ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం : డొనాల్డ్ ట్రంప్

చర్చలు విఫలమైతే సైనిక చర్య ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది- అణ్వాయుధాలు ఉండవనే హామీతోనే ఒప్పందం జరగాలి- అణ్వాయుధాలు వదిలివేసేందుకు ఇరాన్‌ అంగీకరించింది- ఇరాన్‌తో ఒప్పందానికి చాలా సమయం పడుతుంది- ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు

US President Donald Trump
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 31, 2026 at 11:28 AM IST

Trump On Iran Negotiations : ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి వెల్లడించారు. చర్చలు విఫలమైతే సైనిక చర్య ఎల్లప్పుడూ ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుందని తేల్చిచెప్పారు. ఏ ఒప్పందమైనా అణ్వాయుధాలు ఉండవనే హామీతోనే జరగాలని ఓ వార్తా సంస్థకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒక గొప్ప ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటున్నామన్న ఆయన, కుదరకపోతే సైనికపరంగా ఈ అంశాన్ని ముగించేస్తామన్నారు.

వెనిజువెలా సహా గతంలో జరిగిన సైనిక చర్యలను గుర్తుచేసిన ట్రంప్, వాటిని ఒక్క రోజు విజయాలుగా అభివర్ణించారు. సంతృప్తికరమైన ఒప్పందం కుదిరితే సైనిక చర్యల వైపు వెళ్లకుండా ఉండాలని, తాను ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఒప్పందం కుదిరిన వెంటనే హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరవడం వంటి తక్షణ ప్రయోజనాల గురించి ప్రస్తావించారు. అణ్వాయుధాలు వదిలివేసేందుకు ఇరాన్‌ అంగీకరించినట్లు వివరించారు. ఇరాన్‌తో చర్చలను కఠినమైన ప్రక్రియగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ఇందుకు చాలా సమయం పడుతుందన్నారు. అయితే, తనకు ఈ విషయంపై ఎలాంటి తొందర లేదని ట్రంప్​ పేర్కొన్నారు. తొందరపడితే మంచి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోలేమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 'సిట్యువేషన్ రూమ్'లో అమెరికా రక్షణశాఖ ప్రతినిధులతో సమావేశమైన ట్రంప్‌, ఇరాన్‌తో ప్రతిపాదిత శాంతి ఒప్పందంలో పలు సవరణలు కోరారని సీనియర్ అధికారి చెప్పారని, ఓ వార్తాసంస్థ తెలిపింది.

