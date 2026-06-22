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అమెరికా, చైనా మధ్య టెక్‌ వార్‌- యూఎస్​ డిఫెన్స్ కంపెనీలకు చేసే ఎగుమతులపై డ్రాగన్​ ఆంక్షలు

అమెరికన్​ రక్షణరంగ సంస్థల నుంచి ఎటువంటి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయవద్దని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు చైనా ఆదేశం- చైనా కంపెనీలను అమెరికా బ్లాక్​ లిస్టులో పెట్టడమే కారణం

US President Donald Trump and China's President Xi Jinping
US President Donald Trump and China's President Xi Jinping (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 12:58 PM IST

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China Hits Back At US Sanctions : అమెరికా, చైనాల మధ్య సాంకేతిక, డిఫెన్స్ వార్ మరోసారి తారస్థాయికి చేరుకుంది. తమ దేశానికి చెందిన టెక్ దిగ్గజాలపై అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు విధించడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన డ్రాగన్, 10 అమెరికన్ రక్షణ రంగ అనుబంధ కంపెనీలపై ఆంక్షలు విధించింది. మరో 46 బడా అమెరికన్ సంస్థల నుంచి కొనుగోళ్లను నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. గత నెలలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా పర్యటన అనంతరం ఈ పరిణామాలు చోటు చేసుకోవడం అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

అమెరికా, చైనా మధ్య వాణిజ్య, రక్షణ రంగాల్లో ప్రతీకార చర్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి. 10 అమెరికా రక్షణ రంగ కంపెనీలపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు చైనా వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. డ్రోన్ తయారీ, అరుదైన ఖనిజాల మైనింగ్‌లో ఉన్న అమెరికన్ కంపెనీలకు సైనిక, పౌర అవసరాలకు ఉపయోగపడే వస్తువులను ఎగుమతి చేయవద్దని తమ కంపెనీలకు అంతర్గత ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఈ వస్తువులు ఆయా అమెరికన్ కంపెనీలకు చేరకుండా చైనా కఠిన నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. తమ దేశ జాతీయ భద్రతను కాపాడుకునే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డ్రాగన్ వివరించింది. చైనా ఆర్థికశాఖ కూడా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికాకు చెందిన లాక్ హీడ్ మార్టిన్ సహా 46 రక్షణరంగ సంస్థల నుంచి ఎటువంటి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయవద్దని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ఆదేశించింది.

చైనా ఇంత ఆకస్మికంగా ఆంక్షల అస్త్రం ప్రయోగించడానికి బలమైన కారణం ఉంది. అలీబాబా, బైదూ వంటి చైనా టెక్ కంపెనీలకు డ్రాగన్ సైన్యంతో సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ అమెరికా రక్షణ శాఖ వాటిని బ్లాక్ లిస్ట్​లో చేర్చింది. ఈ నిర్ణయంతో ఆ కంపెనీలు అమెరికా రక్షణ కాంట్రాక్టులను పొందే అవకాశాన్ని కోల్పోయాయి. దీనికి కౌంటర్​గానే చైనా ఇప్పుడు రివర్స్ అటాక్ ప్రారంభించింది. మరోవైపు తమకు చైనా సైన్యంతో సంబంధాలు ఉన్నాయన్న అమెరికా వాదన పూర్తిగా నిరాధారమని బైదూ సంస్థ పేర్కొంది.

ఈ ఏడాది మే నెలలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ చైనాలో పర్యటించారు. ఆ సమయంలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో భేటీ అయిన ట్రంప్‌ ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర వాణిజ్య సహకారంపై అంగీకారానికి వచ్చారు. అయితే, నెల తిరక్కుండానే చైనా కంపెనీలపై అగ్రరాజ్యం ఆంక్షలు విధించడం, దీనికి కౌంటర్​గా చైనా కూడా ప్రతీకార చర్యలు చేపట్టడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ తాజా పరిణామాలు ప్రపంచంలోని రెండు పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య మళ్లీ వాణిజ్య యుద్ధాన్ని తీవ్రం చేసేలా కనిపిస్తున్నాయి.

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