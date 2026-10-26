బ్రహ్మపుత్ర నదిపై చైనా భారీ ప్రాజెక్ట్- వరదల ముప్పు పెరిగే ఛాన్స్ ఉందన్న డ్రాగన్ పరిశోధకులు
బ్రహ్మపుత్ర నదిపై చైనా నిర్మిస్తున్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్పై ఆ దేశ పరిశోధకులు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ శతాబ్దంలో ఈ నది నీటి ప్రవాహం విపరీతంగా పెరగొచ్చని అంచనా వేశారు.
Published : October 26, 2026 at 5:24 PM IST
China Brahmaputra Dam Project : టిబెట్లోని బ్రహ్మపుత్ర నదిపై సుమారు 168 బిలియన్ డాలర్ల అంచనా వ్యయంతో చైనా నిర్మిస్తున్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డ్యామ్పై ఆ దేశ పరిశోధకులు కీలక హెచ్చరిక చేశారు. ఈ డ్యామ్ వల్ల ఈ శతాబ్దంలో బ్రహ్మపుత్ర నది పరివాహక ప్రాంతంలో నీటి ప్రవాహం విపరీతంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు. అలాగే వినాశకరమైన వరదల ముప్పు పొంచి ఉందని హెచ్చరించారు. ఆగ్నేయ టిబెటన్ పీఠభూమిలోని చెట్ల వలయాల వెడల్పు ఆధారంగా క్రీ.శకం 1325- క్రీ.శకం 2020 వరకు నది ప్రవాహ చరిత్రను విశ్లేషించారు. భవిష్యత్తులో రాబోయే ఈ మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకుని నీటి వనరుల అభివృద్ధి, నిల్వ మౌలిక సదుపాయాల ప్రణాళికలు, పొరుగు దేశాలతో ఉన్న సరిహద్దు నీటి నష్టాల తీవ్రతను అంచనా వేయాలని చైనీస్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్, యునాన్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు సూచించారు.
టిబెటన్ పీఠభూమి ప్రపంచ సగటు కంటే దాదాపు రెట్టింపు వేగంతో వేడెక్కుతోందని చైనా పరిశోధకులు అంచనా వేశారు. ఇది అక్కడి మంచు పొరను, హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ ప్రక్రియను ప్రభావితం చేస్తోందన్నారు. బ్రహ్మపుత్ర నదిలో సంభవించే మార్పులు కేవలం టిబెటన్ పీఠభూమిలోని జల వ్యవస్థకు మాత్రమే పరిమితం కావన్నారు. ఇవి దక్షిణాసియాలోని కరవు, వరదల సరళిని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో వాతావరణం వేడెక్కడం వల్ల బ్రహ్మపుత్ర నది పరీవాహక ప్రాంతంలోని జల సంబంధ వ్యవస్థలో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయని వివరించారు.
గతంలోనూ ఈ ప్రాజెక్ట్పై హెచ్చరికలు
కాగా, అంతకుముందు ఈ ఏడాది జులైలో చైనాకు చెందిన జియాలజిస్టులు (భూవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు) కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ డ్యామ్ నిర్మాణ ప్రాంతం కింద ఒక అత్యంత క్రియాశీలక భూకంప పగులు లైన్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన భూకంపాలు సంభవించే, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం పొంచి ఉందని, ఇది డ్యామ్ నిర్మాణ స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తుందని తెలిపారు. కాగా, పరిశోధకులు, సైంటిస్టుల హెచ్చరికలు ఉన్నప్పటికీ చైనా ఈ డ్యామ్ నిర్మాణంలో దూకుడుగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ మెగా డ్యామ్ 60,000 మెగావాట్ల విద్యుత్ సామర్థ్యంతో ఉంటుందని అంచనా. చైనాలో ఉన్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జలవిద్యుత్ ప్లాంట్ అయిన 'త్రీ గోర్జెస్ డ్యామ్' కంటే టిబెట్లోని బ్రహ్మపుత్ర నదిపై నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ మూడు రెట్లు పెద్దది.
బార్డర్లో ఘర్షణలపై చైనా స్పందనిదే!
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బార్డర్లో భారత్, చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణలు జరిగినట్లు వస్తున్న వార్తలపై చైనా స్పందించింది. తాము ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన సంబంధిత ఒప్పందాలను, ముఖ్యమైన అవగాహనలను ఎప్పుడూ కచ్చితంగా పాటిస్తున్నామని తెలిపింది. ప్రాదేశిక సార్వభౌమత్వాన్ని, సరిహద్దు స్థిరత్వాన్ని కాపాడేందుకు సరిహద్దు ప్రాంతాలలో చైనా తన సాధారణ గస్తీ (రోటీన్ పెట్రోలింగ్), నిర్వహణ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోందని పేర్కొంది. భారత్, చైనాలు దౌత్య, సైనిక మార్గాల ద్వారా నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయని వెల్లడించింది. ఇరుపక్షాలు కుదుర్చుకున్న అవగాహనలను సంయుక్తంగా అమలు చేయడానికి, సరిహద్దు ప్రాంతాలలో శాంతి, ప్రశాంతతను కాపాడటానికి భారత్ కూడా ఇదే దిశలో కృషి చేస్తుందని తాము ఆశిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి గ్వో జియాకున్ వ్యాఖ్యానించారు.
చైనా, ఇండియా సైన్యం మధ్య ఘర్షణలు నెలకొన్నాయని వచ్చిన వార్తలపై ఇటీవలే భారత విదేశాంగ శాఖ సైతం వివరణ ఇచ్చింది. వాస్తవాధీన రేఖ (ఎల్ఏసీ) వెంబడి చైనా దళాలు ముందస్తుగా నిర్దేశించుకున్న గస్తీ (పెట్రోలింగ్) విధానాల నుంచి వైదొలగడం సహా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నాయని తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే సరిహద్దుల్లో తరచుగా ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడుతోందని పేర్కొంది. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మెరుగుపడాలన్నా, ముందుకు సాగాలన్నా సరిహద్దు ప్రాంతంలో శాంతి, సామరస్యం నెలకొనడం అత్యంత ముఖ్యమని అభిప్రాయపడింది.