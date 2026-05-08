ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ పాక్‌కు చైనా సాయం- తొలిసారిగా ఒప్పుకున్న డ్రాగన్

ఔను పాక్‌కు సాయం చేశాం- పాక్ ఎయిర్ బేస్‌లో ఉంటూ రాత్రీపగలు పనిచేశాం- ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్ వేదికగా వెల్లడించిన చైనా ఇంజినీర్లు

Published : May 8, 2026 at 10:07 PM IST

Chinas Aid To Pakistan : చైనా నిజస్వరూపం మరోసారి బయటపడింది. గతేడాది ఆపరేషన్ సిందూర్ (2025 మే 7 - 10) వేళ పాకిస్థాన్‌కు సాయం చేశామని తొలిసారిగా డ్రాగన్ ఒప్పుకుంది. ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ చైనా (ఏవీఐసీ)కు చెందిన చెంగ్డు ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ డిజైన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఇంజినీర్లుగా పనిచేసే జాంగ్ హెంగ్, షూ దా ఈవిషయాన్ని వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్‌కు తాము ఆన్ - సైట్ సాంకేతిక సహాయాన్ని అందించామని తాజాగా చైనా ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్ సీసీటీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో జాంగ్ హెంగ్, షూ దా తెలిపారు. ఈమేరకు వివరాలతో హాంకాంగ్‌కు చెందిన సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది.

పాకిస్థాన్‌ ఎయిర్ బేస్‌లో ఉంటూ సాంకేతిక సాయం
"చెంగ్డు ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ డిజైన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో చైనా అధునాతన యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లను డిజైన్ చేస్తోంది. చైనా తయారుచేసిన జే-10సీఈ యుద్ధ విమానాలకు చెందిన ఒక ఫ్లీట్‌ను పాకిస్థాన్ వాయుసేన వినియోగిస్తోంది. వాటిని చెంగ్డు ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ డిజైన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లోనే తయారు చేశారు. గతేడాది ఆపరేషన్ సిందూర్ టైంలో మేం పాకిస్థాన్‌లోని ఎయిర్ బేస్‌లో ఉండి సాంకేతిక సహాయాన్ని అందించాం. అక్కడ యుద్ధ విమానాలు టేకాఫ్ అయ్యే భీకరమైన సౌండ్స్ నిత్యం మాకు వినిపించేవి. ఎడతెరిపి లేకుండా ఎయిర్ రైడ్ సైరన్లు మోగుతుండేవి. అది మే నెల. రోజూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి 12 గంటల మధ్య టెంపరేచర్ దాదాపు 50 డిగ్రీల సెల్సీయస్‌కు చేరుకునేది. దీంతో ఆ సమయం మాకు మానసికంగా, శారీరకంగా ఒక పెద్ద పరీక్షలా అనిపించేది. మరింత మెరుగైన క్షేత్రస్థాయి మద్దతును అందించాలనే తపనే ఆ ప్రతికూల వాతావరణంలోనూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించింది. మేం తయారు చేసిన యుద్ధ విమానాలు పూర్తి పోరాట సామర్థ్యంతో పనిచేయగలవని నిరూపించాలనే సంకల్పంతో మా బృందం శ్రమించింది. ఇది కేవలం జే10సీఈ యుద్ధ విమానానికి లభించిన గుర్తింపు మాత్రమే కాదు. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా మా టీమ్ మొత్తం కలిసి పనిచేయడం ద్వారా ఏర్పర్చుకున్న గాఢమైన బంధానికి ఒక నిదర్శనం" అని సీసీటీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చైనా ఇంజినీర్‌ జాంగ్ హెంగ్ చెప్పుకొచ్చారు.

మా యుద్ధ విమానానికి నిరూపించుకునే ఛాన్స్ దొరికింది
"నేను కూడా ఆపరేషన్ సిందూర్ టైంలో చెంగ్డు ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ డిజైన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ తరఫున పాకిస్థాన్‌కు వెళ్లాను. అక్కడే ఉంటూ పాక్ వాయుసేనకు సాంకేతికపరమైన మద్దతును అందించాను. మా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ తయారుచేసిన జే-10సీఈ యుద్ధ విమానం అనేది మాకు ఒక పిల్లాడి లాంటిది. మేం దాన్ని పోషించి, సంరక్షించి, చివరకు ఒక వినియోగదారుడికి (పాకిస్థాన్‌కు) అప్పగించాం. ఆపరేషన్ సిందూర్ టైంలో అదొక పెద్ద పరీక్షను ఎదుర్కొంది. జే-10సీఈ యుద్ధ విమానాలు అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించాయి. ఆ ఫలితాల్ని చూసి మేం పెద్దగా ఆశ్చర్యపోలేదు. ఎందుకంటే అవి మేం అనుకున్న విధంగానే పనిచేశాయి. కేవలం ఆ సైనిక ఘర్షణ రూపంలో వాటికి యుద్ధ క్షేత్రంలో నిరూపించుకునే అవకాశం లభించింది. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు, మేం ఊహించినట్టుగానే అది తన పనిని కచ్చితత్వంలో చేసింది" అని సీసీటీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చైనా ఇంజినీర్‌ షూ దా పేర్కొన్నారు.

భారత్ ఆరోపణలపై డ్రాగన్ స్పందన కరువు
ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్‌కు చైనా మద్దతు ఇచ్చిందనే ఆరోపణలను గతంలో చైనా విదేశాంగ, రక్షణ శాఖల అధికారులు ఖండించడం గానీ, వాటి తీవ్రతను తగ్గించి చూపడం కానీ చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను చైనా ఒక లైవ్ ల్యాబ్‌గా ఉపయోగించుకొని పాకిస్థాన్‌కు చురుకైన సైనిక మద్దతును అందించిందని భారత డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాహుల్ ఆర్. సింగ్ 2025 జులైలో ఆరోపించారు. చైనా శాటిలైట్ల ద్వారా భారత సైనిక మోహరింపుల సమాచారాన్ని సేకరించి పాక్‌కు ఎప్పటికప్పుడు చేరవేసిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఆరోపణలపై చైనా వైపు నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి స్పందనా రాలేదు.

