2020 దశాబ్దం చైనాదేనా? అమెరికా ఆధిపత్యానికి జిన్పింగ్ సవాల్- యుద్ధం వద్దంటూనే వ్యూహాత్మకంగా!
అమెరికా ఆధిపత్యానికి సవాల్ విసిరేలా అంతర్జాతీయంగా తన ప్రభావం పెంచుకుంటున్న చైనా- ఎన్నో సంక్షోభాల్ని తట్టుకొని ముందుకెళ్తున్న బీజింగ్- తైవాన్తో వైరం అత్యంత ప్రమాదకరం!
Published : September 15, 2026 at 8:21 PM IST
China Rise In 2020s : 'ప్రస్తుత 2020ల దశాబ్దం నిజంగా చైనాదే కానుందా?' వేగంగా మారుతున్న సమీకరణాలు గ్లోబల్ పాలిటిక్స్లో ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్నను తెరపైకి తీసుకొస్తున్నాయి. అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ తన దీర్ఘకాలిక వ్యూహాల్ని తన విశేష అనుభవంతో పక్కాగా అమలు చేస్తూ అటు ఆసియాలో, ఇటు అంతర్జాతీయ వేదికపై అమెరికా గుత్తాధిపత్యానికి గండికొట్టడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. అయితే అంతర్జాతీయంగా క్రమంగా విస్తరిస్తున్న చైనా ప్రభావం, చివరిగా అమెరికాతో నేరుగా సైనిక ఘర్షణకు దారితీస్తుందా? అన్న ఆందోళనలు ప్రపంచ దేశాలను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి.
చైనా వెర్షన్ ప్రకారం ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో శక్తి అనేది కొన్ని దేశాల వద్దే పరిమితం కాకుండా, అందరికీ సమానంగా ఉండాలి. ఆ దిశగానే బీజింగ్ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకెళ్తోంది. బ్రూకింగ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విశ్లేషకుడు ర్యాన్ హాస్ అభిప్రాయం ప్రకారం చైనా, అమెరికాతో తక్షణమే నేరుగా ఢీకొట్టాలని అనుకోవట్లేదు. అమెరికా క్రమక్రమంగా బలహీనపడుతున్న సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని ఓపికగా చైనా తన ఆర్థిక, రాజకీయ, దౌత్యప్రభావాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. తమకు మేలు చేసే అంశాలను వాడుకుంటూనే, ఇతర దేశాల్ని ప్రభావితం చేయాలని భావిస్తోంది. తద్వారా కొత్త ప్రపంచ రాజకీయ వ్యవస్థకు నాయకుడిగా నిలవడమే చైనా వ్యూహం.
పాశ్చాత్య దేశాలు క్షీణిస్తున్నాయని, చైనా మాత్రం వేగంగా ఎదుగుతోందని బీజింగ్ చాలా కాలంగా గట్టిగానే ప్రచారం చేస్తోంది. 2021లో చైనా విదేశాంగ శాఖ విడుదల చేసిన ఒక రిపోర్టులో అమెరికా రాజకీయ వ్యవస్థను అనారోగ్యకరమైన వ్యవస్థగా అభివర్ణించింది. ఈ యూఎస్ బేస్డ్ చైనా లీడర్షిప్ మానిటర్ ర్యాన్ హాస్ ప్రకారం, అమెరికా విదేశీ కార్యక్రమాల్లో వెనుకడుగు వేయడం, ముఖ్యంగా USAID పాత్ర తగ్గడం వల్ల దాని సాఫ్ట్ పవర్ దెబ్బతిందనే అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధానాలు కూడా దేశాల్ని కలపడం కంటే విభజనకు దారితీస్తున్నాయన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో మరోవైపు చైనా ఆత్మవిశ్వాసం క్రమంగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అరుదైన ఖనిజాలపై చైనా ఆంక్షల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఒత్తిడికి తలొగ్గి అమెరికా వెనక్కి తగ్గిన ఘటనను దీనికి ఉదాహరణగా పేర్కొంటున్నారు. ఇంకా అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం ఏర్పడినా, దాన్ని తట్టుకొని చైనా ముందుకు సాగిందని విశ్లేషిస్తున్నారు.
అమెరికాతో సమానంగా చైనా?
