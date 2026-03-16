'హర్మూజ్‌లో సైనిక చర్యలు ఆపేయండి'- ట్రంప్​నకు చైనా షరతులు!

హోర్ముజ్ జలసంధి రక్షణ కోసం ట్రంప్‌ పిలుపుపై స్పందించిన చైనా- పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న సైనిక చర్యలను తక్షణమే ఆపేయాలన్న చైనా- ట్రంప్‌ పర్యటనపై అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు వెల్లడి

S President Donald Trump (L) and China's President Xi Jinping (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 7:51 PM IST

China Response To Trump Hormuz Call : హోర్ముజ్ జలసంధి నుంచి ఇంధన రవాణా క్రమబద్ధీకరణకు ప్రపంచ దేశాలు ముందుకు రావాలన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ పిలుపుపై చైనా స్పందించింది. హోర్ముజ్ జలసంధి రక్షణకు ముందుకు రావాలంటే పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న సైనిక చర్యలను తక్షణమే ఆపేయాలని కోరింది. ఉద్రిక్తతలు ఆగితేనే ప్రాంతీయ స్థిరత్వం సాధించగలమని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి లిన్‌ జియాన్‌ తెలిపారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిచర్యగా ఇరాన్ హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. మరోవైపు, ఈ నెలాఖరున చైనా పర్యటనకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న ట్రంప్ హోర్ముజ్ జలసంధి విషయంలో చైనా ఇచ్చే సమాధానం బట్టి బీజింగ్‌ పర్యటనకు వెళ్లాలా, వాయిదా వేయాలా అనే విషయంపై నిర్ణయం తీసుకుంటానన్నారు. ఈ విషయంపై కూడా స్పందించిన చైనా, ట్రంప్‌ పర్యటనపై తాము అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇరుదేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు మెరుగుపర్చుకోవడంలో ఈ పర్యటన కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపింది.

