ETV Bharat / international

'తప్పుడు కథనాలతో విభేదాలను సృష్టించే ప్రయత్నం'- అమెరికా నివేదికపై చైనా ఆగ్రహం

అమెరికా-భారత సంబంధాలను బలహీనపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనే పెంటగాన్ నివేదికపై చైనా ఆగ్రహం

PENTAGON REPORT ON CHINA AND INDIA
PENTAGON REPORT ON CHINA AND INDIA (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 25, 2025 at 11:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pentagon Report on China and India : భారత సంబంధాలపై అమెరికా చేసిన ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించింది చైనా. భారత్​తో తగ్గిన సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలను ఉపయోగించి అమెరికా-ఇండియా సంబంధాలను దెబ్బతీస్తోందని పెంటగాన్ విడుదల చేసిన నివేదికను తప్పుబట్టింది. పాకిస్థాన్‌తో చైనా రక్షణ సంబంధాలను మరింతగా పెంచుకుంటోందని తప్పుడు కథనాలతో విభేదాలను సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని డ్రాగన్ ఆరోపించింది. "అమెరికా పెంటగాన్ నివేదిక చైనా రక్షణ విధానాన్ని వక్రీకరిస్తుంది. ఇది ముఖ్యంగా చైనా, ఇతర దేశాల మధ్య విభేదాలను సృష్టిస్తుంది. అమెరికా తన సైనిక ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడానికి ఒక సాకును కనుగొనడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది" అని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ అన్నారు.

TAGGED:

PENTAGON REPORT ON CHINA AND INDIA
CHINA INDIA RELATIONS
CHINA INDIA BORDER ISSUES
PENTAGON REPORT ON CHINA AND INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.