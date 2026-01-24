'చైనా వారిని మింగేస్తుంది'- గోల్డెన్ డోమ్ను వ్యతిరేకిస్తున్నందుకు కెనడాపై ట్రంప్ విమర్శలు
కెనడాపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్ - చైనాతో చేసుకున్న ఒప్పందంపై మండిపడిన అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు
Published : January 24, 2026 at 7:08 AM IST
Trump on Canada China Trade Deal : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పొరుగు దేశం కెనడాపై మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. గ్రీన్లాండ్ ప్రాంతంలో అమెరికా ప్రతిపాదించిన 'గోల్డెన్ డోమ్' క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను కెనడా వ్యతిరేకించడంపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ తీరును తప్పుబడుతూ, చైనాపై అతివిశ్వాసం ఆ దేశాన్ని ముంచేస్తుందని హెచ్చరించారు. అమెరికాను పక్కన పెట్టి చైనాతో వ్యాపారం చేస్తే, ఏడాదిలోపే ఆ దేశం కెనడాను మింగేస్తుందన్నారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా 'ట్రూత్ సోషల్'లో వేదికగా స్పందించారు.
"గ్రీన్లాండ్ పైన 'గోల్డెన్ డోమ్' నిర్మించడాన్ని కెనడా వ్యతిరేకిస్తోంది. నిజానికి ఆ గోల్డెన్ డోమ్ కెనడాకు కూడా రక్షణ ఇస్తుంది. దానికి బదులుగా, వారు చైనాతో వ్యాపారం చేయడానికి మొగ్గు చూపారు. ఆ చైనా మొదటి ఏడాదిలోనే వారిని మింగేస్తుంది" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.
దావోస్ వేదికపైనా విమర్శలు
ఇటీవల దావోస్లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ సదస్సులో కూడా కెనడాపై ట్రంప్ ధ్వజమెత్తారు. కెనడాను కృతజ్ఞత లేని దేశంగా అభివర్ణించారు. అమెరికా నుంచి కెనడా ఎన్నో ఉచిత ప్రయోజనాలు పొందుతోందన్నారు. ఆ దేశ ప్రధాని మార్క్ కార్నీ కృతజ్ఞత చూపడం లేదని ట్రంప్ అన్నారు. అమెరికా వల్లే కెనడా మనుగడ సాగిస్తోందన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.
కెనడా - చైనా మధ్య కుదిరిన డీల్ ఇదే
కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ జనవరి 17న చైనాతో ఒక భారీ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రకటించారు. ఇదే ట్రంప్కు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది. చైనాతో కుదిరిన ఈ డీల్ వల్ల కెనడాకు సుమారు 7 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ అందుబాటులోకి రానుంది. చైనా నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై కెనడా విధిస్తున్న వంద శాతం పన్నును తగ్గించింది. బదులుగా, కెనడా నుంచి ఎగుమతయ్యే కనోలా గింజలపై చైనా తన పన్నును 84శాతం నుంచి 15 శాతానికి తగ్గించింది. అమెరికాతో పోలిస్తే చైనా ఇప్పుడు చైనా మరింత నమ్మదగిన భాగస్వామిలా కనిపిస్తోందని కార్నీ ప్రకటిచండం గమనార్హం.
"చైనాతో కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేశాం. దీని ద్వారా కెనడా వ్యాపారాలకు 7 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఎగుమతి మార్కెట్లకు ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ప్రపంచంలో కెనడా మరింత బలీయమైన, స్వతంత్రమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మిస్తోంది. ఆ లక్ష్యం కోసం, కెనడా కొత్త ప్రభుత్వం అత్యంత వేగంగా, పట్టుదలతో వాణిజ్య భాగస్వామ్యాలను విస్తరించడానికి, అలాగే భారీ స్థాయిలో కొత్త పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి కృషి చేస్తోంది. ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న చైనా, మా ఈ లక్ష్య సాధనలో కెనడాకు అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది" అని చైనాతో ఒప్పందం తర్వాత కెనడా ప్రధాని చేసిన ట్వీట్ చేశారు.
గ్రీన్లాండ్ స్వాధీనాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న కెనడా
గ్రీన్లాండ్ను కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాలను కెనడా మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తోంది. అమెరికా విధిస్తున్న భారీ టారిఫ్ల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కెనడా తన ఆర్థిక వ్యూహాన్ని మార్చుకుంది. అమెరికాపైనే పూర్తిగా ఆధారపడకుండా, ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన చైనాతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని భావిస్తోంది. ఇదే సమయంలో ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ మధ్య జరిగిన భేటీ తర్వాత, కొన్ని చైనా ఉత్పత్తులపై టారిఫ్లను 2026 నవంబర్ వరకు అమెరికా మినహాయించింది. అయినప్పటికీ చైనా వైపు కెనడా వెళ్లడాన్ని ట్రంప్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
