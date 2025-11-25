'నిబంధనల ప్రకారమే చర్యలు తీసుకున్నాం'- భారత మహిళ వేధింపులపై స్పందించిన చైనా
China On Indian Women Harassment : అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంశంపై షాంఘై విమానాశ్రయంలో ఓ భారత మహిళకు వేధింపులను చైనా తోసిపుచ్చింది. ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు తీసుకున్న చర్యలు పూర్తిగా చట్టాలు, నిబందనల ప్రకారంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఈ మేరకు చైనా విదేశాంగ ప్రతిస్పందించింది.
పెమా వాంగ్జోమ్ థాంగ్డోక్పై ఎటువంటి బలవంతపు చర్యలు తీసుకోవడం నిర్బంధించడం లేదా వేధింపులకు గురిచేయడం వంటివి చేయలేదని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ తెలిపారు. అధికారులు చట్టాలు, నిబంధనల ప్రకారం మొత్తం ప్రక్రియను పూర్తి చేశారని చెప్పారు. అదే సమయంలో విమానయాన సంస్థ ఆమెకు విశ్రాంతి కోసం స్థలం, నీరు, ఆహారం అందించిందని పేర్కొన్నారు. సంబంధిత వ్యక్తి హక్కులు, ప్రయోజనాలను పూర్తిగా కాపాడారని చెప్పారు. జాంగ్నాన్ లేదా దక్షిణ టిబెట్గా పిలిచే అరుణాచల్ ప్రదేశ్, చైనా భూభాగమే అని మావో పునరుద్ధాటించారు. భారత్ సరిహాద్దుల్లోని ఈ రాష్ట్రాన్ని చైనా ఎప్పుడూ గుర్తించలేదని అన్నారు.
నవంబర్ 21న మా వాంగ్జోమ్ థాంగ్డోక్ అనే మహిళ లండన్ నుంచి జపాన్కు వెళ్లే విమానం ఎక్కారు. అయితే ట్రాన్సిట్ హాల్ట్ కోసం అది చైనాలోని షాంఘైలో దిగిన తన పాస్పోర్ట్ను అధికారులు తనిఖీ చేశారని చెప్పారు. అందులో తాను పుట్టిన రాష్ట్రం పేరు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఉంటడం చూసిన ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు ఈ పాస్పోర్ట్ చెల్లదని ప్రకటించారని ఆమె ఆరోపించారు. వారు ఆ ఈశాన్య రాష్ట్రాన్ని చైనాలో భాగమని పట్టుబట్టారన్నారు. ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు, చైనా ఈస్టర్న్ ఎయిర్లైన్స్ సిబ్బంది తనవైపు చూసి నవ్వారని, చైనీస్ పాస్పోర్ట్కు దరఖాస్తు చేసుకోమని హేళన చేశారని ఆమె వాపోయారు. చెల్లుబాటు అయ్యే వీసా ఉన్నా కూడా తన పాస్పోర్ట్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారని, జపాన్ వెళ్లే విమానం ఎక్కనివ్వలేదని వెల్లడించారు. తనను ట్రాన్సిట్ ఏరియాకే పరిమితం చేశారని, మళ్లీ టికెట్లు బుక్ చేసుకోనివ్వలేదని, చివరకు ఆహారం కొనేందుకు కూడా అంగీకరించలేదన్నారు. చివరికి బ్రిటన్లోని ఓ ఫ్రెండ్ ద్వారా షాంఘైలోని భారత దౌత్య కార్యాలయాన్ని సంప్రదించిన తర్వాతే తనకు సాయం అందిందని సోషల్ మీడియా వేదికగా పేర్కొన్నారు.
తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్
దీనిని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. చైనాకు నిరసన వ్యక్తం చేసినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ముమ్మాటికీ భారత్లో భాగమేనని, అక్కడి నివాసితులు భారత పాస్పోర్ట్ను కలిగి ఉండేందుకు, ప్రయాణించేందుకు పూర్తిగా అర్హులని డ్రాగన్కు స్పష్టం చేసినట్లు పేర్కొన్నాయి. షాంఘైలోని భారత కాన్సులేట్ ఆమెకు సాయం అందించిందని చెప్పాయి. ఆమెను అసంబద్ధమైన కారణాలతో అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఖండించాయి. చైనా అధికారుల చర్యలు పౌర విమానయానానికి సంబంధించిన షికాగో, మాంట్రియల్ కన్వెన్షన్స్కు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేసిందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఇరుదేశాలు పరస్పర సంబంధాలను సాధారణ స్థితికి పునరుద్ధరించేందుకు కృషి చేస్తున్న ప్రస్తుత సమయంలో ఇటువంటి చర్యలు అనవసరమైన అడ్డంకులను కలిగిస్తాయని పేర్కొన్నాయి.
