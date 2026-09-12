సముద్ర గర్భంలో అత్యంత నాణ్యమైన బంగారం, వెండి ఖనిజాలు- కనిపెట్టిన చైనా శాస్త్రవేత్తలు
18 రోజుల పాటు చేపట్టిన సముద్ర అన్వేషణ- స్వదేశీ పరికరాలను ఉపయోగించి ఈ అద్భుతమైన ఖనిజ క్షేత్రాన్ని గుర్తించిన చైనా శాస్త్రవేత్తలు
Published : September 12, 2026 at 8:02 PM IST
China Find Gold And Silver Pacific : పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో చైనా శాస్త్రవేత్తలు చేపట్టిన ఓ సముద్ర అన్వేషణ అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. పశ్చిమ పసిఫిక్ సముద్ర గర్భంలో అపారమైన, అత్యంత నాణ్యమైన బంగారం, వెండి ఖనిజ నిక్షేపాలను శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. ఆగస్టు నెలలో 18 రోజుల పాటు చేపట్టిన సముద్ర అన్వేషణలో స్వదేశీ సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేసిన పరికరాలను ఉపయోగించి ఈ అద్భుతమైన ఖనిజ క్షేత్రాన్ని గుర్తించారు. సాధారణంగా భూమిపై లభించే గనులతో పోలిస్తే, సముద్ర గర్భంలో బయటపడిన ఈ ముడిఖనిజంలో బంగారం, వెండి సాంద్రత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు.
స్వదేశీ సాంకేతికతతో రూపొందించిన అటానమస్ అండర్వాటర్ వెహికల్
పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్ర పరివాహక ప్రాంతంలో చైనాకు చెందిన త్సింగ్హువా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ ఇంజనీరింగ్' శాస్త్రవేత్తల బృందం ఈ సుదీర్ఘ అన్వేషణను నిర్వహించింది. పూర్తిగా తమ స్వదేశీ సాంకేతికతతో రూపొందించిన 'అటానమస్ అండర్వాటర్ వెహికల్', 'డీప్-సీ విజ్యువల్ శాంప్లర్' పరికరాల సాయంతో సముద్రపు అడుగుభాగంలో క్షుణ్ణంగా అన్వేషణ సాగించారు. గతంలో నిర్వహించిన ప్రాథమిక సర్వేల ఆధారంగా సముద్రంలో 700 నుంచి 15 వందల మీటర్ల లోతులో హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్ను గుర్తించారు. ఈ సముద్ర గర్భ వెంట్స్ వద్ద నీటి ఉష్ణోగ్రత 315 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా నమోదైంది. ఇక్కడ అత్యంత చురుకైన రసాయనిక, ఉష్ణ ప్రక్రియలు జరుగుతున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
అత్యంత విలువైన ఆర్థిక ప్రాధాన్యం కలిగిన ఖనిజాలు
ఈ ఉష్ణ జల రంధ్రాల పరిసరాల్లోనే మూడు భారీ శంఖాకార ఖనిజ నిర్మాణాలు ఏర్పడ్డాయి. నౌకలోని ప్రయోగశాల్లో జరిపిన ప్రాథమిక పరీక్షల్లో ఈ నిక్షేపాల్లో చాల్కోపైరైట్, పైరైట్, స్ఫాలరైట్ వంటి అత్యంత విలువైన ఆర్థిక ప్రాధాన్యం కలిగిన ఖనిజాలు ఉన్నట్లు తేలింది. పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ స్థాయిలో చూస్తే బంగారం గరిష్ఠంగా 15.4 పీపీఎమ్ నమోదైంది. అంటే ప్రతి టన్ను ముడి ఖనిజానికి 15.4 గ్రాముల బంగారంతో ఇది సమానం. వెండి విషయానికొస్తే, రికార్డు స్థాయిలో 1,271 PPM నమోదైంది. అంటే ప్రతి టన్ను ముడి ఖనిజంలో 1,271 గ్రాముల వెండి ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు ధ్రువీకరించారు. భూమిపై లభించే సాధారణ ఖనిజ నిల్వలతో పోలిస్తే సముద్రం అడుగుభాగంలో లభ్యమైన బంగారం, వెండి సాంద్రత శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో ఇవి అత్యంత లాభదాయకమైన సముద్ర గర్భ గనులుగా మారనున్నాయి.
సముద్ర గర్భంలో అరుదైన జీవరాశులు, జన్యు వనరులు
మరోవైపు, ఈ అన్వేషణలో భాగంగా అత్యంత కఠినమైన సముద్ర గర్భ వాతావరణంలో అరుదైన జీవరాశులు, జన్యు వనరులు ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. పరిశోధన బృందం ఈ హైడ్రోథర్మల్ క్షేత్రంలో రొయ్యలు, పీతలు, షెల్ఫిష్, ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్తో సహా పలు జీవ సమూహాలను ఫొటోలు తీసింది. విపరీతమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ప్రాణులు ఏ విధంగా జీవిస్తాయి అనే అంశంపై భవిష్యత్తు శాస్త్రీయ పరిశోధనలకు ఈ ఆవిష్కరణ ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది. భూమిపై వనరులు క్రమంగా తరిగిపోతున్న వేళ పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో లభించిన ఈ అపారమైన బంగారం, వెండి నిక్షేపాలు ప్రపంచ మైనింగ్ రంగానికి కొత్త ద్వారాలు తెరిచాయని చెప్పుకోవచ్చు. సముద్ర గర్భంలో ఉన్న ఈ రికార్డు స్థాయి ఖనిజ సంపదను వెలికితీసే దిశగా చైనా తన తదుపరి అడుగులు వేయనుంది. కొన్ని ఖనిజ నమూనాల్లో భూమిపై ఉన్న నిక్షేపాల కంటే చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో బంగారం, వెండి ఉన్నట్లు కూడా శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు.
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