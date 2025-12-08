ETV Bharat / international

రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ భారత్‌ పర్యటనపై సానుకూలంగా స్పందించిన చైనా- మూడు దేశాల సంబంధాలు ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వానికి దోహదపడతాయి- భారత్‌, రష్యాతో సంబంధాలు బలోపేతం చేసేందుకు సిద్ధమన్న చైనా

December 8, 2025

China Positive On Putin India Visit : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత్​ పర్యటనపై చైనా సానుకూలంగా స్పందించింది. భారత్​, రష్యా, చైనాలు గ్లోబల్ సౌత్​లో ముఖ్యమైన భాగమని పేర్కొంది. ఈ మూడు దేశాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు ప్రాంతీయ, ప్రపంచ శాంతి, సుస్థిరత కోసం దోహదపడతాయని వ్యాఖ్యానించింది.

'భారత్​, రష్యా, చైనాలు అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు. ఇవి గ్లోబల్​ సౌత్​లో ముఖ్యమైన సభ్యులు' అని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి గువో జియాకున్ సోమవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో అన్నారు. అంతేకాదు గత వారం రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​, భారత్​ పర్యటనకు వచ్చి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో సంభాషించడంపై మొదటిసారి సానుకూలంగా స్పందించారు.

బీజింగ్​తో మాస్కో మధ్య సన్నిహితమైన, బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకుని పుతిన్ భారత్​ పర్యటనను నిశితంగా పరిశీలించామని గువో జియాకున్ అన్నారు. అంతేకాదు రష్యా, భారత్​లతో కలిసి పనిచేయడానికి చైనా సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

త్రైపాక్షిక సంబంధాలు?
పుతిన్ భారత్​ పర్యటనకు ముందు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'భారత్​, చైనాలు తమకు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రదేశాలు. మేము ఆ బంధాన్ని ఎంతో విలువైనదిగా భావిస్తాం' అని అన్నారు. అంతేకాదు ఓ భారతీయ ఛానల్​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో భారత్​, చైనా నాయకులు తమ సమస్యలకు పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి కట్టుబడి ఉన్నాయని అన్నారు. అయితే ఈ ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునే హక్కు రష్యాకు లేదని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు భారత్​, చైనా మధ్య 2020లో 'తూర్పు లద్ధాఖ్​ ఘర్షణ' జరిగింది. దీనితో ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. కానీ ఇటీవలి కాలంలో ఈ ఘర్షణలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్​తో స్థిరమైన, బలమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకునేందుకు చైనా సిద్ధంగా ఉందని గువో జియాకున్ తెలిపారు.

"భారత్​, చైనా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మకంగా, దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో నిర్వహించడానికి చైనా సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే ఇరుదేశాలకు, వారి ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే స్థిరమైన, బలమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆసియాకు, అంతకు మించి ప్రపంచ శాంతి, శ్రేయస్సు కోసం తగిన సహకారం అందించడానికి, భారత్​తో కలిసి పనిచేయడానికి చైనా సిద్ధంగా ఉంది" అని గువో జియాకున్​ అన్నారు.

ట్రంప్​నకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
రష్యా నుంచి పెద్ద మొత్తంలో చమురు, గ్యాస్​ కొనుగోలు చేసే దేశాల జాబితాలో చైనా అగ్రస్థానంలో ఉందని, దాని వల్ల ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధం కొనసాగించేందుకు రష్యాకు వీలు అవుతోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపిస్తూ వస్తున్నారు. దీనిపై చైనా ఘాటుగా స్పందించింది. మాస్కోను శిక్షించడానికి దిగుమతులు నిలిపివేయాలని ట్రంప్ ఇచ్చిన పిలుపును తిరస్కరించింది.

కాగా, వ్లాదిమిర్ పుతిన్​ డిసెంబర్​ 4-5 తేదీల్లో భారతదేశాన్ని సందర్శించారు. 2021 తర్వాత ఆయన భారత్​లో చేసిన మొదటి పర్యటన ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ పర్యటన సందర్భంగా రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య, ఆర్థిక, రక్షణ పరమైన అనేక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఇరుదేశాలు 2030 నాటికి 100 బిలియన్ డాలర్ల మేర వాణిజ్య పరిమాణాన్ని పెంచుకోవాలని నిర్ణయించాయి.

