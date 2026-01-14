రైలుపై భారీ క్రేన్ పడి 22 మంది మృతి- మరో 30 మందికి గాయాలు
భారీ క్రేన్ మీద పడటంతో పట్టాలు తప్పిన ప్యాసింజర్- ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే రైలులో చెలరేగిన మంటలు
Thailand Train Accident (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 11:06 AM IST
Thailand Train Accident : థాయ్లాండ్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. కదులుతున్న రైలుపై ఓ క్రేన్ జారిపడటంతో బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. ఈ ప్రమాదంలో 22 మంది మృతి చెందినట్లు స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించారు. మరో 30 మందికి పైగా గాయపడినట్లు పోలీసులు వివరించారు. ప్రమాద సమయంలో రైల్లో 150 మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. బ్యాంకాక్కు 230 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిఖియో జిల్లాలో బుధవారం ఉదయం ఈ ప్రమాదం జరిగింది.