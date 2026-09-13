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'9/11 దాడులకు ముందు లాడెన్ టార్గెట్ భారత్‌'- CIA ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికలో వెల్లడి

9/11 దాడులు జరిగి 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా 70కి పైగా ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికలను CIA తాజాగా విడుదల

Bin Laden Target Attacks in India
ఒసామా బిన్ లాడెన్ (AP, Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 10:58 AM IST

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Bin Laden Target Attacks in India : అమెరికాలో 2001లో జరిగిన ట్విన్ టవర్స్ దాడులకు ముందు బిన్ లాడెన్ టార్గెట్ చేసిన దేశాల జాబితాలో భారత్ కూడా ఉన్నట్లు అమెరికా నిఘా సంస్థ CIA పత్రాల ద్వారా వెల్లడైంది. 9/11 దాడులు జరిగి 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా 70కి పైగా ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికలను CIA తాజాగా విడుదల చేసింది. అందులో 1998 ఆగస్టు 28 నాటి ఒక నివేదిక ప్రకారం బిన్ లాడెన్ భారత్, పాకిస్థాన్, ఈజిప్ట్, సౌదీ అరేబియా తదితర దేశాల్లో ఉగ్రదాడులకు కుట్ర పన్నాడని ఉంది. ఆ సమయంలో బిన్ లాడెన్ ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్ ముప్పుగానే ఉందని, కనీసం 60 దేశాల్లో దాడులకు పాల్పడే అవకాశం ఉందని అందులో CIA హెచ్చరించింది. 1998 నుంచి 2001 మధ్య కాలంలో అమెరికాపై భారీ ఉగ్రదాడి జరిగే ముప్పు ఉందని CIA అప్పటి అధికారులను ముందుగానే హెచ్చరించినట్లు ఈ పత్రాల ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.

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CIA BIN LADEN DOCUMENTARY
BIN LADEN TARGET ATTACKS IN INDIA

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