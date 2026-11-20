చైనాలో పుతిన్కు ప్రాధాన్యం తగ్గిందా? ట్రంప్నకు జిన్పింగ్ పెద్దపీట వెనుక వ్యూహమేంటి?
China Russia Relations : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు చైనాలో తగిన ప్రాధాన్యం దక్కలేదన్న చర్చ మొదలైంది.
Published : November 20, 2026 at 6:37 PM IST
చైనా వేదికగా అమెరికా, రష్యా, చైనా దేశాధినేతల మధ్య కనిపించిన దౌత్యపరమైన తేడాలు ఇప్పుడు చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ స్వయంగా స్వాగతం పలకడం, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు మాత్రం తన కార్యాలయ ఉన్నతాధికారి కై కీని పంపించడం ఆసక్తి రేపింది. ఇద్దరు నేతలకు ఇచ్చిన ఆహ్వానాల్లో కనిపించిన ఈ తేడా వెనుక చైనా వ్యూహం ఏమిటన్న చర్చ మొదలైంది. ఒకప్పుడు పుతిన్ను తన ఆప్తమిత్రుడిగా చెప్పుకున్న జిన్పింగ్, ఇప్పుడు ట్రంప్నకు ఎందుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారన్న ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.
నవంబర్ 18న షెన్జెన్లో జరిగిన ఆసియా పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార సదస్సు (APEC) సందర్భంగా ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ట్రంప్ చైనాకు చేరుకున్నప్పుడు విమానాశ్రయంలో జిన్పింగ్ స్వయంగా ఎదురెళ్లి స్వాగతం పలికారు. రెడ్ కార్పెట్పై ఇద్దరూ కరచాలనం చేసుకుని, ఆప్యాయంగా పలకరించుకున్నారు. కొద్దిసేపు ఆలింగనం కూడా చేసుకున్నారు. అమెరికా, చైనా జాతీయ జెండాలతో అక్కడ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. సైనిక గౌరవ వందనం మధ్య ట్రంప్కు స్వాగతం పలికారు. పుతిన్ చైనాకు చేరుకున్న సమయంలో జిన్పింగ్ స్వయంగా విమానాశ్రయానికి వెళ్లలేదు.
ఆయన తరఫున చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకత్వంలో కీలక స్థానంలో ఉన్న కై కీ స్వాగతం పలికారు. కై కీ జిన్పింగ్కు అత్యంత సన్నిహితుడు. చైనా రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్నత స్థాయి నాయకుడు. ఒకవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడికి దేశాధినేత స్వయంగా స్వాగతం పలకడం, మరోవైపు రష్యా అధ్యక్షుడికి ఉన్నతాధికారిని పంపించడం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే ఈ ఒక్క పరిణామాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని చైనా పుతిన్ను పూర్తిగా పక్కనపెట్టిందని చెప్పలేం. అమెరికాతో సంబంధాలు దెబ్బతినకుండా చూసుకోవడంలో భాగంగానే ట్రంప్కు ప్రత్యేక స్వాగతం పలికినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గతంలో అమెరికాలో ట్రంప్ను జిన్పింగ్ కలిసిన సందర్భంలో ఆయనకు స్వాగతం లభించింది. ఇప్పుడు చైనాలో అదే స్థాయిలో ఆహ్వానం పలకడం దౌత్య మర్యాదలో భాగమని కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు.
గ్రూప్ ఫొటో టైమ్లో కూడా!
