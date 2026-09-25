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చైనా-అమెరికా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలి : యూఎస్ పర్యటనలో జిన్‌పింగ్ పిలుపు

అమెరికా పర్యటనలో బిజీగా గడుపుతున్న చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్- ఇరు దేశాల సంబంధాలపై ట్రంప్‌తో చర్చలు- చైనా అధినేతకు పసందైన విందు ఇచ్చిన ట్రంప్

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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 9:52 AM IST

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Jinping America Tour : అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ అగ్రరాజ్యంతో తమ దేశ సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరుదేశాలు సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న తనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌లకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. చైనా-అమెరికా సంబంధాలను ముందుకు నడిపించేందుకు పలు అంశాలపై ఇరు దేశాల నాయకులం ఒక ఉమ్మడి అవగాహనకు వచ్చామని వెల్లడించారు. 'చైనా-అమెరికా స్నేహమనే అందమైన పూలను పెంచుదామని' ఇరు దేశాల బంధం గురించి వ్యాఖ్యానించారు.

"నా పర్యటన కోసం చేసిన ఏర్పాట్లకు ట్రంప్‌కు కృతజ్ఞతలు. ఈ ఏర్పాట్లలో ప్రతి విషయంలోనూ నిశితమైన శ్రద్ధ కనిపిస్తోంది. ట్రంప్, ఆయన భార్య మెలానియా నన్ము మా సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్లుగా భావించేలా చేశారు. ఇరు దేశాల ప్రజల మధ్య స్నేహం గొప్ప భవిష్యత్తును కలిగి ఉంది. మనం చేతులు కలిపి పరస్పరం ముందుకు సాగుదాం. చైనా, అమెరికా స్నేహ సంబంధాలలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిద్దాం. ఇరు దేశాల సంబంధాల అభివృద్ధికి మద్దతిచ్చే అమెరికన్లకు శుభాకాంక్షలు. వ్యూహాత్మక స్థిరత్వం ఆధారంగా నిర్మాణాత్మక చైనా-అమెరికా సంబంధాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఇద్దరు నాయకులం అంగీకరించాం. ట్రంప్ ఆహ్వానం మేరకే నేను అమెరికాలో పర్యటించాను. ఇది ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం" అని చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ తెలిపారు.

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