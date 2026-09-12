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6ఏళ్ల తర్వాత దిల్లీకి చైనా విమాన సర్వీసులు- జిన్‌పింగ్‌ భారత్ పర్యటన వేళ ప్రకటన

ఆరేళ్ల విరామం తర్వాత భారత్‌కు చైనా సదరన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ సేవలు- సెప్టెంబర్‌ 21 నుంచి గ్వాంగ్‌జౌ–దిల్లీ మధ్య రెగ్యులర్‌ విమాన సర్వీసులు- దక్షిణాసియాలో వారానికి 100కుపైగా విమానాలు నడపనున్న సంస్థ

China Delhi Flight Resume
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 9:33 AM IST

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China Delhi Flight Resume : బ్రిక్స్ సదస్సు వేళ భారత్‌- చైనా మధ్య విమాన కనెక్టివిటీ మరింత బలోపేతం కానుంది. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ భారత్​ పర్యటన వేళ చైనా సదరన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ కీలక ప్రకటన చేసింది. గ్వాంగ్‌జౌ- దిల్లీ మధ్య నేరుగా ప్రయాణికుల విమాన సర్వీసులను సెప్టెంబర్‌ 21 నుంచి తిరిగి ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది. దాదాపు ఆరేళ్ల విరామం తర్వాత భారత్‌-చైనా మధ్య ఈ మార్గంలో సేవలు పునరుద్ధరణ కానున్నాయి. కరోనా మహమ్మారి, అనంతరం భారత్‌- చైనా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య నేరుగా విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు క్రమంగా పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటున్న నేపథ్యంలో చైనా విమానయాన సంస్థలు భారత్‌తో కనెక్టివిటీని పునరుద్ధరిస్తున్నాయి.

దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో మొత్తం ఎనిమిది రౌండ్​- ట్రిప్ మార్గాల్లో వారానికి 100కుపైగా విమానలను నడుపుతామని చైనా సదరన్ ఎయిర్​లైన్​ తెలిపింది. ఇక భారత్​ చైనా నేరుగా విమాన కనెక్టివిటీ పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ ఇప్పటికే మొదలైంది. ఏప్రిల్​లో ఎయిర్​ చైనా బీజింగ్- దిల్లీ నేరకుగా విమాన సర్వీసులు తిరిగి ప్రారంభించింది. చైనా విమానయాన సంస్థ భారత్​తు పునరుద్ధరించిన రెండో మార్గం ఇది. అంతకుముందు చైనా- ఈస్టర్న ఎయిర్​లైన్స్ కున్మింగ్- కోల్​కతా మధ్య నేరుగా విమాన సర్వీసులను ఏప్రిల్ 18న ప్రారంభించింది. దీంతో తూర్పు, ఉత్తర భారత నగరాలకు చైనా నుంచి నేరుగా ప్రయాణించే అవకాశాలు పెరిగాయి.

ఇండిగోతోనూ పెరిగిన కనెక్టివిటీ
భారత్ విమానయాన సంస్థలు కూడా చైనా నగరాలకు సర్వీసులను పెంచుతున్నాయి. మార్చి 30న ఇండిగో కోల్​కతా - షాంఘై మధ్య రోజువారీ నాన్​స్టాప్​ విమాన సేవలను ప్రారంభించింది. ఇది చైనా మార్కెట్‌లో ఇండిగో విస్తరణలో మరో కీలక అడుగుగా నిలిచింది. అంతకుముందే కోల్‌కతా-గ్వాంగ్‌జౌ మధ్య విమాన సర్వీసులను పునరుద్ధరించిన సంస్థ, అనంతరం దిల్లీ నుంచి చైనాకు కూడా సేవలను ప్రారంభించింది.

కొవిడ్‌ తర్వాత మారిన పరిస్థితులు
భారత్‌–చైనా మధ్య నేరుగా విమాన సర్వీసుల పునరుద్ధరణకు సంబంధించి విదేశాంగ శాఖ కూడా గతంలో స్పష్టత ఇచ్చింది. కరోనా మహమ్మారి సమయంలో నిలిచిపోయిన విమాన కనెక్టివిటీ, అనంతరం డోక్లామ్‌, గల్వాన్‌ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా సాధారణ స్థితికి రావడానికి సమయం పట్టింది. అయితే ఇటీవలి కాలంలో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను క్రమంగా మెరుగుపరిచే దిశగా ఇరు దేశాలు చర్యలు చేపడుతున్నాయి. అందులో భాగంగానే నేరుగా విమాన సర్వీసుల పునరుద్ధరణకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.

ఏడేళ్ల తర్వాత భారత్​కు షీ జిన్‌పింగ్‌
ఇదిలా ఉండగా బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్​పింగ్ శనివారం బీజింగ్​ నుంచి దిల్లీకి బయలుదేరారు. ఏడేళ్ల తర్వాత ఆయన భారత్​కు రావడం ఇదే తొలిసారి. అంతేగాక, 2020 గల్వాన్‌ ఘర్షణల తర్వాత దిల్లీ వేదికగా ఇరుదేశాలు పాల్గొన్న తొలి ఉన్నతస్థాయి సమావేశం ఇదే. షీ జిన్‌పింగ్‌ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీతో ద్వైపాక్షిక సమావేశం కూడా జరగనుంది. ఈ భేటీలో భారత్‌–చైనా సంబంధాలకు సంబంధించిన పలు అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

బ్రిక్స్‌ వేదికగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మధ్య సహకారాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రతిపాదనలను షీ జిన్‌పింగ్‌ ప్రస్తావించే అవకాశం ఉన్నట్లు చైనా అధికారిక వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. గతంలో బిష్కెక్‌లో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సులోనూ గ్లోబల్‌ సౌత్‌ సహకారానికి చైనా ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన విషయాన్ని పేర్కొంది. ప్రపంచంలోని ప్రధాన అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలకు బ్రిక్స్‌ కీలక వేదికగా మారింది. ఆర్థిక విధానాలు, వాణిజ్యం, ఆర్థిక సహకారం, సాంకేతికత, అభివృద్ధి వంటి అంశాల్లో సభ్య దేశాలు ఉమ్మడి అభిప్రాయాలను రూపొందించేందుకు ఈ వేదిక ఉపయోగపడుతోంది.

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