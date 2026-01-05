చైనా బిగ్ ఫెయిల్- పాక్, వెనెజువెలా కొంపముంచిన చైనీస్ రాడార్ వ్యవస్థ
చైనా రక్షణ వ్యవస్థలపై ఉన్న అపోహలు పటాపంచలు- యూఎస్ యుద్ధవిమానాల రాకను కనిపెట్టడంలో పూర్తిగా విఫలమైన చైనా రాడార్
China Defense Myth Shattered : చైనా ఆయుధాలు, రక్షణ వ్యవస్థలు కేవలం ప్రదర్శనకే తప్ప, నిజమైన యుద్ధాల్లో వాటి పనితీరు అంత ఆశాజనకంగా ఉండదని మరోసారి తేలిపోయింది. చైనా ఆయుధ వ్యవస్థలనే నమ్ముకున్న వెనెజువెలా అందుకు భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంది. ఏకంగా అధ్యక్షుడినే కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఆపరేషన్ సిందూర్లో భారత క్షిపణులు వరుసగా పాకిస్థాన్ వాయుసేన శిబిరాలను ధ్వంసం చేస్తున్నప్పుడు, పాక్ సైన్యం మోహరించిన చైనీస్ తయారీ గగనతల వ్యవస్థల డొల్లతలం బయటపడింది. అచ్చం అలాగే రక్షణ అవసరాల కోసం దశాబ్ద కాలంగా డ్రాగన్పైనే ఆధారపడ్డ వెనెజువెలా యుద్ధాన్ని కాదు చివరకు అమెరికా ఆపరేషన్ను సైతం అడ్డుకోలేకపోయింది.
జెస్ట్ చూడడానికే పనికొస్తాయ్!
వెనెజువెలా తన రక్షణ అవసరాల కోసం దశాబ్ద కాలంగా చైనాపై భారీగా ఆధారపడింది. అయితే జనవరి 3న వెనెజువెలా రాజధాని కరాకస్లో అమెరికన్ డెల్టాఫోర్స్ సైనికులు నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్ అబ్జల్యూట్ రిజాల్వ్' చైనా తయారు చేసిన అధునాతన రక్షణ వ్యవస్థల డొల్లతనాన్ని బయటపెట్టింది. తాము తయారు చేసిన జేవై-27ఏ, జేవైఎల్-1 రాడార్లు శత్రు విమానాలను, అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-22, ఎఫ్-35 వంటి స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలను కూడా గుర్తిస్తాయని చైనా గతంలో గొప్పగా ప్రచారం చేసుకుంది. కానీ ఇవి పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి.
వెనెజువెలా రక్షణ వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైనది జేవై-27ఏ రాడార్. తాజా దాడుల్లో అమెరికా విమానాలు, హెలికాప్టర్లు వెనెజువెలా గగనతలంలోకి ప్రవేశించినా, ఈ రాడార్లు కనీసం వాటి కదలికలను కూడా పసిగట్టలేకపోయాయి. చైనా రాడార్ల సాఫ్ట్వేర్ అమెరికన్ ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ వ్యవస్థల ముందు మోకరిల్లిందని, చైనా రాడార్ సాంకేతికతలోని లోపాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిందని అంతర్జాతీయ రక్షణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సింపుల్గా హ్యాక్ చేసేశారుగా!
కరాకస్ చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన చైనా తయారీ నిఘా నెట్వర్క్ను అమెరికా చాలా సులభంగా హ్యాక్ చేసేసింది. అమెరికా దళాల కదలికలను గుర్తించడంలో చైనా సెన్సార్లు, కెమెరాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి. చైనా సాంకేతికతలో ఉన్న బ్యాక్-డోర్ లోపాలను అమెరికన్ సైబర్ విభాగాలు సమర్థవంతంగా వాడుకున్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
కనీసం పోరాడలేకపోయిన చైనా యుద్ధవిమానాలు!
వెనెజువెలా వైమానిక దళం కోసం చైనా నుంచి కొనుగోలు చేసిన కె-8 కారకోరం యుద్ధ విమానాలు ఏమాత్రం ప్రతిఘటించలేకపోయాయి. అమెరికా చేపట్టిన ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ దాడుల వల్ల ఈ విమానాల కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు పూర్తిగా మొరాయించాయి. ఫలితంగా అమెరికా హెలికాప్టర్లు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా డెల్టా ఫోర్స్ దళాలను వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో ఉన్న ప్రాంతానికి చేర్చగలిగాయి. నిజానికి కె-8 కారకోరం జెట్లు వరుసగా ఇంజిన్లు మొరాయించడం లేదా కూలిపోవడం వంటి సాంకేతిక లోపాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. వీటి నిర్వహణ విడిభాగాల సరఫరాలో చైనా కావాలనే జాప్యం చేస్తోందని తాజా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. చమురు నుంచి వచ్చిన బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లను వెనెజువెలా ఎక్కువగా చైనా ఆయుధాల కోసం ఖర్చు చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో ఇవి పనికిరాకుండా పోవడంతో, చైనా కేవలం తన వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం నాణ్యత లేని వస్తువులను వెనిజులాకు అంటగట్టిందనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
చైనాను నమ్మి పప్పులో కాలేసిన పాకిస్థాన్
భారత్పై ఉగ్రవాదులను ఉసిగొల్పే పాకిస్థాన్ కూడా గుడ్డిగా చైనా నమ్మి భారీగా రక్షణ వ్యవస్థలను, ఆయుధాలను కొనుగోలు చేసింది. వాటిలో చైనా తయారు చేసిన హెచ్క్యూ-9బీ లాంగ్ రేంజ్, హెచ్క్యూ-16 మీడియం-రేంజ్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు. వీటిని నమ్మి భారత్లో తలపడడానికి పాక్ దుస్సాహసం చేసింది.
అందుకే భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టినప్పుడు, చైనా ఆయుధాలను ఉపయోగించింది. అయితే చైనా తయారీ హెచ్క్యూ-9బీ, హెచ్క్యూ-16 వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు, భారత్ బ్రహ్మోస్, SCALP క్షిపణులను అడ్డుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి. దీనితో భారత్ దెబ్బకు పాక్ వైమానిక దళాల మౌలిక సదుపాయాలు చాలా వరకు దెబ్బతిన్నాయి లేదా నాశనం అయ్యాయి. మరీ ముఖ్యంగా భారత్ ప్రయోగించిన ఓ డ్రోన్ నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరాన్ని దెబ్బతీసిందని పాకిస్థాన్ విదేశాంగ మంత్రి, ఉపప్రధాని మంత్రి ఇషాక్ దార్ స్వయంగా చెప్పారు. దీనిని బట్టి చైనా సైనిక ఎగుమతులు, రక్షణ ఉత్పత్తుల హార్డ్వేర్ చాలా ఆధునికంగా కనిపించినప్పటికీ అవి నిజమైన యుద్ధంలో వాటి డొల్లతనం బయటపడుతోంది. ముఖ్యంగా వాటిలోని ఎలక్ట్రానిక్ రక్షణ, సెన్సార్ ఫూజన్లో తరచుగా లోపాలు కనిపిస్తున్నాయని రక్షణ రంగ నిపుణులు, విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
