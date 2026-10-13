లద్దాఖ్లో 28 ప్రాంతాలకు పేర్లు- భారత్ నిర్ణయంపై చైనా అభ్యంతరం
లద్దాఖ్లోని 28 కీలక ప్రాంతాలు, భౌగోళిక ప్రదేశాలకు భారత్ పేర్లు ఖరారు చేయడంపై చైనా అభ్యంతరం తెలిపింది. లద్దాఖ్ను కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా భారత్ పరిగణించడాన్ని తాము గుర్తించడం లేదని చెప్పింది.
Published : October 13, 2026 at 3:06 PM IST
Ladakh Region Names : లద్దాఖ్లోని 28 కీలక ప్రాంతాలకు భారత్ అధికారికంగా పేర్లు ఖరారు చేయడంపై చైనా అభ్యంతరం తెలిపింది. ఆ ప్రాంతాలు తమవేనని మరోసారి వాదించింది. భారత్ తీసుకున్న నిర్ణయం చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొంది. అయితే, లద్దాఖ్లోని కీలక ప్రాంతాలను భారత అధికారిక మ్యాప్లో గుర్తిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 2న నిర్ణయం తీసుకోగా, దానిపై చైనా తాజాగా స్పందించింది.
చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ మంగళవారం బీజింగ్లో మీడియాతో మాట్లాడారు. లద్దాఖ్ను కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా భారత్ పరిగణించడాన్ని తాము గుర్తించడం లేదని చెప్పారు. లద్దాఖ్లోని 28 ప్రాంతాలకు పేర్లు ఖరారు చేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆ నిర్ణయం చట్టవిరుద్ధమని, దీనివల్ల సరిహద్దు ప్రాంతాలపై తమ వైఖరి మారదని అన్నారు. భారత్, చైనా సరిహద్దులోని పశ్చిమ ప్రాంతాలు ఎప్పటి నుంచో తమకు చెందినవేనని వాదించారు.