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వైట్‌హౌస్‌లోకి ఆ మీడియాకి నో ఎంట్రీ- సమర్థించుకున్న అధ్యక్షుడు- ట్రంప్ ప్రభుత్వంపై దావా

ట్రంప్ ప్రభుత్వంపై కోర్టులో దావా వేసిన ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు- జర్నలిస్టులకు వైట్​హౌస్ యాక్సెస్ నిలిపివేసినందుకు నిరసనగా CNN, MS Now, పొలిటికో కీలక నిర్ణయం- తాను ఫేక్ న్యూస్‌పైనే చర్యలు తీసుకుంటున్నానన్న ట్రంప్

Trump CNN White House Ban
డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 9:10 PM IST

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Trump CNN White House Ban : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికార యంత్రాంగానికి అక్కడి మీడియా సంస్థలకు మధ్య వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఇటీవల CNN, MS Now, పొలిటికో సంస్థలకు వైట్‌హౌస్‌లోకి ప్రవేశం నిరాకరించారు. దీనిపై తీవ్రంగా విమర్శలు వస్తున్నాయి. తమ జర్నలిస్టులను వైట్‌హౌస్‌లోకి అనుమతించకపోవడం, వారి ఐడీ కార్డుల్ని రద్దు చేయడం పత్రికా స్వేచ్ఛపై దాడి చేయడమేనని ఆరోపించాయి. ఈ క్రమంలోనే ట్రంప్ మరోసారి తన నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్నారు. ఇది పత్రికా స్వేచ్ఛపై దాడి కాదని, తాను ఫేక్ న్యూస్‌గా భావించే మీడియాపై మాత్రమే చర్యలు తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఈ వివాదం నడుమ మూడు ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు ట్రంప్ ప్రభుత్వంపై ఉమ్మడిగా న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధమయ్యాయి. ప్రభుత్వం తమ వాక్ స్వాతంత్య్రానికి, పత్రికా స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించిందని కోర్టులో రాజ్యాంగపరమైన దావా వేశాయి. పత్రికా స్వేచ్ఛను కాపాడుకోవడానికి ఉమ్మడి పోరాటానికి దిగాయి. తమపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, వైట్ హౌస్‌లోకి తమ జర్నలిస్టుల ప్రవేశాన్ని పునరుద్ధరించాలని కోరాయి.

ఈ మేరకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం శ్వేత సౌధంలోకి తమ విలేకరులను అనుమతించకపోవడంపై సోమవారం రోజు సదరు మీడియా సంస్థలు సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. తమ రాజ్యాంగ హక్కుల పరిరక్షణ కోసమే కోర్టును ఆశ్రయించినట్లు ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నాయి. 'అమెరికా రాజ్యాంగంలోని ఫస్ట్ అమెండ్‌మెంట్ (పత్రికా స్వేచ్ఛ) అందించే హక్కుల్ని కాపాడుకోవడానికి, అలానే ప్రసార మాధ్యమాలు ఏం నివేదించాలో లేదా ప్రచురించాలో ప్రభుత్వం నిర్ణయించకూడదనే ప్రాథమిక సూత్రాన్ని రక్షించుకోవడానికి మేం ప్రభుత్వంపై దావా వేస్తున్నాం. ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసు లేదా చట్టపరంగా విచారణ లేకుండానే మేం రాసే వార్తలతో విభేదిస్తూ వైట్ హౌస్- మా విలేకరుల గుర్తింపు కార్డుల్ని రద్దు చేసింది. దీనిని ప్రశ్నించకపోతే పత్రికా రంగానికి, పత్రికా స్వేచ్ఛకు తీవ్ర ముప్పుగా మారుతుంది.' అని ప్రకటనలో పేర్కొన్నాయి. ఇంకా ఏ అధ్యక్షుడైనా, లేదా ఏ ఇతర ప్రభుత్వ అధికారి అయినా వార్తా కథనాలపై వారి అయిష్టత కారణంగా ఎలాంటి ముందస్తు నోటీస్ లేకుండా పత్రికా స్వేచ్ఛను, జర్నలిస్టుల హక్కుల్ని హరించేందుకు రాజ్యాంగం అనుమతించదని తెలిపాయి.

నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్న ట్రంప్- ఏం చెప్పారంటే?
ఇక మూడు మీడియా సంస్థలు సంయుక్తంగా కేసు వేయనున్నట్లు ప్రకటించిన తర్వాత ట్రంప్ మరోసారి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ట్రూత్ సోషల్‌లో స్పందించారు. వైట్ హౌస్ పత్రికా స్వేచ్ఛపై దాడి చేయట్లేదని, తాను ఫేక్ న్యూస్‌గా పేర్కొన్న మీడియాపై చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. అలాంటి వార్తా సంస్థలు దేశ భద్రతకు ముప్పుగా మారుతున్నాయని కూడా ట్రంప్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

అంతకుముందు గత శుక్రవారమే సీఎన్ఎన్, ఎంఎస్ నౌ, పొలిటికోను వైట్ హౌస్ నుంచి నిషేధిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటన తర్వాత శనివారం రోజు ఈ మూడు సంస్థలకు చెందిన జర్నలిస్టులు వైట్ హౌస్‌కు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించగా వారిని లోపలికి అనుమతించలేదు. కొందరి ప్రెస్ బ్యాడ్జీల్ని డీయాక్టివేట్ చేయగా, మరికొందరి బ్యాడ్జీలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సంబంధిత సంస్థలు ఆరోపించాయి. ఈ క్రమంలోనే తమపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని మీడియా సంస్థలు కోరుతున్నాయి.

అమెరికా రాజ్యాంగంలోని ఫస్ట్ అమెండ్‌మెంట్ పత్రికా స్వేచ్ఛ, అలాగే భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో మీడియా సంస్థలను వాటి రిపోర్టింగ్ కారణంగా వైట్ హౌస్ నుంచి నిషేధించడం రాజ్యాంగపరంగా సమీక్షించాల్సిన అంశంగా మారింది. ఆ సంస్థలు కూడా ప్రభుత్వ నిర్ణయం పట్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ 'స్వతంత్ర జర్నలిజంలో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంటోందని, దీనిని రక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని' స్పష్టం చేశాయి. వైట్ హౌస్ కరెస్పాండెంట్స్ అసోసియేషన్ (WHCA) కూడా ఈ పరిణామంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇప్పుడు 3 మీడియా సంస్థలు చర్యలు ఎదుర్కొన్నాయని, తాము రాసే వార్తలు నచ్చలేదని నిషేధం విధిస్తే రేపు ఇతర మీడియా సంస్థలపైనా ఇవే చర్యలు ఉండే ప్రమాదం ఉందని WHCA అధ్యక్షురాలు జాకీ హెన్రిచ్ పేర్కొన్నారు. నిషేధానికి గురైన 3 సంస్థల యాక్సెస్‌ను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు.

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