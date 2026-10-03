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'సైన్యం దయాదాక్షిణ్యాలతోనే అక్కడి ప్రభుత్వాలు నడుస్తాయి'- ఐరాస వేదికగా పాకిస్థాన్‌కు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో జమ్ముకశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తిన పాకిస్థాన్- మిలిటరీ దయతోనే అక్కడి ప్రభుత్వాలు నడుస్తున్నాయని గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన భారత్- జమ్ముకశ్మీర్, లద్దాఖ్ ఎప్పటికీ భారత్‌లో అంతర్భాగమేనని స్పష్టం

India Pakistan UN Row
భవిక మంగళానందన్, ఐరాసలో భారత శాశ్వత మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 10:34 PM IST

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India Pakistan UN Row : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా పాకిస్థాన్ ప్రదర్శిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరిని భారత్ మరోసారి ప్రపంచం ముందు తీవ్రంగా ఎండగట్టింది. ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశానికి సంబంధించి థర్డ్ కమిటీ (సామాజిక, మానవతా, సాంస్కృతిక వ్యవహారాల కమిటీ) సమావేశంలో పాకిస్థాన్ ప్రతినిధి జమ్ముకశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. ఈ క్రమంలో భారత్ తన రైట్ ఆఫ్ రిప్లై హక్కును ఉపయోగించి పాకిస్థాన్‌పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఐక్యరాజ్యసమితిలోని భారత శాశ్వత మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ భవిక మంగళానందన్ భారత్ తరఫున ప్రసంగిస్తూ పాకిస్థాన్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు. జమ్ముకశ్మీర్‌పై పాకిస్థాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ పూర్తిగా తిరస్కరిస్తోందని భవిక తెలిపారు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు జమ్ము కాశ్మీర్, లద్దాఖ్ గతంలోనూ, ప్రస్తుతం, ఇంకా భవిష్యత్తులోనూ భారత్‌లో విడదీయరాని అంతర్భాగాలేనని భారత్ వైఖరిని ఆమె పునరుద్ఘాటించారు. పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ను కూడా ఆ దేశం ఖాళీ చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

ఇదే సమయంలో పాకిస్థాన్‌ పౌర ప్రభుత్వాలపై కూడా భారత్ తరఫున భవిక మంగళానందన్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఇస్లామాబాద్‌లోని ప్రభుత్వాలు కేవలం అక్కడి సైన్యం దయాదాక్షిణ్యాల ఆధారంగానే నడుస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఇంకా అక్కడ ప్రభుత్వాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే తమ పూర్తి పదవీ కాలాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పరిస్థితిని కూడా ఆమె ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించారు. ఆయన ప్రస్తుతం జైలు జీవితం గడుపుతున్నారని, ఆయన ఆరోగ్యం వేగంగా క్షీణిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయని భవిక పేర్కొన్నారు. అలానే ఆయన నేతృత్వంలోని మాజీ అధికార పార్టీని ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి కూడా నిషేధించారని గుర్తుచేశారు.

ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికే ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న పాకిస్థాన్!
ఇంకా తమ దేశంలో అంతర్గతంగా నెలకొన్న అసంతృప్తి నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే పాకిస్థాన్- భారత్‌లో అస్థిరత సృష్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తోందని మంగళానందన్ ఆరోపించారు. మూడు దశాబ్దాలకుపైగా పాకిస్థాన్ సరిహద్దు బయట ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందని, ఉగ్రవాదానికి సహకరిస్తోందని, ఆర్థికంగా మద్దతు ఇస్తోందని ఇలా ఎన్నో కుట్రలకు పాల్పడుతోందని పేర్కొన్నారు.

'పాకిస్థాన్‌లోని పేరుకే ఉన్న పౌర ప్రభుత్వాలు అక్కడి ఆర్మీ దయాదాక్షిణ్యాలపై నడుస్తున్నాయనేది జగమెరిగిన సత్యం. అక్కడ ఏ ప్రభుత్వమూ పూర్తి కాలం పదవిలో ఉండే పరిస్థితి లేదు. సొంత దేశంలో పెరుగుతున్న అసంతృప్తిని దారి మళ్లించేందుకే పాకిస్థాన్ సరిహద్దు దాటి ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది'
- భవిక మంగళానందన్, ఐరాసలో భారత శాశ్వత మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ

పాకిస్థాన్ పరిస్థితులతో పోలుస్తూ జమ్ముకశ్మీర్‌లో 2024లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలను భారత్ ప్రస్తావించింది. అక్కడ భారీ ఎత్తున ఓటింగ్ శాతం నమోదైందని, శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వానికి అధికారం బదిలీ అయిందని భవిక స్పష్టం చేశారు. పాకిస్థాన్‌లోని రావల్‌కోట్, ఇతర ప్రాంతాల్లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలను కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. కనీస అవసరాలైన కూడు, గూడు, విద్యుత్ సహా మానవ హక్కుల కోసం నిరసనలు తెలుపుతున్న పౌరులపై పాక్ సైన్యం దారుణంగా దాడి చేస్తోందని ఆరోపించారు. పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో అణచివేత జరుగుతోందని, సైన్యం దాడుల్లో వందలాది మంది పౌరులు మరణించారని భారత దౌత్యవేత్త తెలిపారు.

ఈ ఘటనలను స్వేచ్ఛగా కవర్ చేసే అవకాశం కూడా మీడియాకు లేకపోవడం వల్ల పరిస్థితిపై మరిన్ని ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని ఆమె అన్నారు. 2024 పాకిస్థాన్ సార్వత్రిక ఎన్నికలపై వచ్చిన అవకతవకల ఆరోపణల్ని సూచిస్తూ- Form 47 ప్రభుత్వం అనే పదాన్ని కూడా ఆమె ఉపయోగించారు. జమ్ముకశ్మీర్‌పై పాకిస్థాన్ చేస్తున్న ఆరోపణలను భారత్ ఒక ప్రచారంగా అభివర్ణించింది. ఒక విషయాన్ని పదే పదే చెప్పడం వల్ల అది వాస్తవంగా మారదని భారత ప్రతినిధి మండిపడ్డారు. పాకిస్థాన్ తమ అంతర్గత సమస్యలపై దృష్టి పెట్టి, ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవడం ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె సూచించారు. ఇతర దేశాల భూభాగంపై కన్ను వేయడం మాని, దేశంలోని సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడంపై పాకిస్థాన్ దృష్టి పెడితే మంచిదని హితవు పలికారు.

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