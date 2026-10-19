తుది దశకు భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం: మార్కో రూబియో
భారత్, అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారయ్యే దిశగా చర్చలు సాగుతున్నాయని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వెల్లడించారు. ఒప్పందాన్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు ఇరు దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని చెప్పారు.
Published : October 19, 2026 at 12:45 PM IST
Rubio On Us India Trade Deal : భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకుందని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ప్రకటించారు. ఇరు దేశాలు ప్రస్తుతం వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని, త్వరలోనే దీనిపై తుది నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై ఆంక్షలు, సుంకాల విధింపు విషయంలోనూ అమెరికా పలు అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటోందని వివరించారు. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరా, ధరలపై ప్రభావంతో పాటు భారత్తో ఉన్న వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సి ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఉజ్బెకిస్థాన్లోని సమర్కండ్లో సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడిన రూబియో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు ప్రస్తుతం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఒప్పందానికి ఇరు దేశాలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకునే నిర్ణయాల్లో జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలతో పాటు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారని వివరించారు. ప్రతి దేశానికి భౌగోళిక పరిస్థితులు, ఇంధన అవసరాలు, ప్రత్యామ్నాయ వనరులను అందిపుచ్చుకునే సామర్థ్యం భిన్నంగా ఉంటాయని అన్నారు. కొన్ని దేశాలకు ఒక ఇంధన వనరు నుంచి మరో వనరుకు మారడం తక్షణమే సాధ్యం కాదని చెప్పారు. అయితే, ఇలాంటి పరిస్థితులను సాకుగా చూపడం లేదని, విదేశాంగ విధానానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అన్ని అంశాల మధ్య సమతుల్యత అవసరమని పేర్కొన్నారు.
రష్యా చమురు ఆంక్షలపై కూడా రూబియో స్పందించారు. ప్రతిపాదిత ఆంక్షలు కేవలం రష్యాకే పరిమితం కావని, ఇతర దేశాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయని చెప్పారు. అందువల్ల వాటిని అమలు చేయడానికి ముందు సాధ్యాసాధ్యాలను విశ్లేషించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. సుంకాలు, ఆంక్షల కారణంగా అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, ఇంధన ధరలు, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందనే అంశాలను పరిశీలించేందుకు ఈ సమయం ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు. భారత్ తన ఇంధన వనరులను విస్తరించుకునేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, రష్యా నుంచి గణనీయమైన స్థాయిలో చమురును దిగుమతి చేసుకుంటోందని గుర్తుచేశారు. ఒక దేశం నుంచి ఇంధన దిగుమతులను తగ్గించి, ప్రత్యామ్నాయ వనరులపై ఆధారపడటం ఒక్కరోజులో సాధ్యమయ్యే పని కాదని వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో భారత్ అమెరికాకు ముఖ్యమైన మిత్రదేశం, వ్యూహాత్మక భాగస్వామి అని పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచ పరిణామాల ప్రభావం
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఇంధన సరఫరాపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయని రూబియో వివరించారు. ఇరాన్ చుట్టూ నెలకొన్న పరిస్థితులు, హర్మూజ్ వద్ద రవాణాకు ఎదురయ్యే సవాళ్లతో పాటు సౌదీ అరేబియా, హూతీ మిలీషియా మధ్య పెరుగుతున్న ఘర్షణలు కూడా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయని తెలిపారు. మరోవైపు, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని, ఇవి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరల పెరుగుదలకు దారితీసే అవకాశముందని చెప్పారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆంక్షలు, సుంకాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
భారత్ పర్యటనలో కీలక భేటీలు
మార్కో రూబియో భారత్ పర్యటనలో భాగంగా మంగళవారం ముంబయికి చేరుకోనున్నారు. అక్కడ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్తో సమావేశం కానున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడం, ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై అభిప్రాయాలను పంచుకోవడం, ఇంధన రంగంలో సహకారాన్ని పెంపొందించుకునే అవకాశాలపై చర్చించడం ఈ పర్యటనలో ప్రధాన అంశాలుగా ఉన్నాయి. అనంతరం ఆయన గుజరాత్లోని జామ్నగర్ను సందర్శించనున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు శుద్ధి కేంద్రాల్లో ఒకటైన ఈ ప్రాంత పర్యటనకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఇంధన రంగంలో భారత్ సామర్థ్యాలు, అంతర్జాతీయ సరఫరా వ్యవస్థలో దేశం పోషిస్తున్న పాత్రపై ఈ పర్యటన ద్వారా మరింత అవగాహన ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
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