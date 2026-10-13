ETV Bharat / international

లద్దాఖ్​లో 28 ప్రాంతాలకు పేర్లు- భారత్ నిర్ణయంపై చైనా అభ్యంతరం

లద్దాఖ్​లోని 28 కీలక ప్రాంతాలు, భౌగోళిక ప్రదేశాలకు భారత్ పేర్లు ఖరారు చేయడంపై చైనా అభ్యంతరం తెలిపింది. లద్దాఖ్​ను కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా భారత్ పరిగణించడాన్ని తాము గుర్తించడం లేదని చెప్పింది.

Ladakh Region Names
చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2026 at 3:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ladakh Region Names : లద్దాఖ్​లోని 28 కీలక ప్రాంతాలకు భారత్ అధికారికంగా పేర్లు ఖరారు చేయడంపై చైనా అభ్యంతరం తెలిపింది. ఆ ప్రాంతాలు తమవేనని మరోసారి వాదించింది. భారత్ తీసుకున్న నిర్ణయం చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొంది. అయితే, లద్దాఖ్​లోని కీలక ప్రాంతాలను భారత అధికారిక మ్యాప్‌లో గుర్తిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 2న నిర్ణయం తీసుకోగా, దానిపై చైనా తాజాగా స్పందించింది.

చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ మంగళవారం బీజింగ్‌లో మీడియాతో మాట్లాడారు. లద్దాఖ్​ను కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా భారత్ పరిగణించడాన్ని తాము గుర్తించడం లేదని చెప్పారు. లద్దాఖ్​లోని 28 ప్రాంతాలకు పేర్లు ఖరారు చేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆ నిర్ణయం చట్టవిరుద్ధమని, దీనివల్ల సరిహద్దు ప్రాంతాలపై తమ వైఖరి మారదని అన్నారు. భారత్, చైనా సరిహద్దులోని పశ్చిమ ప్రాంతాలు ఎప్పటి నుంచో తమకు చెందినవేనని వాదించారు.

TAGGED:

LADAKH BORDER DISPUTE
INDIA CHINA BORDER ISSUE
INDIA CHINA RELATIONS
LADAKH REGION NAMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.