కోరలు చాస్తున్న ఎబోలా వైరస్- 100 దాటిన మృతుల సంఖ్య
తూర్పు కాంగోలో తీవ్రస్థాయిలో విజృంభిస్తున్న ఎబోలా వైరస్- 550 కేసుల్లో దాదాపు 100 మంది మృతి- 19 మంది కోలుకున్నారని వెల్లడించిన అధికారులు
Published : June 9, 2026 at 3:29 PM IST
Ebola Virus Deaths Update : తూర్పు కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ తీవ్రస్థాయిలో విజృంభిస్తోంది. దేశంలో నమోదైన మొత్తం 550 కేసుల్లో దాదాపు 100 మంది మరణించారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అలాగే, ఈ వైరస్ బారి నుంచి 19 మంది కోలుకున్నారని, మరో 309 మంది ఎబోలా అనుమానితులు ఐసోలేషన్లో ఉన్నారని వెల్లడించారు. ఈ వైరస్కు సరైన వైద్య చికిత్స లేనందు వల్ల దీన్ని అరికట్టడం వైద్యులకు పెద్ద సవాల్గా మారింది. మరోవైపు, కేసుల సంఖ్య ఇంకా ఎక్కువగానే ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వైరస్ సరిహద్దు దాటి ఉగాండాకు కూడా వ్యాపించింది. వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రాంతీయంగా ఈ వ్యాధి మరింత వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందని, ఉగాండాలో 19 ఎబోలా కేసులు నమోదు కాగా, అందులో ఇద్దరు మరణించారని తెలిపింది.