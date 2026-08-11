ఎన్నడూ లేనంత వేగంతో విజృంభిస్తున్న ఎబోలా వైరస్- కాంగోలో 2 వేల మందికిపైగా మృతి
కాంగో దేశంలో రికార్డు వేగంతో విస్తరిస్తున్న ప్రాణాంతక ఎబోలా వైరస్- 2 వేలకుపైగా మృతి- టీకా, సరైన మందులు లేని బుండిబుగ్యో రకం ఎబోలా వ్యాప్తి!
Published : August 11, 2026 at 10:17 PM IST
Congo Ebola Health Crisis : మధ్య ఆఫ్రికా దేశమైన డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ విజృంభిస్తోంది. ఇప్పుడు వైరస్ వ్యాప్తి అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. దేశంలో ఇప్పటివరకు ఎబోలా బారిన పడి కనీసం 2011 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం మొత్తం 4381 కేసులు నమోదయ్యాయి. మరో 704 మంది బాధితులు ప్రస్తుతం ఐసోలేషన్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఏడాది మే 15న ఎబోలా ప్రబలిందని ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. కానీ ఫిబ్రవరి నుంచే ఇది వ్యాప్తి చెందుతోందని జెనెటిక్ సీక్వెన్సింగ్ పరిశోధనల్లో తేలింది. వ్యాధి వ్యాప్తి వేగంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, దాన్ని గుర్తించడం, నియంత్రించడం, బాధితులకు సకాలంలో వైద్యం అందించడం అధికారులకు సవాల్ విసురుతోంది.
తొలి 1000 మరణాలు నమోదు కావడానికి దాదాపు 9 వారాల సమయం పట్టగా, కానీ ఆ సంఖ్య మరో 3 వారాల్లోనే రెట్టింపైంది. దీంతో 3 వారాల వ్యవధిలో మరో 1000 కిపైగా మరణాలు సంభవించాయి ఇక్కడ వైరస్ ఎంత రికార్డు స్థాయిలో వ్యాపిస్తుందో ప్రభుత్వ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. చరిత్రలోనే ఇది రెండో అతిపెద్ద ఎబోలా విజృంభణగా నిలిచింది. 2014-16 సమయంలో పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో ప్రబలిన ఎబోలా తొలి స్థానంలో ఉంది. దీనినే ఇప్పటివరకు అత్యంత ప్రాణాంతకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అప్పట్లో దీని వల్ల ఏకంగా 28 వేలకుపైగా కేసులు నమోదవగా, 11 వేల మందికిపైగా మరణించారు.
టీకా, చికిత్స లేకపోవడమే అతిపెద్ద సమస్య
ఈసారి విపరీతంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న ఎబోలాను 'బుండిబుగ్యో (Bundibugyo)' అనే అరుదైన వైరస్ రకంగా గుర్తించారు. గతంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఎన్నో ఎబోలా రకాలకు ఆరోగ్య సంస్థలు ఆమోదించిన టీకాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుత వైరస్ను నియంత్రించే ఎలాంటి వ్యాక్సిన్లు గానీ, నిర్దిష్ట చికిత్స విధానాలు గానీ అందుబాటులో లేవు. సాధారణంగా వాడే ఎబోలా టీకాలు లేదా మందులు దీనిపై ఏ మాత్రం ప్రభావం చూపలేవు. ప్రస్తుతం తూర్పు కాంగోలోని మహమ్మారి కేంద్ర బిందువు ఇతురి ప్రాంతంలో దీనిపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ ప్రారంభించారు. వ్యాక్సిన్, చికిత్సా విధానాలపై పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.
రికార్డు స్థాయిలో మరణాలు రేటు
వ్యాధి లక్షణాలు కాస్త ఆలస్యంగా బయటపడటం, చికిత్స ఆలస్యం కావడం వల్ల ఈ ఎబోలా రకం వ్యాప్తి వల్ల వల్ల మరణాల రేటు 45.9 శాతానికి చేరుకుంది. మొదట్లో దీని లక్షణాల్ని మలేరియా, టైఫాయిడ్గా భావించి వేరే చికిత్స అందించడం కూడా నష్ట తీవ్రతను, మరణాల రేటును పెంచింది. 2014-16 నాటి ఎబోలా వ్యాప్తి మరణాల శాతం (39.6 శాతం) కంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
వైరస్ మన కంటే చాలా ముందుంది- ఎన్నో అడ్డంకులు!
తూర్పు ప్రాంతాల్లో నిరంతరం జరిగే తిరుగుబాటు దారుల ఘర్షణల వల్ల ఆరోగ్య సిబ్బంది మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్లలేకపోతున్నారు. మరోవైపు పనికి తగ్గ వేతనాలు అందడం లేదని చాలా మంది ఆరోగ్య సిబ్బంది నిరసనలు, సమ్మెలు చేస్తున్నారు. రోడ్లు సరిగా లేకపోవడం, సమాచార వ్యవస్థలు పనిచేయకపోవడం వల్ల కూడా వ్యాధిగ్రస్తుల్ని త్వరగా గుర్తించలేకపోతున్నారు. దీని వల్ల వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా మారింది.
ఎబోలా వ్యాప్తిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్- WHO) స్పందించింది. డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆఫ్రికా ప్రాంతీయ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ యాకూబ్ జనాబీ మాట్లాడుతూ- 'మేం వైరస్ వెనకాల పరిగెడుతున్నాం. కానీ వైరస్ మన కంటే చాలా వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది.' అని తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో లేని పరిస్థితుల్లో వ్యాధి నియంత్రణకు కేసుల్ని వేగంగా గుర్తించి, బాధితుల్ని ప్రత్యేక వైద్య కేంద్రాల్లో చికిత్స అందించే వరకు ఐసోలేషన్లో ఉంచడం కీలకం అని యూకేలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఆంగ్లియాకు చెందిన మెడిసిన్ ప్రొఫెసర్ పాల్ హంటర్ వివరించారు. ఎబోలా వైరస్లో పలు రకాలు ఉన్నాయి. 1976లో కాంగోలోని ఎబోలా నది సమీపంలో తొలిసారిగా ఈ వైరస్ను గుర్తించగా, ఆ దేశంలో విజృంభించడం ఇది రికార్డు స్థాయిలో 17వ సారి. అయితే ఇంత తీవ్రమైన పరిస్థితి ఎదురుకావడం ఇదే తొలిసారి అని చెబుతున్నారు.