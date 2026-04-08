హర్మూజ్పై ఐరాసలో తీర్మానం- వ్యతిరేకించిన రష్యా, చైనా- UN వైఫల్యమంటూ జెలెన్స్కీ ఫైర్!
Published : April 8, 2026 at 7:18 AM IST
Hormuz Resolution In UN : ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి అంశంపై ఐక్యరాజ్యసమితిలో ప్రవేశ పెట్టిన తీర్మానం వీగిపోయింది. బహ్రెయిన్ మద్దతుతో తీసుకువచ్చిన ఈ తీర్మానాన్ని చైనా, రష్యా వీటో చేయడంతో ఆమోదం పొందలేదు. మరోవైపు దీనిపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ స్పందిస్తూ, భద్రతా మండలి వైఫల్యం అంటూ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలకమైన ఈ జలసంధి తెరిచి ఉండాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు.
15 సభ్యుల మండలిలో 11 దేశాలు అనుకూలంగా ఓటు వేయగా, చైనా, రష్యా వ్యతిరేకించాయి. పాకిస్థాన్, కొలంబియా ఓటింగ్కు దూరంగా నిలిచాయి. ఈ ముసాయిదాను బహ్రెయిన్, కువైట్, ఒమాన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ వంటి గల్ఫ్ దేశాలు కలిసి రూపొందించాయి. అయితే వీటో కారణంగా ఇది వీగిపోయింది. ఈ తీర్మానం ప్రకారం ఇరాన్ వెంటనే వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఆపాలని, హర్మూజ్ జలసంధిలో రవాణాకు అడ్డంకులు తొలగించాలని కోరింది. అలాగే నీటి వనరులు, చమురు, వాయు మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు నిలిపివేయాలని సూచించింది.
VIDEO | New York, USA: UN Security Council fails to adopt a Bahrain-backed resolution on the Strait of Hormuz after Russia and China VETO Security Council draft resolution.— Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2026
VOTE RESULT: In favour: 11 Against: 2 Abstain: 2
Voting details are as follows:
