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బ్రిక్స్ సమావేశానికి చైనా అధ్యక్షుడు- ఏడేళ్ల తర్వాత భారత్​కు జిన్​పింగ్

ప్రధాని ఆహ్వానం మేరకు భారత్​కు రానున్నట్లు వెల్లడి

Jinping Visit India BRICS Summit
ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్​పింగ్​ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 4:59 PM IST

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Jinping Visit India BRICS Summit : దేశ రాజధాని దిల్లీలో సెప్టెంబర్​ 12,13 తేదీల్లో జరిగే బ్రిక్స్​ సమావేశానికి చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్​పింగ్​ హాజరుకానున్నట్లు చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ గురువారం ధ్రువీకరించింది. ప్రధాని మోదీ ఆహ్వానం మేరకు ఆయన భారత పర్యటనకు రానున్నట్లు పేర్కొంది. దీంతో గత కొద్దిరోజులుగా జిన్‌పింగ్‌ భారత్‌ పర్యటన విషయంలో కొనసాగుతోన్న సస్పెన్స్‌కు తెరపడింది. ఈ బహుపాక్షిక సమావేశం భారత్​, చైనా చర్చలకు రంగం సిద్ధమైంది.

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BRICS SUMMIT 2026
JINPING VISIT INDIA BRICS SUMMIT

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