చైనా- అమెరికా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో దాదాపుగా సమాన స్థాయికి చేరుకున్నాయని బీజింగ్లోని కొందరు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అయితే ర్యాన్ హాస్ ప్రకారం చైనా ఈ పరిస్థితుల్ని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకొని, విజయోత్సాహంగా ప్రకటించడం లేదు. అమెరికాతో ఘర్షణను నివారించడమే బీజింగ్ ఉద్దేశమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సెప్టెంబర్ చివర్లో జరగనున్న ట్రంప్- జిన్పింగ్ భేటీపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ చర్చల్లో ఎవరిది ఎక్కువ ఆధిపత్యం ఉంటుంది? చైనా ఎలాంటి డిమాండ్లు చేస్తుంది? ట్రంప్ ఏమైనా రాయితీలు ప్రకటిస్తారా? ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
అత్యంత ప్రమాదకరం తైవాన్ అంశమే!
ఇక ప్రస్తుతానికి చైనా- అమెరికా సంబంధాల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన అంశం తైవానే అని తెలుస్తోంది. ఆస్ట్రేలియా మాజీ ప్రధాని కెవిన్ రడ్ 2026, సెప్టెంబర్ 13న ఓ ఇంటర్వ్యూలో 2028 నాటికి చైనా తైవాన్పై దాడి చేసే అవకాశం మూడింట ఒకటిగా ఉందని అంచనా వేశారు. ఇది సుమారు 33 శాతం అంచనా అని చెప్పొచ్చు. ఇటీవలి కాలంలో చైనా సన్నద్ధత, తైవాన్పై దాడికి సంబంధించి సైనిక విన్యాసాలు కూడా విపరీతంగా పెరిగాయని ఆయన అన్నారు. 2028లో తైవాన్ అధ్యక్ష ఎన్నికలు కూడా కీలక మలుపుగా మారొచ్చని రడ్ పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ బీజింగ్ వ్యతిరేకించే డెమొక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ వరుసగా నాలుగోసారి గెలిచే అవకాశం ఉండటం కూడా ఒక ట్రిగ్గర్ పాయింట్గా మారవచ్చని హెచ్చరించారు. ఈ సమయంలో తైవాన్పై సైనిక చర్య ఇప్పటికీ చైనాకు చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యవహారం అని అన్నారు.
ఒక శక్తి వేగంగా బలహీనపడుతూ, మరో శక్తి వేగంగా ఎదుగుతున్న సమయంలో యుద్ధం అనివార్యమయ్యే పరిస్థితినే థ్యూసిడిడీస్ (Thucydides Trap) అని పిలుస్తారు. చైనా- అమెరికా సంబంధాల్లో ఇదే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చైనా కూడా ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తించి ఇప్పటికీ అమెరికాను అతిపెద్ద ముప్పుగా భావిస్తోందని, అయితే యుద్ధానికి బదులుగా దీర్ఘకాల పోటీకి సిద్ధమవుతున్నట్లు, అదే చైనా లక్ష్యంగా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. అయితే చైనా అమెరికాను పూర్తి స్థాయిలో భర్తీ చేయనప్పటికీ, భవిష్యత్తులో అది జరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందుకోసం చైనా కొన్ని మార్చుకోవాల్సి వస్తుందని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా బెల్డ్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో చైనా పెట్టుబడులు గతంతో పోలిస్తే తగ్గాయి. అందుకే ఎక్కడ డబ్బు ఖర్చు చేయాలనే విషయంలో మరింత పారదర్శకంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంది. అంతర్జాతీయ సంస్థలకు మద్దతు పరిమితంగానే ఉండగా దీన్ని కూడా పెంచుకోవాలని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఇలా చేస్తేనే ప్రపంచ నాయకుడిగా!
ఇంకా ర్యాన్ హాస్ ప్రకారం అమెరికా ప్రపంచ నాయకత్వ పాత్ర నుంచి క్రమంగా వెనక్కి తగ్గుతుండటం చైనాకు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చింది. ఆ నాయకత్వ పాత్రలోకి చైనా చేరాలంటే ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం, అంతర్జాతీయ సంస్థల కోసం, భాగస్వామ్య దేశాల కోసం పెట్టుబడులు పెట్టడంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా 2020 దశాబ్దంలో చైనా ఇప్పటికే అపారమైన అనుభవాన్ని సంపాదించి తన ప్రభావాన్ని పెంచుకుంది. కానీ ప్రపంచ నాయకత్వాన్ని పూర్తిగా తనవైపునకు తిప్పుకోవాలంటే కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయి. ఇతర దేశాల్ని ఆకర్షించే సామర్థ్యం, ఆర్థిక వనరులు, అంతర్జాతీయ సంస్థలకు మద్దతు, విశ్వసనీయత అవసరం అని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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