… pic.twitter.com/sTQKD9NPNB— ANI (@ANI) June 8, 2026
34 ప్రావిన్సుల్లో 500కుపైగా ప్రాజెక్టులు
అఫ్గానిస్థాన్లోని అన్ని 34 ప్రావిన్సుల్లో భారత్ సామర్థ్యాభివృద్ధి, మానవతా సహాయ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందని హరీశ్ వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా 500కుపైగా అభివృద్ధి భాగస్వామ్య ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. ఆరోగ్య రంగం, ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి కీలక రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. యునిసెఫ్, అఫ్గాన్ రెడ్క్రాస్ సొసైటీ వంటి సంస్థలతో కలిసి ప్రజల అత్యవసర అవసరాలను తీర్చేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఆరోగ్య రంగంలో విస్తృత సహకారం
ఇటీవల అఫ్గానిస్థాన్లో సంభవించిన వరదల బాధితుల కోసం భారత్ మూడు టన్నుల ప్రత్యేక సహాయక సామగ్రిని పంపిందని హరీశ్ తెలిపారు. ఇందులో వంట సామగ్రి, పరిశుభ్రత కిట్లు, ప్లాస్టిక్ షీట్లు, టార్పాలిన్లు, స్లీపింగ్ బ్యాగులు తదితర వస్తువులు ఉన్నాయని చెప్పారు. అఫ్గాన్ బాలల టీకాకరణ కార్యక్రమానికి మద్దతుగా 33 టన్నుల బీసీజీ, టెటనస్, డిఫ్తీరియా వ్యాక్సిన్లు, సంబంధిత వైద్య సామగ్రిని కాబూల్కు అందించినట్లు వెల్లడించారు. జన్యుపరమైన గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న అఫ్గాన్ చిన్నారులకు భారత్లో వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నామని తెలిపారు. పక్తికా, ఖోస్ట్, పక్తియా ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ ప్రసూతి కేంద్రాల ఏర్పాటు, కాబూల్లోని ఇందిరాగాంధీ బాలల ఆరోగ్య సంస్థ అభివృద్ధి, క్యాన్సర్, ట్రామా కేంద్రాల నిర్మాణం ద్వారా మహిళలు, పిల్లల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు.
#WATCH | " ... blaming neighbours for its own failures is an old pakistani habit. this attempt to hoodwink the world will fail," says ambassador parvathaneni harish, permanent representative of india to the un in new york— ANI (@ANI) June 8, 2026
he says, "india would like to emphasise the importance of… pic.twitter.com/478zPyIYwS
కాబూల్లో 30 పడకల ఆస్పత్రి నిర్మాణంతో పాటు హెరాత్లో థలసేమియా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు హరీశ్ వెల్లడించారు. అఫ్గానిస్థాన్లోని ఆస్పత్రుల్లో ఆధునిక వైద్య పరికరాల ఏర్పాటు కూడా త్వరలో ప్రారంభం కానుందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టులు దేశ ప్రజలకు అత్యవసర ఆరోగ్య సేవలు అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాల అమలులో భాగస్వామ్య సంస్థల సహకారం ప్రశంసనీయమని పేర్కొన్నారు.
భారీ మానవతా సహాయం
2021 ఆగస్టు నుంచి ఇప్పటివరకు భారత్ 50 వేల టన్నులకు పైగా గోధుమలు, 420 టన్నుల మందులు, వ్యాక్సిన్లు, క్యాన్సర్ నిరోధక ఔషధాలు, అలాగే 40 వేల లీటర్ల పురుగుమందులను అఫ్గానిస్థాన్కు పంపినట్లు హరీశ్ వెల్లడించారు. గతేడాది సంభవించిన రెండు భూకంపాల అనంతరం ఆహార పదార్థాలు, సహాయక సామగ్రి, అత్యవసర మందులతో కూడిన భారీ సహాయాన్ని అందించిన తొలి దేశాల్లో భారత్ ఒకటిగా నిలిచిందని తెలిపారు. మాదకద్రవ్యాల బారినపడిన వారి పునరావాసం కోసం ఐక్యరాజ్యసమితి మాదకద్రవ్యాలు, నేరాల కార్యాలయంతో కలిసి వైద్య సామగ్రి, సామాజిక సహాయ వస్తువులు కూడా అందించినట్లు చెప్పారు.
విద్యా అవకాశాలకు ప్రాధాన్యం
అఫ్గాన్ విద్యార్థుల కోసం భారత్ అందిస్తున్న స్కాలర్షిప్లు, ఫెలోషిప్లకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోందని హరీశ్ పేర్కొన్నారు. 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 3,000 మంది విద్యార్థులు ఈ అవకాశాలను వినియోగించుకున్నారని, వారిలో 1,000 మంది మహిళలు ఉన్నారని తెలిపారు. త్వరలో మరో 1,000 స్కాలర్షిప్లను డిగ్రీ, మాస్టర్స్ కోర్సుల కోసం అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. మహిళల ఆధ్వర్యంలోని స్వయం సహాయక బృందాలకు భారత్ ఆర్థిక, లాజిస్టిక్ మద్దతును కొనసాగిస్తోందని చెప్పారు. అఫ్గానిస్థాన్ ప్రజల సంక్షేమం, దేశ పునర్నిర్మాణం, అభివృద్ధి కోసం భారత్ భవిష్యత్తులో కూడా తన సహకారాన్ని కొనసాగిస్తుందని ఐరాస వేదికగా స్పష్టం చేసింది.
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