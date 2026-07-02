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పనామా కాలువపై చైనా ఆధిపత్యాన్ని అడ్డుకుంటాం- జన్మతః పౌరసత్వంపై సుప్రీం తప్పు చేసింది : ట్రంప్

పనామా కాలువపై చైనా ప్రభావాన్ని సహించబోమన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్‌- కాలువ నియంత్రణను పనామాకు అప్పగించడం చారిత్రక తప్పిదమని విమర్శ- జన్మతః పౌరసత్వంపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తప్పని వ్యాఖ్య

Trump On China
US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 8:03 AM IST

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Trump On China : పనామా కాలువపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై చైనా ప్రభావం పెంచుకునే ప్రయత్నాలను అమెరికా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించబోదని స్పష్టం చేశారు. పనామా కాలువ నియంత్రణను అమెరికా గతంలో పనామాకు అప్పగించడం చారిత్రక తప్పిదమని విమర్శించారు. అదే సమయంలో అమెరికాలో జన్మతః పౌరసత్వం అంశంపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పును కూడా ఆయన తప్పుబట్టారు. నార్త్ డకోటాలో థియోడోర్ రూజ్‌వెల్ట్ అధ్యక్ష గ్రంథాలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ట్రంప్‌ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'బానిసల పిల్లల కోసమే ఆ నిబంధన'
జన్మహక్కు పౌరసత్వ నిబంధనను ధనిక విదేశీయుల పిల్లల కోసం రూపొందించలేదని ట్రంప్ అన్నారు. అమెరికా అంతర్యుద్ధం ముగిసిన కొద్దికాలానికే బానిసల పిల్లలకు పౌరసత్వ హక్కు కల్పించేందుకు ఈ నిబంధన తీసుకొచ్చారని పేర్కొన్నారు. విదేశాల నుంచి ప్రైవేట్ విమానాల్లో వచ్చే సంపన్నుల పిల్లలకు ఇది వర్తించాలనే ఉద్దేశం అప్పట్లో లేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయంలో అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తప్పు చేసిందని తాను భావిస్తున్నానని చెప్పారు.

'జన్మతః పౌరసత్వం మినహా మిగిలిన విషయాల్లో మనకు నిజంగానే మంచి రోజు నడిచింది. ఆ పౌరసత్వం సమస్య కూడా ఏదో ఒక రకంగా పరిష్కారమవుతుంది. అయితే, మనకు మరొకటి లభించింది అమెరికా అధ్యక్షుడికి అపారమైన అధికారాలను తిరిగి అప్పగించే నిర్ణయం అది. అధ్యక్షుడికి నిజంగా ఎంతో అవసరమైన సమయంలో గతంలో రూజ్‌వెల్ట్ కాలంలో అధికారాలను లాగేసుకున్నారు. మేం జన్మతః పౌరసత్వం విషయాన్ని చూసుకుంటాం. ఎందుకంటే అది ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే ధనవంతుల కోసం ఉద్దేశించింది కాదు. నిజానికి, అది బానిసల పిల్లల కోసం ఉద్దేశించింది' అని ట్రంప్ తెలిపారు.

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