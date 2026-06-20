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మోదీ క్లాసిక్ లీడర్- హాలీవుడ్‌లో వెతికినా ఆ పాత్ర హీరో దొరకడు : ట్రంప్

ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌లపై ట్రంప్ ఆసక్తికర కామెంట్స్- టాక్ షో 'ది యాక్సియోస్ షో' ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్

Trump On PM Modi
PM Narendra Modi, US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 6:51 AM IST

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Trump On PM Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. ప్రపంచ రాజకీయ వేదికపై మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ అత్యంత ప్రభావవంతమైన నేతలుగా ట్రంప్ కొనియాడారు. వారిద్దరూ గ్లోబల్ పాలిటిక్స్‌లో తాను ఎంతో ఇష్టపడే 'క్లాసిక్స్' లీడర్స్‌గా అభివర్ణించారు. అలాగే, మోదీ నాయకత్వాన్ని, సుదీర్ఘ కాలం పాటు అధికారంలో కొనసాగుతున్న ఆయన రాజకీయ చతురతను ట్రంప్ కొనియాడారు. జిన్‌పింగ్ కూడా సుదీర్ఘకాలంగా చైనాను పాలిస్తున్నారు.

అమెరికా కాలామానం ప్రకారం శుక్రవారం రాత్రి ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన 'ది యాక్సియోస్ షో' ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాల్గొని మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా యాంకర్ 'ప్రస్తుతంలో మీరు ఇష్టపడే ఇద్దరు అంతర్జాతీయ నాయకులు ఎవరు?' అని ప్రశ్నించగా, ట్రంప్ ఏమాత్రం సంకోచించకుండా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్లను చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ, షీ జిన్‌పింగ్‌ల వ్యక్తిత్వం, వారి నాయకత్వాన్ని ఉద్దేశించి ట్రంప్ తనదైన శైలిలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "మోదీ అత్యుత్తమ నాయకుడు. ప్రెసిడెంట్ షీ జిన్‌పింగ్ కూడా గొప్ప నాయకుడే. వీరు 'క్లాసిక్స్'. ఒకవేళ వీరిద్దరి జీవిత చరిత్రల ఆధారంగా ఎవరైనా సినిమా తీయాలని అనుకుంటే వారి పాత్రలు పోషించడానికి సరిపోయే అంతటి గంభీరమైన వ్యక్తులు హాలీవుడ్‌లో వెతికినా దొరకరు. నేను ఈ విషయాన్ని కచ్చితంగా చెప్పగలను" అని ట్రంప్ అన్నారు.

మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనపై వ్యాఖ్యలు
ప్రధాని మోదీ 12 ఏళ్ల పాలన గురించి ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. భారత్‌ను నడిపించడంలో మోదీ అనుసరిస్తున్న వ్యూహాలు అద్భుతమన్నారు. భారత్‌లో గత రాజకీయ పరిణామాలను ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. 'నేను భారత్‌ను చాలాకాలంగా గమనిస్తున్నాను. గతంలో అక్కడ ప్రభుత్వాలు చాలా వేగంగా మారుతూ ఉండేవి. ఎవరో ఒకరు ఆరు నెలలు లేదా ఏడాది పాటు ప్రధాని పదవిలో ఉండేవారు, ఆ తర్వాత రాజకీయ సంక్షోభాల వల్ల మారిపోయేవారు. కానీ, మోదీ భారత రాజకీయ తెరపైకి వచ్చారు. ఆయన నాయకత్వంలో భారత్ ఊహించని స్థిరత్వాన్ని సాధించింది. గత 12 ఏళ్లకు పైగా ఆయన అత్యంత పటిష్టంగా, స్థిరంగా అధికారంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

భారత్‌ను అద్భుతంగా నడిపిస్తున్న మోదీ
అంతర్జాతీయ సంక్షోభాల వేళ ప్రధాని మోదీ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను ట్రంప్ అభినందించారు. ‘మోదీ మంచి పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన భారతదేశాన్ని యుద్ధాలకు దూరంగా ఉంచుతున్నారు. అది చాలా తెలివైన నిర్ణయం. భారత్ ప్రస్తుతం 150 కోట్ల జనాభాతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశంగా ఉంది. అంతటి భారీ దేశాన్ని మోదీ అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నారు. మోదీ ప్రశాంతంగా సుదీర్ఘ పాలనను సాగిస్తున్నారు. అయితే, ఆయన కేవలం ప్రశాంతంగా ఉండే వ్యక్తి మాత్రమే కాదు. మోదీ చాలా కఠినమైన వ్యక్తి. దేశ ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడరు. దేశంలో కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగల సత్తా ఆయనకుంది. నాకు ఆయనతో వ్యక్తిగతంగా చాలా ఏళ్లుగా మంచి సాన్నిహిత్యం ఉంది. ఆయన నైజం నాకు బాగా తెలుసు’ అని ట్రంప్ వివరించారు" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

భారత్-అమెరికా వాణిజ్య బంధం
ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న వాణిజ్య, ఆర్థిక సంబంధాలపై కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. తన నాయకత్వంలో భారత్‌తో అమెరికా జరిపే వ్యాపార సంబంధాలు మరింత మెరుగయ్యాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తాము భారతదేశంతో భారీ ఎత్తున వ్యాపారం చేస్తున్నామన్నారు. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఇరు దేశాల మధ్య వ్యాపారం చాలా పారదర్శకంగా సాగుతోందన్నారు.

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