పశ్చిమాసియా శాంతి, సుస్థిరతల కోసం చైనా 4 పాయింట్ల ప్రతిపాదన
అబుధాబి యువరాజుతో చైనా అధ్యక్షుడి భేటీ- పశ్చిమాసియా శాంతి కోసం జిన్పింగ్ ప్రతిపాదన- రెండు రోజుల చైనా పర్యటనలో రష్యా విదేశాంగ మంత్రి- హర్మూజ్ ముట్టడిలో అమెరికా
Published : April 14, 2026 at 2:22 PM IST
China On West Asia Tensions : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ వేళ పశ్చిమాసియా ప్రాంత శాంతి, సుస్థిరతల కోసం చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ నాలుగు పాయింట్లను ప్రతిపాదించారు. శాంతియుత సహజీవన సూత్రానికి కట్టుబడి ఉండటం, దేశాల సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవించడం, అంతర్జాతీయ చట్టాలను పాటించడం, అభివృద్ధి - భద్రతలో దేశాలు పరస్పరం సమన్వయం చేసుకోవడం అనేవి ఆ నాలుగు పాయింట్లు. యూఏఈలోని అబుధాబి యువరాజు షేక్ ఖాలెద్ బిన్ మహ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ ప్రస్తుతం చైనా పర్యటనలో ఉన్నారు. తాజాగా మంగళవారం రోజు బీజింగ్లోని గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వేదికగా అల్ నహ్యాన్తో షి జిన్పింగ్ భేటీ అయ్యారు. ఈసందర్భంగానే పశ్చిమాసియా శాంతి, సుస్థిరతల కోసం 4 పాయింట్లను జిన్పింగ్ ప్రతిపాదించారంటూ చైనా ప్రభుత్వ వార్తాసంస్థ జిన్హువా ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది.
రష్యా విదేశాంగ మంత్రి కూడా చైనాలోనే!
ఇక రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లవ్రోవ్ కూడా రెండు రోజుల పర్యటన కోసం మంగళవారమే బీజింగ్కు చేరుకున్నారు. చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీతో ఆయన భేటీ కానున్నారు. ఇరువురు ద్వైపాక్షిక అంశాలతో పాటు పశ్చిమాసియా సైనిక ఉద్రిక్తతలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. పశ్చిమాసియాలో సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపైనా వీరు డిస్కస్ చేయనున్నారు. కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని అమెరికా నౌకాదళం ముట్టడించే ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 13న ప్రారంభమైన తరుణంలో బీజింగ్లో రష్యా, చైనా విదేశాంగ మంత్రుల భేటీ, అబుధాబి యువరాజు చైనా పర్యటన అత్యంత ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి. దీన్నిబట్టి పశ్చిమాసియా సైనిక ఘర్షణకు శాంతియుత పరిష్కారాన్ని కనుగొనే దిశగా దౌత్యపరంగా చైనా పోషిస్తున్న ముఖ్యపాత్ర మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చింది.
హర్మూజ్ ముట్టడిలో అమెరికా : ఆందోళనలో చైనా
హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా సప్లై అయ్యే ముడి చమురులో ఎక్కువ భాగం చైనాకే చేరుతుంటుంది. చైనా వినియోగించే మొత్తం ముడి చమురులో 38 నుంచి 45 శాతం హర్మూజ్ మీదుగానే ఆ దేశానికి సప్లై అవుతుంది. గత 31 ఏళ్లుగా ఇరాన్ ముడి చమురు, సహజ వాయువులపై అమెరికా ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నాయి. అయినా వాటిని పట్టించుకోకుండా ఇరాన్కు చెందిన ముడి చమురులో దాదాపు 80 నుంచి 90 శాతాన్ని ఒక్క చైనాయే కొంటోంది. ప్రతిరోజు ఇరాన్ నుంచి చైనాకు దాదాపు 1.38 నుంచి 1.46 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు సప్లై అవుతుంటుంది. హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగానే ఇరాన్ ముడి చమురు చైనాకు చేరుతుంది. ఏప్రిల్ 13న హర్మూజ్ ముట్టడిని అమెరికా నౌకాదళం మొదలుపెట్టింది. హర్మూజ్ మీదుగా ఇరాన్ చేసే ముడి చమురు సప్లైలను అడ్డుకుంటామని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ పరిణామంతో ఇరాన్ నుంచి తమ దేశానికి జరిగే ముడి చమురు సప్లైలకు అంతరాయం కలగొచ్చని చైనా ఆందోళన చెందుతోంది.
అమెరికాకు ఇరాన్ మరో వార్నింగ్
రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లవ్రోవ్ చైనా పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు (ఏప్రిల్ 13న) ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చితో ఫోన్ కాల్లో సంభాషించారు. ఏప్రిల్ 11, 12 తేదీల్లో పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరిగిన అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చల వైఫల్యానికి దారితీసిన ప్రధాన కారణాలపై వారు చర్చించారు. ఇస్లామాబాద్లో చర్చలు విఫలమైన వెంటనే, ఏప్రిల్ 13న హర్మూజ్ జలసంధి ముట్టడిని అమెరికా నౌకాదళం మొదలుపెట్టిన అంశం కూడా ఈ ఫోన్ కాల్ సంభాషణలో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. అవసరమైతే అమెరికా - ఇరాన్ చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు తాము సిద్ధమని అరాగ్చితో లవ్రోవ్ చెప్పినట్లు సమాచారం. హర్మూజ్ ముట్టడికి అమెరికా చేస్తున్న యత్నాలపై అరాగ్చి ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ కవ్వింపు చర్యల వల్ల అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలతో ముడిపడిన ప్రమాదకర పర్యవసానాలను అమెరికా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. అంతకుముందు ఏప్రిల్ 12న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్తో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఫోన్ కాల్లో మాట్లాడారు. వీరి సంభాషణలోనూ ఇస్లామాబాద్ చర్చల ఫలితమే ప్రధాన అంశంగా నిలిచింది.