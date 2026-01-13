శక్స్గావ్ లోయలో మాదే- అక్కడ మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణాలు చేపట్టే హక్కు మాకుంది: చైనా ప్రకటన
Published : January 13, 2026 at 10:57 AM IST
China On Shaksgam Valley : జమ్ముకశ్మీర్లోని వ్యూహాత్మక ప్రాంతమైన శక్స్గావ్ లోయపై చైనా మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. శక్స్గావ్ లోయ భూభాగం చైనాకు చెందినదని పేర్కొంది. తమ సొంత భూభాగంలో మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణాలు చేపట్టే హక్కు చైనాకు ఉందని వెల్లడించింది. కాగా, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని శక్స్గావ్ లోయలో చైనా-పాకిస్థాన్ ఆర్థిక కారిడార్ (CPEC) ద్వారా జరుగుతున్న మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణాలు చట్టవిరుద్ధం, చెల్లనిదిగా భారత్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. వాటిని తాము గుర్తించలేదని పేర్కొంది. శక్స్గావ్ లోయ ప్రాంతం భారత్తో విడదీయలేని భాగమని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో డ్రాగన్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
"శక్స్గావ్ లోయ ఉన్న భూభాగం చైనాకు చెందినది. తమ సొంత భూభాగంలో మౌలిక సదుపాయల నిర్మాణం చేసుకునే హక్కు చైనాకు ఉంటుంది. చైనా, పాకిస్థాన్ 1960వ దశకంలో ఒక సరిహద్దు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. రెండు దేశాల మధ్య సరిహద్దులను గుర్తించాయి. ఈ పరిష్కారం రెండు సార్వభౌమ దేశాల హక్కులకు సంబంధించినది. చైనా-పాకిస్థాన్ ఆర్థిక కారిడార్ (CPEC) అనేది స్థానిక ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి, ప్రజల జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడానికి ఉద్దేశించిన ఒక ఆర్థిక సహకార ప్రాజెక్ట్. చైనా, పాక్ మధ్య సరిహద్దు ఒప్పందం, సీపీఈసీ కశ్మీర్ సమస్యపై చైనా వైఖరిని ప్రభావితం చేయవు. ఈ విషయంలో చైనా వైఖరి మారలేదు" అని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ స్పష్టం చేశారు.
शक्सगाम वैली J&K का हिस्सा है, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया, जिसे भारत ने अवैध माना है।चीन CPEC के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इसे कब्ज़ा कर रहा है,नुकसान यहाँ हुआ कि सरकार की ओर से यह कहा गया कि “ना कोई घुसपैठ हुई, ना होने दी गई”, और ज़मीन पर हालात बदलते रहे। pic.twitter.com/apPqf2f28v— Raghav trivedi (@raghavindia1) January 13, 2026
చైనా చర్యలను ఖండించిన భారత్
శక్స్గావ్ లోయకు ఉత్తరాన పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా (PRC)లోని జిన్ జియాంగ్ ప్రావిన్స్, దక్షిణాన, పశ్చిమాన పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (POJK)లోని ఉత్తర ప్రాంతాలు, తూర్పున సియాచిన్ హిమానీనద ప్రాంతం సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ ప్రాంతంలో చైనా చేపడుతున్న మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులుపై భారత్ ఇటీవల అసహనం వ్యక్తం చేసింది. శక్స్గావ్ లోయలో చైనా-పాకిస్థాన్ ఆర్థిక కారిడార్ ద్వారా జరుగుతున్న మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణాలను చట్టవిరుద్ధం, చెల్లనివిగా అభివర్ణించింది. శక్స్గావ్ లోయ ప్రాంతం భారత్లో అంతర్భాగమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు జనవరి 9న భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వారాంతపు పత్రికా సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించారు.
'ఆ ఒప్పందాన్ని భారత్ గుర్తించలేదు'
శక్స్గావ్ లోయ అంశంపై 1963లో పాక్, చైనా చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని భారత్ ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా గుర్తించలేదని రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. "శక్స్గావ్ లోయ భారత్ భూభాగంలో ఉంది. ఈ లోయ గురించి 1963లో జరిగిన చైనా-పాకిస్థాన్ సరిహద్దు ఒప్పందాన్ని భారత్ ఎప్పుడూ గుర్తించలేదు. ఆ ఒప్పందం చట్టవిరుద్ధం. చెల్లుబాటు కానిదని చెబుతూనే ఉన్నాం. పాకిస్థాన్ బలవంతంగా, చట్టవిరుద్ధంగా ఆక్రమించుకున్న భారత భూభాగంలోని శక్స్గావ్ లోయ గుండా ఉన్న చైనా-పాకిస్థాన్ ఆర్థిక కారిడార్ను మేం గుర్తించం" అని రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు.
మా దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే హక్కు మాకుంది : ఎంఈఏ ప్రతినిధి జైస్వాల్
జమ్ముకశ్మీర్, లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు పూర్తిగా భారతదేశంలో అంతర్భాగాలని రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. అలాగే అవి దేశంతో విడదీయలేని భాగాలని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని చైనా, పాకిస్థాన్ అధికారులకు ఇప్పటికే చాలాసార్లు స్పష్టంగా తెలియజేశామని వెల్లడించారు. శక్స్గావ్ లోయలో వాస్తవ పరిస్థితిని మార్చడానికి చైనా చేస్తున్న ప్రయత్నాలపై తాము నిరంతరం నిరసన తెలియజేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. తమ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకునే హక్కు భారత్కు ఉందని వెల్లడించారు. ఇప్పుడిప్పుడే భారత్, చైనా మధ్య సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో శక్స్గావ్ వ్యాలీ అంశం మరోసారి ఇరుదేశాల మధ్య తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఆ ప్రాంతం తమదేనని డ్రాగన్ వాదిస్తోంది. తమ దేశంలో భూభాగమని భారత్ చెబుతోంది. ఈ క్రమంలో ఈ అంశం వివాస్పదమవుతోంది.