మరోవైపు సదస్సు సందర్భంగా జరిగిన స్వాగత విందు, గ్రూప్ ఫొటో సమయంలోనూ ముగ్గురు నేతల మధ్య కనిపించిన దృశ్యాలు ఆసక్తి రేపాయి. ట్రంప్తో జిన్పింగ్ ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం, కెమెరాల ముందు ఇద్దరూ కలిసి ఫొటోలకు పోజులివ్వడం కనిపించింది. పుతిన్తో మాత్రం పలకరింపు తక్కువ సమయంలోనే ముగిసింది. గ్రూప్ ఫొటోలో ట్రంప్, జిన్పింగ్ ఒకవైపు ఉండగా, పుతిన్ చైనా ప్రథమ మహిళ పెంగ్ లియువాన్ పక్కన నిలబడ్డారు. ఎక్కడ నిలబడాలన్న విషయంలో ట్రంప్, జిన్పింగ్ సూచనలు చేసిన దృశ్యాలు కూడా కనిపించాయి. ఈ ఏర్పాటుపై రష్యాకు కొంత అసౌకర్యంగా అనిపించే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు.
అయితే పుతిన్కు జిన్పింగ్ కరచాలనం చేయలేదన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదు. అందుబాటులో ఉన్న దృశ్యాల్లో ఇద్దరూ కరచాలనం చేసుకున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అలాగే ముగ్గురు నేతలు నవంబర్ 19న జరిగిన త్రైపాక్షిక సమావేశంలో ఒకే వేదికపై కూర్చుని చర్చలు జరిపారు. ఆ సమావేశంలో జిన్పింగ్కు ఒకవైపు ట్రంప్, మరోవైపు పుతిన్ కూర్చున్నారు. ఇద్దరు నేతలకూ సమానంగా ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు కనిపించింది. మరి ట్రంప్కు జిన్పింగ్ ఇంత ప్రత్యేక స్వాగతం ఎందుకు పలికినట్లు? దీనికి ప్రధాన కారణం అమెరికాతో చైనా సంబంధాలే.
ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. చైనా వస్తువులపై అమెరికా సుంకాలు విధించడం, కీలక సాంకేతిక రంగాలపై ఆంక్షలు పెట్టడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏఐ చిప్స్, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విషయంలో రెండు దేశాల మధ్య పోటీ కొనసాగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రంప్తో నేరుగా సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోవడం చైనాకు చాలా ముఖ్యం.
రష్యాతో చైనాకు ఉన్న సంబంధాలు మాత్రం మరో రకంగా ఉన్నాయి. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో పాశ్చాత్య దేశాలు రష్యాపై ఆంక్షలు విధించాయి. దీంతో రష్యా చైనాతో వాణిజ్యం, ఇంధన రంగాల్లో సంబంధాలను మరింత పెంచుకుంది. రష్యాకు చైనా కీలక భాగస్వామిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో మాస్కోతో సంబంధాలను కొనసాగిస్తూనే, వాషింగ్టన్తోనూ సానుకూల వాతావరణం ఏర్పరుచుకోవాలని బీజింగ్ భావిస్తున్నట్లు విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు. ట్రంప్తో చర్చల ద్వారా వాణిజ్య సమస్యలు, సుంకాలు, సాంకేతిక ఆంక్షల విషయంలో కొంత వెసులుబాటు సాధించాలని చైనా చూస్తోంది. మరోవైపు రష్యాతో ఉన్న భాగస్వామ్యాన్ని కూడా వదులుకునే పరిస్థితిలో లేదు. అందుకే రెండు దేశాలతోనూ తన అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తోంది.
అలా షెన్జెన్లో ట్రంప్కు లభించిన ప్రత్యేక స్వాగతం, పుతిన్కు లభించిన ఆహ్వానంలో తేడా దౌత్యపరంగా చర్చకు దారితీసింది. అయితే దీన్ని పుతిన్కు జరిగిన ఘోర అవమానంగా చూడటం కంటే అమెరికా, రష్యాలతో తన సంబంధాలను వేర్వేరుగా నిర్వహించేందుకు చైనా చేస్తున్న ప్రయత్నంగా చూడాలని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత స్నేహాల కంటే దేశ ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేస్తున్న జిన్పింగ్ దౌత్యంలో ఈ పరిణామాలు మరో కోణాన్ని చూపిస్తున్నాయి.