జిన్పింగ్ అమెరికా పర్యటన వేళ షాకింగ్ రిపోర్ట్- ఇరాన్కు చైనా రహస్య సైనిక సాయం- అయినా ట్రంప్ రెడ్కార్పెట్!
అమెరికాలో పర్యటిస్తున్న చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్- ఇదే సమయంలో వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ సంచలన రిపోర్ట్ విడుదల- ఇరాన్కు చైనా నుంచి డ్రోన్లు, క్షిపణులకు ఉపయోగపడే పరికరాలు చేరినట్లు కథనం!
Published : September 25, 2026 at 6:52 AM IST
China Iran Military Supplies : ఎప్పుడూ బద్ధశత్రువుల్లా కనిపించే అమెరికా- చైనా మధ్య కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తాజాగా చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లగా అక్కడ జిన్పింగ్- పెంగ్ లియువాన్ దంపతులకు రెడ్కార్పెట్ స్వాగతం లభించింది. యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్, ఆయన సతీమణి మెలానియా ట్రంప్ స్వయంగా వెళ్లి జిన్పింగ్ దంపతులను స్వాగతించడం విశేషం. అయితే జిన్పింగ్కు అమెరికాలో ఘనస్వాగతం పలుకుతున్న సమయంలోనే, చైనా- ఇరాన్ సంబంధాలపై సంచలన వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అవును అమెరికాతో ఇరాన్ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలోనే చైనా నుంచి రహస్యంగా ఇరాన్ రక్షణ సంస్థలకు సాయం అందిందని ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ (WSJ) ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా డ్రోన్లు, క్షిపణుల తయారీకి ఉపయోగపడే డ్యూయెల్ యూజ్ పరికరాలు చేరినట్లు పేర్కొంది.
WSJ వివరాల ప్రకారం, జూన్ నెలలో అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ కుదిరిన రోజే చైనా కార్పో విమానం టెహ్రాన్ చేరుకుంది. అందులో ఇరాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన సంస్థలకు వెళ్లాల్సిన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఇందులో కొన్ని డ్రోన్ వ్యవస్థలు, క్షిపణుల నావిగేషన్కు ఉపయోగపడే భాగాలుగా విశ్లేషకులు గుర్తించారు. అయితే ఇది ఒక్కసారిగా జరిగిన సప్లై కాదని డబ్ల్యూఎస్జే వెల్లడించింది. 2026 జూన్ వరకు చైనా నుంచి ఇరాన్ డిఫెన్స్ సంస్థలకు సుమారు 1300 డ్యూయెల్ యూజ్ షిప్మెంట్లు వెళ్లినట్లు ట్రేడ్ డేటా సూచిస్తోంది. కాల్పుల విరమణ తర్వాత 2 రోజుల్లోనే మరో డజనుకుపైగా సరుకులు ఇరాన్ చేరగా, వాటి విలువ సుమారు 6 మిలియన్ డాలర్లకుపైగా ఉన్నట్లు నివేదిక చెబుతోంది.ఇక చైనా నుంచి ఇరాన్కు అందిన పరికరాల్లో జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ పరికరాలు, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, విమాన ఇంజిన్కు సంబంధించిన భాగాలు ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
Chinese President Xi Jinping saw that a portrait of President Biden, who once called him a dictator, was no longer displayed on the wall and had been replaced by a picture of an automatic pen. He laughed so hard he nearly doubled over! 🤣— United States Position（U.S. P） (@WizarGod) September 24, 2026
Xi Jinping likes Trump because he… pic.twitter.com/8tme3zkIrc
జిన్పింగ్కు ఘనస్వాగతం
ఈ పరిణామాల నడుమ జిన్పింగ్ సెప్టెంబర్ 23న అమెరికా చేరుకున్నారు. ట్రంప్ స్వయంగా జాయింట్ బేస్ ఆండ్రూస్కు వెళ్లి షీ కి స్వాగతం పలికారు. ఇక 3 రోజుల జిన్పింగ్ అధికారిక పర్యటన షెడ్యూల్లో వైట్హౌస్ మీటింగ్స్, అధికారిక స్వాగత కార్యక్రమం, స్టేట్ డిన్నర్ వంటివి ఉన్నాయి. గత 6 నెలల వ్యవధిలో ట్రంప్- షి మధ్య ఇది రెండో శిఖరాగ్ర సమావేశం. జిన్పింగ్ను స్వాగతించిన తర్వాత ట్రంప్ ఆయనను ఉద్దేశిస్తూ- 'స్ట్రాంగ్, వైబ్రేంట్ అండ్ ఫిట్' అంటూ ప్రశంసించారు. ఇక గురువారం సాయంత్రం ట్రంప్, మెలానియా ట్రంప్ దంపతులు- జిన్పింగ్, లియువాన్ కోసం వైట్హౌస్ ఈస్ట్ రూంలో స్టేట్ డిన్నర్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ మరో విశేషం ఏంటంటే, 1972లో నాటి అమెరికా అధ్యక్షుడు రిచర్డ్ నిక్సన్, చైనా ప్రధాని జో ఎన్లై భేటీలో అందించిన 'ష్రామ్స్బర్గ్ బ్లాంక్ డి నోయిర్' వైన్ను ఇప్పుడు కూడా అందించనున్నారు.
