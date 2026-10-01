ఇరాక్ నుంచి అమెరికా సైన్యం పూర్తిగా నిష్క్రమణ- 'ఖరీదైన విహారయాత్ర ముగిసింది' అన్న ట్రంప్
ఇరాక్ నుంచి అమెరికా సైన్యం వైదొలగడాన్ని స్వాగతించిన ట్రంప్- నరకంలోకి చేసిన ఖరీదైన విహారయాత్ర ముగిసిందని వ్యాఖ్య- డెడ్లైన్ నాటికి ఉపసంహరణ ప్రక్రియ క్రమబద్ధంగా జరిగినట్లు వెల్లడి
Published : October 1, 2026 at 8:45 AM IST
Trump On Withdrawal Of US Troops : ఇరాక్ నుంచి అమెరికా సైన్యం పూర్తిగా వైదొలగడాన్ని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వాగతించారు. నరకంలోకి చేసిన అత్యంత ఖరీదైన విహారయాత్ర ఎట్టకేలకు ముగిసిందని వ్యాఖ్యానించారు. శ్వేతసౌధంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ట్రంప్ డెడ్లైన్ నాటికి ఉపసంహరణ ప్రక్రియ క్రమబద్ధంగా జరిగిందని వెల్లడించారు. గతంలో తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయాల వల్లే అమెరికా ఈ ఊబిలో కూరుకుపోయిందని మండిపడ్డారు. ఈ ప్రభావం ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగిందని తెలిపారు.
బాగ్దాద్, వాషింగ్టన్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం ఉత్తర ఇరాక్లోని ఓ వైమానిక స్థావరం నుంచి చివరి అమెరికా దళాలు నిష్క్రమించాయి. సెప్టెంబర్ 30 గడువులోగా ఉపసంహరణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. దీనిని ట్రంప్ క్రమబద్ధమైన నిష్క్రమణగా ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో వేదికగా వెల్లడించారు. గతంలో తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయాల వల్లే అమెరికా ఇరాక్లో చిక్కుకుపోయిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ ప్రభావం ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగిందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ ఘట్టం చరిత్రలో ముగుస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా, ఇరాక్లు ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూప్ (ఐసిస్)పై సాధించిన విజయానికి ఈ ఉపసంహరణ ఒక సంకేతమని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే ఇరాక్ భద్రతా దళాలకు శిక్షణ, ఇంటెలిజెన్స్ మద్దతును అమెరికా కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
12 ఏళ్లుగా ఐసీస్పై పోరాటం
ఉగ్రవాద సంస్థ ఐసీస్ అంతమే లక్ష్యంగా ఇరాక్లో 12ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న తమ సైనిక ఆపరేషన్ ముగిసిందని మంగళవారం అమెరికా ప్రకటించింది. ఇరాక్ నుంచి తమ సైనిక దళాల ఉపసంహరణ పూర్తిగా ముగిసిందని అమెరికా సైన్యం అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలోఇరాక్ ప్రభుత్వం భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసింది.
ఉత్తర ఇరాక్లో మిగిలి ఉన్న చివరి వైమానిక స్థావరం నుంచి కూడా అమెరికా దళాలు పూర్తిగా వెనుదిరిగాయని పెంటగాన్ ప్రకటించింది. అత్యంత క్రమబద్ధంగా ఈ ఉపసంహరణ ప్రక్రియ జరిగినట్లు తెలిపింది. ఇరాక్తోపాటు ఆప్రాంతంలో ఐసీస్ను వ్యవస్థీకృత సైనిక ముప్పుగా లేకుండా చేయడంలో తమ పన్నెండేళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటం విజయవంతమైనట్లు పెంటగాన్ వెల్లడించింది. అందుకు సైనిక బలగాల ఉపసంహరణ ఒక మైలురాయిగా పేర్కొంది.
ఇన్నాళ్లూ యుద్ధ వాతావరణంలో కొనసాగిన సంకీర్ణదళాల మిషన్ ఇక ముగిసిందని పెంటగాన్ ప్రతినిధి పార్నెల్ తెలిపారు. ఇకపై ఇరాక్ దళాల నేతృత్వంలోనే ఆ దేశ భద్రతా వ్యవహారాలు కొనసాగుతాయన్నారు. ఇరుదేశాల మధ్య నెలకొన్న ద్వైపాక్షిక భద్రతా సంబంధాల ద్వారా ఇరాక్కు అమెరికా మద్దతు ఇస్తుందని ఆయన చెప్పారు.
అమెరికా బలగాల ఉపసంహరణ నేపథ్యంలో ఇరాక్ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. బాగ్దాద్ పరిసరాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసింది. అదనపు బలగాలను మోహరించింది. అమెరికా బలగాల నిష్క్రమణపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసు వాహనాలను అలంకరించి బాగ్దాద్ వీధుల్లో ప్రదర్శన నిర్వహించారు.
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