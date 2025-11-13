ETV Bharat / international

'కచ్చితంగా ఉగ్ర దాడే- దర్యాప్తులో భారత్​కు మా అవసరం లేదు' : దిల్లీ ఘటనపై అమెరికా

దిల్లీలో ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుళ్లపై స్పందించిన అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో-!

Marco Rubio On Delhi Bomb Blast
Marco Rubio On Delhi Bomb Blast (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2025 at 8:51 AM IST

Marco Rubio On Delhi Bomb Blast: దిల్లీలో ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుళ్లను ఉగ్రవాద దాడిగా అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో అభివర్ణించారు. దర్యాప్తు నిర్వహించడంలో భారత అధికారుల వృత్తి నైపుణ్యాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు బుధవారం కెనడాలో జరిగిన జీ7 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనంతరం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. పేలుడుకు సంబంధించి దర్యాప్తునకు సాయం చేసేందుకు తాము ముందుకొచ్చామని, కానీ ఆ అవసరం భారత్‌కు లేదని వ్యాఖ్యానించారు. భారత అధికారులు అసాధారణమైన వృత్తి నైపుణ్యంతో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు కన్పిస్తోందన్నారు.

"పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన కారు, చాలా మంది అమాయకుల ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి భారత్​ దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. అమెరికా సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చినప్పటికీ, దర్యాప్తును నిర్వహించడంలో భారత్​ చాలా సామర్థ్యం కలిగిన దేశం. మా అవసరం భారత్​కు లేదు. దర్యాప్తులో ఏం తెలనుందో అని ఎదురుచూస్తున్నాం"
-- మార్కో రూబియో, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి

కెనడాలో జరగుతున్న జీ7 సమావేశాల సందర్భంగా భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌. జైశంకర్‌, మార్కో రూబియోతో భేటీ అయ్యారు. ఇరువురి మంత్రులు అనేక ద్వైపాక్షిక, ప్రపంచ సమస్యలపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. దిల్లీ పేలుడు విషయం కూడా వారు చర్చించినట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా రూబియోతో భేటీ గురించి జైశంకర్‌ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు.

మరోవైపు దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై స్విట్జర్లాండ్​, అర్జెంటీనా రాయబారులు స్పందించారు. కష్టకాలంలో భారత్​కు అండగా నిలుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పేలుడు ఘటనలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు.

'ఈ ఆపద సమయంలో భారత ప్రజలకు స్విట్జర్లాండ్​ అండగా నిలుస్తుంది. అదేవిధంగా తమ ప్రభుత్వం ఉగ్రవాదాన్ని ఖండిస్తోంది' అని స్విట్జర్లాండ్ రాయబారి మాయా తిస్సాఫీ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

"దిల్లీలో సోమవారం జరిగిన పేలుడు, ఉగ్రవాద దాడి కారణంగా జరిగిందని భారత ప్రభుత్వం ధృవీకరించింది. అర్జెంటీనా అన్ని రూపాల్లో ఉగ్రవాదాన్ని ఖండిస్తోంది. ఈ విషాద సమయంలో భారత ప్రజలకు అండగా నిలుస్తుంది" అని భారత్​లోని అర్జెంటీనా రాయబారి మరియానో కౌసినో ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

కాగా, దిల్లీలో జరిగిన పేలుడుతో దేశ రాజధాని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ఎర్రకోటకు సమీపంలో ఉన్న సుభాశ్​ మార్గ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ సమీపంలో సోమవారం సాయంత్రం నెమ్మదిగా కదులుతున్న కారులో పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై కేంద్ర క్యాబినెట్ బుధవారం తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. పేలుడు దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి రెండు నిమిషాల మౌనాన్ని పాటించింది. ఉగ్రవాదం పట్ల జీరో టాలరెన్స్ విధానానికి భారతదేశం కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించింది. ఉగ్రవాద ఘటనపై దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని, వృత్తి నైపుణ్యంతో కొనసాగించాలని సూచించింది.

ఇదిలా ఉండగా ఈ ఘటనతో భద్రతాధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పేలుడు ఘటన వెనుక ఎవరి హస్తం ఉందనే విషయం తెలుసుకోవడానికి విస్తృత దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే పలు కీలక విషయాలను రాబట్టారు. ఈ కేసు విచారణకు ఎన్‌ఐఏ 10 మంది అధికారులతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటుచేసింది. ఈ ఘటనకు డాక్టర్‌ ఉమర్‌ నబీ కీలక వ్యక్తిగా భావిస్తున్నారు. పేలుడులో అతడు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది.

