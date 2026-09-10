బ్రిక్స్ సమావేశానికి చైనా అధ్యక్షుడు- ఏడేళ్ల తర్వాత భారత్కు జిన్పింగ్
ప్రధాని ఆహ్వానం మేరకు భారత్కు రానున్నట్లు వెల్లడి
ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ (ANI)
Published : September 10, 2026 at 4:59 PM IST
Jinping Visit India BRICS Summit : దేశ రాజధాని దిల్లీలో సెప్టెంబర్ 12,13 తేదీల్లో జరిగే బ్రిక్స్ సమావేశానికి చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ హాజరుకానున్నట్లు చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ గురువారం ధ్రువీకరించింది. ప్రధాని మోదీ ఆహ్వానం మేరకు ఆయన భారత పర్యటనకు రానున్నట్లు పేర్కొంది. దీంతో గత కొద్దిరోజులుగా జిన్పింగ్ భారత్ పర్యటన విషయంలో కొనసాగుతోన్న సస్పెన్స్కు తెరపడింది. ఈ బహుపాక్షిక సమావేశం భారత్, చైనా చర్చలకు రంగం సిద్ధమైంది.