ETV Bharat / international

అరుణాచల్​ ప్రదేశ్​పై చైనా కన్ను- భారత్​, అమెరికాలను విడదీయడానికి డ్రాగన్​ కుట్ర: పెంటగాన్ రిపోర్ట్​

చైనాపై ఇప్పటికీ భారత్‌కు అనుమానాలు- డ్రాగన్ చర్యలు, ఉద్దేశాలపై మోదీ సర్కారుకు సందేహాలు- చైనా టాప్-3 ప్రాధాన్యతల జాబితాలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌‌- దేశ భూభాగాన్ని విస్తరించడమే చైనా టార్గెట్

US About India China Relations
US About India China Relations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 7:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

US About India China Relations : భారత్‌తో చైనా సంబంధాలపై కీలక వివరాలతో అమెరికా యుద్ధ (రక్షణ) విభాగం ఓ నివేదికను రూపొందించింది. వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (ఎల్‌ఏసీ) వెంట భారత్-చైనా సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గడాన్ని అదునుగా చేసుకొని లబ్ధి పొందడానికి చైనా యత్నించిందని నివేదిక పేర్కొంది. భారత్‌తో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను సుస్థిరం చేసుకునేందుకు ఇదే సరైన సమయమని చైనా భావించిందని తెలిపింది. ఇక ఇదే సమయంలో అమెరికాతో భారత్ సంబంధాలు బలోపేతం కాకుండా అడ్డుకునే యత్నాలనూ డ్రాగన్ చేస్తోందని అమెరికా యుద్ధ విభాగం ఆరోపించింది. ఈమేరకు వివరాలతో '2025లో చైనాతో ముడిపడిన సైనిక, భద్రతా పరిణామాలు' శీర్షికన రూపొందించిన ఒక నివేదికను అమెరికా కాంగ్రెస్‌కు సమర్పించింది.

భారత్‌తో సంబంధాల బలోపేతమే చైనా ప్రయారిటీ
"భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌తో 2024 అక్టోబరు 23న రష్యాలోని కజన్ నగరంలో భేటీ అయ్యారు. అయితే అంతకంటే రెండు రోజులు ముందే (2024 అక్టోబరు 21న) కీలక పరిణామం జరిగింది. ఇరుదేశాల సరిహద్దుల్లోని వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (ఎల్‌ఏసీ) వెంట సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే అంశంపై భారత్, చైనా ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. ఆ తర్వాత ఎల్ఏసీ వెంట పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చాయి. రష్యాలో జరిగిన మోదీ, జిన్‌పింగ్ భేటీలో సరిహద్దు నిర్వహణ, ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతంపై ప్రధాన చర్చ జరిగింది. ఇరుదేశాల మధ్య నేరుగా విమాన సర్వీసులు నడపడం, వీసా సౌకర్యాలను మెరుగుపర్చడం, విద్యారంగ నిపుణులు, జర్నలిస్టుల మార్పిడిపైనా డిస్కస్ చేశారు. ఎల్‌ఏసీ వెంట తగ్గిన సైనిక ఉద్రిక్తతలతో ప్రయోజనం పొందాలని చైనా యత్నిస్తోంది అనేందుకు ఈ అంశాలే నిదర్శనాలు" అని అమెరికా యుద్ధ విభాగం నివేదిక తెలిపింది.

చైనాపై ఇప్పటికీ భారత్‌కు అనుమానాలు
"ఓ వైపు భారత్‌కు చేరువ అవుతూనే, మరోవైపు అమెరికా - భారత్ సంబంధాలు బలోపేతం కాకుండా అడ్డుకునే యత్నాలను చైనా చేసింది. అయితే ఈవిషయంలో భారత్ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది. ఎందుకంటే చైనా చర్యలు, ఉద్దేశాలపై భారత్‌కు ఇంకా కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఉమ్మడి అవిశ్వాసం, ఇతరత్రా ప్రతికూల అంశాలు భారత్, చైనా ద్వైపాక్షిక బంధం అంతగా బలపడకుండా నిలువరించాయి" అని అమెరికా యుద్ధ విభాగం నివేదిక పేర్కొంది.

అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌‌పై చైనా కన్ను
"2049 నాటికి చైనా జాతీయ పునరుజ్జీవనం జరగాలి అనేది షి జిన్‌పింగ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యం. ప్రపంచస్థాయిలో చైనా ప్రభావశీలత పెరగాలని, తమ దేశ వాణికి ఆమోదయోగ్యత పెరగాలని జిన్‌పింగ్ కోరుకుంటున్నారు. ప్రపంచ సమీకరణాలను మార్చగల కొత్త శక్తిగా ఎదగాలని చైనా భావిస్తోంది. యుద్ధాలను గెలవగల, చైనాకు భద్రతను కల్పించగల, దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడగల ప్రపంచ స్థాయి సైన్యాన్ని రెడీ చేయాలి అనేది డ్రాగన్ విజన్. చైనా 3 మూల అంశాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. వీటిలో మొదటిది, చర్చలకు కానీ, రాజీకి కాని తావు ఇవ్వని రీతిలో దేశాన్ని సిద్ధం చేయడం. చైనాకు సంబంధించిన కీలక ఆర్థిక అంశాలపై చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ‌కి నియంత్రణ ఇవ్వడం అనేది రెండో అంశం. ఇరుగుపొరుగు దేశాల సరిహద్దుల్లోని వివాదాస్పద భూభాగాల దాకా చైనాను విస్తరించడం అనేది మూడో అంశం. దక్షిణ చైనా సముద్రంలోని వివాదాస్పద ప్రాంతాలు, తూర్పు చైనా సముద్రంలోని సెంకకు ఐలాండ్స్, తైవాన్‌, భారత్‌లోని అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌ అనేవి చైనా పరిశీలనలోని 3 మూల అంశాల జాబితాలో ఉన్నాయి" అని అమెరికా యుద్ధ విభాగం నివేదిక వివరించింది.

చైనా మిలిటరీతో సంప్రదింపులు జరుపుతాం
"చైనాతో పోలిస్తే అమెరికాతోనే భారత్‌కు బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. గతంలో ట్రంప్ హయాంలో భారత్-అమెరికా బంధం బాగా బలపడింది. చాలా ఏళ్లుగా ఇంత బలమైన సంబంధాలు భారత్ - చైనా మధ్య లేవు. ఈవిషయంలో అమెరికా ప్రభుత్వం చేపట్టే చర్యలకు సహాయపడేందుకు అమెరికా యుద్ధ విభాగం సిద్ధంగా ఉంది. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అమెరికా ప్రయోజనాలను కాపాడి తీరుతాం. చైనాపై కసి కానీ, ద్వేషం కానీ, ఆధిపత్యం చెలాయించాలనే ఆలోచన కానీ అమెరికాకు లేవు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలపై పైచేయిని సాధించాలనే వైఖరిని మాత్రం మేం ఉపేక్షించం. శాంతి పరిరక్షణ జరగాలని అమెరికా ఆశిస్తోంది. ఇందుకోసం మేం చైనా ఆర్మీతో మిలిటరీ స్థాయిలో సంప్రదింపులు జరుపుతాం. వ్యూహాత్మక సుస్థిరత కొనసాగేలా చూస్తాం. ఘర్షణతో కాకుండా బలప్రదర్శనతో ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సైనిక ఉద్రిక్తతలకు తావు లేకుండా అడ్డుకుంటాం" అని అమెరికా యుద్ధ విభాగం నివేదిక వెల్లడించింది.

ఇతర దేశాల ప్రయోజనాలను చైనా గౌరవించాల్సిందే
"చైనాతో శాంతిని, వాణిజ్య సంబంధాలను, ద్వైపాక్షిక అనుబంధాన్ని ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోరుకుంటున్నారు. ఈ లక్ష్యాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం సాధించేలా యుద్ధ విభాగం తగిన సహకారాన్ని అందిస్తుంది. అన్ని దేశాలూ ఆర్థికంగా, వాణిజ్యపరంగా పురోగమించాలి. అంతటా శాంతి వెల్లివిరియాలి. ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతికి భంగం కలగకూడదు. ఇందుకు చైనా సహకరించాలి. ఇతర దేశాల ప్రయోజనాల చైనా గౌరవించాల్సిందే" అని అమెరికా యుద్ధ విభాగం నివేదికలో ప్రస్తావించారు.

TAGGED:

CHINA INDIA RELATIONS 2025
INDIA US RELATIONS 2025
XI MODI MEETING 2025
US INDIA TIES
US ABOUT INDIA CHINA RELATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.