సినిమా స్టైల్లో ప్రపోజ్- 1,454 అడుగుల ఎత్తులో ఎంగేజ్మెంట్- ఎండ్ కార్డ్ మాత్రం పోలీస్ స్టేషన్లో!
న్యూయార్క్లోని ఎంపైర్ స్టేట్ భవనం యాంటెన్నా ఎక్కిన రష్యన్ జంట- 1,454 అడుగుల ఎత్తులో నిశ్చితార్థం
Published : July 2, 2026 at 10:25 AM IST
Empire State Building Proposal : ప్రేమలో ఉన్నవాళ్లు ఆకాశమే హద్దంటారు. కానీ ఈ జంట మాత్రం ఆ మాటను అక్షరాలా నిజం చేసింది. రింగ్ పెట్టే క్షణం గుర్తుండిపోవాలనుకున్నారు అనుకుంటా. ఏకంగా భద్రతా వ్యవస్థను తప్పించుకుని 1,454 అడుగుల ఎత్తైన భవనం పైకి ఎక్కారు. ముద్దు పెట్టుకుని ప్రేమ సందేశంతో కూడిన బ్యానర్ను ప్రదర్శించారు. అనతంరం నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ప్రేమ కోసం చేసిన ఈ సాహసం చివరకు పోలీసుల చేతికి చిక్కి కటకటాల పాలయ్యారు.
రష్యాకు చెందిన ఇవాన్, ఏంజెలా నికోలవ్ తమ ప్రేమను మరోమెట్టుకు ఎక్కించేందుకు ఎంపైర్స్టేట్ భవనం టవర్ ఎక్కారు. 1,454 అడుగుల ఎత్తులో ఏంజెలాకు ఇవాన్ ప్రపోజ్ చేసి 10 నిమిషాల పాటు అక్కడే ఉన్నారు. నల్లని దుస్తులు ధరించిన ఆ జంట అదే రంగులో ఒక బ్యానర్ను ప్రదర్శించారు. 'అధికార దాహాన్ని ప్రేమకున్న శక్తి అధిగమించినప్పుడు ప్రపంచంలో శాంతి విలసిల్లుతుంది' అని దానిపై రాశారు. ఆ వీడియో దృశ్యాలు అత్యంత ప్రమాదకరంగా కనిపించాయి. అయితే, ఈ నిర్లక్ష్యానికి వారు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చింది. భవనంపై నుంచి కిందికి రాగానే పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
🚨BREAKING: Two people climbed the Empire State Building and hung a banner from the antenna: “When the power of love beats the love of power, the world knows peace.”— Armando Pantoja (@_TallGuyTycoon) July 1, 2026
Some call it brave. Others call it reckless. pic.twitter.com/Q7Samc0pat