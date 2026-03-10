ETV Bharat / international

డ్రాగన్ కుతంత్రం!- ఇండో-చైనా బార్డర్‌లో రవాణా నెట్‌వర్క్ మరింత బలోపేతం!

15వ పంచవర్ష ప్రణాళికను సిద్ధం చేసిన చైనా- భారత సరిహద్దు ప్రాంతాలలో రహదారులను బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయం

CHINA HIGHWAYS IN INDIAN BORDERS
CHINA HIGHWAYS IN INDIAN BORDERS (Representational Image (IANS))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 10:17 PM IST

4 Min Read
China Highways In Indian Borders : భారత్-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాలలో రహదారులను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు డ్రాగన్ సిద్ధమవుతోంది. రాబోయే ఐదేళ్లలో భారత్‌తో సరిహద్దు పంచుకున్న సున్నితమైన ప్రాంతాలలో తన వ్యూహాత్మక రవాణా నెట్‌వర్క్‌ను మరింత బలోపేతం చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభమయ్యే 15వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు హాంకాంగ్‌కు చెందిన ఓ వార్తాపత్రిక కథనం ప్రచురించింది. ఇదే జరిగితే సిలిగురి కారిడార్​కు మరింత చేరువలోకి చైనా దూసుకొచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

చైనా కీలక నిర్ణయాలు
ఉయ్‌గుర్ అటానమస్ రీజియన్‌లోని టియాన్షాన్ పర్వతాల ఉత్తర, దక్షిణ వైపులను అనుసంధానించే 394 కి.మీల రహదారిని నిర్మించనుంది చైనా. కాగా, 1962 చైనా-భారత్ యుద్ధం తర్వాత సైనిక కదలికలను గుర్తించడానికి అక్సాయ్‌చిన్ ప్రాంతం గుండా నిర్మించిన వ్యూహాత్మక రహదారికి ఈ మార్గం సమాంతరంగా ఉంటుంది. టిబెట్‌ వైపునకు వెళ్లే మూడు హైవేలను అప్‌గ్రేడ్ చేయాలని కూడా ఈ ప్రణాళిక ప్రతిపాదిస్తోంది. మరోవైపు, సెంట్రల్ జిన్జియాంగ్‌లో దుషాంజీ-కుకా హైవే నిర్మాణం గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభం కాగా, అది 2032 నాటికి పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ 15వ పంచవర్ష ప్రణాళిక చైనా జాతీయ శాసనసభ, నేషనల్ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ (NPC) ఆమోదం పొందాల్సి ఉంది.

చైనా భవిష్యత్తుకు 15వ పంచవర్ష ప్రణాళికను అత్యంత కీలకంగా భావిస్తున్నారు. ఏఐ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, బ్యాటరీలు వంటి కొత్త ఉత్పాదక శక్తులపై ఈ ప్రణాళికలో మరింత ప్రాధాన్యం కల్పించనున్నారు. కుంగిపోతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టడానికి చైనా పాలక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇప్పటికే 15వ పంచవర్ష ప్రణాళికను ఆమోదించింది. రబ్బరు స్టాంప్ పార్లమెంట్‌గా పరిగణించే నేషనల్ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ కూడా ఈ ప్రణాళికకు ఆమోద ముద్ర వేయనుంది.

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డ్యామ్
కాగా, చైనా గతేడాది 14వ పంచవర్ష ప్రణాళికను పూర్తి చేసింది. ఆ సమయంలో టిబెట్‌లో భారత సరిహద్దుకు సమీపంలో బ్రహ్మపుత్రా నదిపై ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది. 170 బిలియన్ డాలర్ల వ్యయంతో దీన్ని నిర్మిస్తోంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు. ఈ ప్రాజెక్టుపై దిగువ పరీవాహక దేశాలైన భారత్, బంగ్లాదేశ్‌లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి.

అయితే చైనా రోడ్డు నెట్‌వర్క్‌ల ప్రణాళికలపై షాంఘై ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్‌కు చెందిన డైరెక్టర్ లియు జోంగీ స్పందించారు. ఆర్థిక అభివృద్ధి, వ్యూహాత్మక స్థిరత్వం రెండూ చైనాను సరిహద్దు ప్రాంతాలలో మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించడానికి ప్రేరేపిస్తున్నాయని అన్నారు. రహదారులను నిర్మించడం అభివృద్ధికి తొలి అడుగుగా చైనా నాయకులు భావిస్తున్నారని తెలిపారు. మౌలిక సదుపాయాలు గణనీయమైన వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. బార్డర్‌లో రహదారుల బలోపేతం వల్ల అత్యవసర పరిస్థితిలో సైనికులు, వనరులను సరిహద్దు ప్రాంతాలల్లో మరింత త్వరగా మోహరించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది సరిహద్దు స్థిరత్వం, జాతీయ రక్షణకు కీలకమైనదిగా అభివర్ణించారు.

15వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో కీలక ప్రాజెక్టులకు డ్రాగన్ శ్రీకారం చుట్టాలని యోచిస్తోంది. బీజింగ్ తన తొమ్మిది భూ సరిహద్దు ప్రావిన్సులను విస్తరించి ఉన్న రెండు రహదారులను పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది. ఉత్తర కొరియాకు సమీపంలోని ఓడరేవు నగరం దండోంగ్‌ను వియత్నాం సరిహద్దులో డాంగ్‌సింగ్‌తో కలిపే జాతీయ తీర రహదారి నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

భారత్‌తో సంబంధాలు కుదుటపడుతున్నాయ్!
కాగా, 2020లో తూర్పు లద్ధాఖ్‌లోని గల్వాన్‌ లోయలో భారత్, చైనా సైన్యాల మధ్య ఘర్షణ కలకలం రేపింది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు అంతగా లేవు. 2024లో రష్యాలోని కజాన్‌లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ మధ్య సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత గతేడాది టియాంజిన్‌లో జరిగిన ఎస్ఈఓ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరైనప్పుడు ఈ దేశాధినేతలు రెండోసారి కలిసి పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితులు కాస్త మెరుగుపడ్డాయి.

చికెన్స్​ నెక్​ ప్రాముఖ్యత
సిలిగురి కారిడార్​ను భారతదేశపు చికెన్స్ నెక్​ (Chicken's Neck) అని పిలుస్తారు. దీనిని 'చోక్​ పాయింట్' అని కూడా అంటారు. ఈ చికెన్స్​ నెక్​ పొడవు సుమారు 60 కి.మీ, వెడల్పు సుమారు 20-22కి.మీ ఉంటుంది. ఇది దేశానికి వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ముఖ్యమైన ప్రాంతం. యుద్ధ సమయాల్లో లేదా ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో ఈ సన్నని మార్గం కనుక మూతపడితే, ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సైనిక సరఫరాలు, పౌర రవాణా పూర్తిగా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఉత్తర బంగాల్​లోని సిలిగిరి నగరం వద్ద ఉన్న ఒక ఇరుకైన భూభాగం, రవాణా పరంగానూ అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ఈశాన్య రాష్ట్రాలైన అసోం, అరుణాచల్​ ప్రదేశ్​, నాగాలాండ్​, మణిపుర్​, మిజోరం, మేఘాలయ, త్రిపుర, సిక్కింలను భారత ప్రధాన భూభాగంతో కలిపే ఏకైక భూమార్గం ఇదే. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో నివసించే 4.5 కోట్లకు పైగా భారతీయులకు ఇది ఆర్థిక, రవాణా, సైనిక పరంగా అత్యంత కీలకమైనది. భారత ప్రధాన భూభాగం నుంచి అక్కడకు వెళ్లేందుకు రైలు, రోడ్డు, వాయు రవాణా మార్గాలు ఉన్నాయి.

అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల కలయిక
ఈ సిలిగురి కారిడార్ చుట్టూ 4 దేశాలు ఉన్నాయి. ఉత్తరాన భూటాన్​, దక్షిణాన బంగ్లాదేశ్​, పశ్చిమాన నేపాల్​ ఉన్నాయి. ఇక చైనాకు చెందిన చుంబీ వ్యాలీ కూడా ఈ కారిడార్​కు అత్యంత సమీపంలో ఉంది. 2017లో ఢోక్లాం ప్రతిష్టంభన ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం, అక్కడ చైనా రోడ్లు నిర్మాణం చేపట్టడమే. చైనా అక్కడ రోడ్ల నిర్మాణం చేసి భారత్​కు చెందిన చికెన్స్ నెక్ ప్రాంతానికి చేరువ కావాలని ప్రయత్నించింది. అందుకే భారత్​ దానిని అడ్డుకుంది. ఈ విధంగా భారత్​కు వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన సిలిగురి కారిడార్​ను మూడు దళాలు ఎప్పుడూ రక్షణగా ఉంటాయి. అవి సరిహద్దు భద్రతా దళం (బీఎస్ఎఫ్​), ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్​ (ఐటీబీపీ), సశస్త్ర సీమా బల్​ (ఎస్​ఎస్​బీ).

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