వైట్హౌస్లో జిన్పింగ్ దంపతుల్ని స్వాగతిస్తూ ట్రంప్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మే నెలలో బీజింగ్లో తమ పర్యటన సందర్భంగా జిన్పింగ్ ఇచ్చిన ఆతిథ్యాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా తాను మొదటిసారిగా ఎన్నికైన 2016 నుంచి జిన్పింగ్తో తనకు మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయని ట్రంప్ అన్నారు. రెండు దేశాల పరస్పర ప్రయోజనాలు, గౌరవం ఆధారంగా తమ మధ్య మంచి సంబంధం ఏర్పడిందని అన్నారు. అమెరికాకు రెండోసారి అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం వచ్చిన తొలి చైనా నేతగా ఆయన నిలుస్తున్నారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అమెరికా 250వ స్వాతంత్య్ర వేడుకల సమయంలో షి పర్యటన జరగడం ప్రత్యేకమైన సందర్బమని అన్నారు.
విభేదాలున్నా కలిసి పనిచేద్దాం: జిన్పింగ్
ఇక వైట్హౌస్లో మాట్లాడిన జిన్పింగ్, చైనా- అమెరికా పరిస్థితులు, భావజాలాలు వేర్వేరుగా అనిపించినా, నిరంతరం పారదర్శక చర్చల ద్వారా పరస్పరం అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. అభిప్రాయ భేదాలను పక్కనబెట్టి నమ్మకాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చన్నారు. చైనా తన తలుపుల్ని ఎల్లప్పుడూ తెరిచే ఉంచుతుందని, అమెరికన్ కంపెనీల నుంచి పెట్టుబడుల్ని ఆహ్వానిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా అమెరికాలో కూడా చైనా కంపెనీలకు సరైన ప్రాధాన్యం, ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. 'ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్, నేనూ ఎప్పుడూ ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూనే వచ్చాం. అమెరికా- చైనా ప్రయోజనాలు ఒకదానితో మరొకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. మన ఇరు దేశాల సహకారం ప్రపంచంలోని ప్రతి సమస్యను తీర్చలేకపోవచ్చు కానీ మన సహకారం లేకుండా ప్రపంచంలోని ఎన్నో సమస్యల్ని పరిష్కరించడం సాధ్యం కాదు' అని అన్నారు.
కాగా కృత్రిమ మేథ రంగంలో చైనా, అమెరికా అగ్రగామి దేశాలని జిన్ పింగ్ తెలిపారు. ఏఐ సాంకేతికతను మంచికోసం అభివృద్ధి చేయడమనేది ఎల్లప్పుడూ మనుషుల నియంత్రణలో ఉంటూ, ప్రజల శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడేలా చూడాల్సిన బాధ్యత ఇరుదేశాలపై ఉందన్నారు. అమెరికా, చైనా దేశాల మధ్య ఎలాంటి ఘర్షణ ఉండకూడదని, రెండుదేశాలు శాంతియుతంగా సహజీవనం చేయాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. అగ్రరాజ్యాలైన చైనా, అమెరికా దేశాలు పరస్పరం సహకరించుకుంటేనే లబ్ధి పొందుతాయన్నారు. ఘర్షణ పడితే రెండుదేశాలూ తీవ్రంగా నష్టపోతాయని హెచ్చరించారు. అమెరికా, చైనాల మధ్య ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఉండాలని, అది ఎల్లప్పుడూ పరిమితులకు లోబడే ఉండాలని జిన్పింగ్ స్పష్టం చేశారు. చైనా-అమెరికా మధ్య సహకారం ప్రపంచంలోని ప్రతి సమస్యనూ పరిష్కరించలేకపోయినా రెండుదేశాల సహకారం లేకుండా ప్రపంచంలోని అనేక సమస్యలను పరిష్కరించటం చాలా కష్టమన్నారు. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, వ్యాపారాలు చేయటానికి వచ్చే అమెరికన్ కంపెనీలకు చైనా స్వాగతం పలుకుతోందన్నారు. అదే సమయంలో తమ కంపెనీలకూ అమెరికాలో న్యాయం జరుగుతుందని జిన్ పింగ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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