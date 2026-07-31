బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు- 32 మంది కార్మికులు మృతి
బలూచిస్థాన్లోని బొగ్గు గనిలో సంభవించిన పేలుడు- 32 మంది మృతదేహాలు వెలికితీత
Coal Mine Blast In Pakistan (AP)
Published : July 31, 2026 at 9:53 AM IST
Coal Mine Blast In Pakistan : పాకిస్థాన్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. బలూచిస్థాన్ ప్రావిన్స్లోని బొగ్గు గనిలో భారీ పెలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 32 మంది కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 10 మంది గనిలో చిక్కుకుపోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వారిని బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించారు. అయితే బొగ్గు గనిలో మీథేన్ వాయువు పేరుకుపోవడంతో భారీ పేలుడు సంభవించిందని అధికారులు తెలిపారు.