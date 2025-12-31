చైనా 'జస్టిస్ మిషన్ 2025'- తైవాన్పై డ్రాగన్ ఎందుకు కన్నేసింది?
చైనా 'జస్టిస్ మిషన్ 2025 - తైవాన్పై దాడి చేస్తే జోక్యం చేసుకుంటామన్న జపాన్ ప్రధాని- రక్షణ బడ్జెట్ను భారీగా పెంచిన తైవాన్ అధ్యక్షుడు- రూ.98వేల కోట్ల ఆయుధాలను తైవాన్కు విక్రయిస్తామన్న అమెరికా
Published : December 31, 2025 at 5:43 PM IST
China Justice Mission : అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు పరోక్ష సవాల్ విసిరేలా 'జస్టిస్ మిషన్ 2025'ను చైనా నిర్వహిస్తోంది. పొరుగుదేశం తైవాన్ సరిహద్దుల చుట్టూ డిసెంబరు 29న చైనా మొదలుపెట్టిన సైనిక విన్యాసాలు బుధవారం కూడా కొనసాగాయి. డిసెంబరు 31న ఉదయం 6 గంటలకు తమ దేశం సరిహద్దుల సమీపంలోకి చైనాకు చెందిన 77 యుద్ధ విమానాలు, 17 నౌకాదళ బోట్లు, 8 భారీ నౌకలు వచ్చాయని తైవాన్ రక్షణ శాఖ ప్రకటించింది. చైనాకు చెందిన 35 యుద్ధ విమానాలు తైవాన్ జలసంధి మధ్యస్థ రేఖను దాటేసి, తమ దేశపు ఉత్తర, మధ్య, నైరుతి ప్రాంతాల 'గగనతల రక్షణ గుర్తింపు జోన్' (ఏడీఐజెడ్)లోకి చొరబడ్డాయని వెల్లడించింది. ఇంతకీ 'జస్టిస్ మిషన్ 2025'ను చైనా ఎందుకు నిర్వహించింది? తైవాన్ - అమెరికా రక్షణ డీల్తో డ్రాగన్ అగ్గిమీద గుగ్గిలమైందా? తైవాన్ విషయంలో జపాన్ దూకుడు చైనా కోపాన్ని పెంచిందా? 'జస్టిస్ మిషన్ 2025' ఇన్సైడ్ స్టోరీని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తైవాన్పై చైనా ఎందుకు కన్నేసింది?
తైవాన్ జనాభా 2.39 కోట్లు. చైనా జనాభా 140 కోట్లు. తైవాన్ ఒక ద్వీప దేశం. దీనికి భూ సరిహద్దులు లేవు. ఉత్తర చైనా సముద్రాన్ని, తూర్పు చైనా సముద్రంతో అనుసంధానించేలా ఒక జలసంధి ఉంది. దీని వెడల్పు 180 కిలోమీటర్లు. దీన్నే 'తైవాన్ జలసంధి' అని పిలుస్తారు. ఈ జలసంధే తైవాన్, చైనా దేశాలను భౌగోళికంగా వేరు చేస్తుంది. తైవాన్, చైనా మధ్యనున్న ఈ జలసంధిలోని ఒక భాగం అత్యంత ఇరుకుగా కేవలం 126 కి.మీ వెడల్పుతో ఉంది. తూర్పు ఆసియా ప్రాంతంలోని సముద్ర మార్గాల్లో 'తైవాన్ జలసంధి' కీలకమైంది. ఇది నౌకల రాకపోకలతో అత్యంత రద్దీగా ఉంటుంది. వ్యూహాత్మకంగా, సైనికరంగా ముఖ్యమైన ఈ జలసంధిపై పట్టును సాధించాలనే సంకల్పంతో చైనా ఉంది. తైవాన్ ప్రత్యేక దేశం కాదని, చారిత్రకంగా అది తమ భూభాగమే అని చైనా వాదిస్తోంది. కానీ ఈ వాదనతో తైవాన్ సర్కారు విభేదిస్తోంది. తైవాన్కు భారీ సైనిక సహాయాన్ని అమెరికా అందిస్తోంది. తైవాన్కు అమెరికా సైనిక సహాయాన్ని, దౌత్యపరమైన మద్దతును చైనా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో 2013లో షి జిన్పింగ్ చైనా అధ్యక్షుడు అయిన నాటి నుంచి తైవాన్ను కవ్వించేలా సరిహద్దు సముద్ర జలాల్లో డ్రాగన్ సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహిస్తోంది. అవసరమైతే బలప్రయోగంతోనైనా తైవాన్ను స్వాధీనం చేసుకుంటామని గతంలో చాలాసార్లు జిన్పింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.
'జస్టిస్ మిషన్ 2025' ఎలా జరిగింది?
అన్ని దేశాలలాగే తైవాన్కు కూడా 'గగనతల రక్షణ గుర్తింపు జోన్' (ఏడీఐజెడ్) ఉంది. దేశ అధికారిక గగనతలం పరిధి ముగిసిన తర్వాత సముద్ర జలాల్లో 22.224 కి.మీ (12 నాటికల్ మైళ్ల) దూరం వరకు ఈ జోన్ విస్తరించి ఉంటుంది. 22.224 కి.మీ దూరం వరకు విస్తరించి ఉన్న సముద్ర జలాలనే ఆ దేశపు ప్రాదేశిక జలాలుగా పరిగణిస్తారు. దేశ భద్రత కోసం ఈ ప్రాదేశిక జలాల్లోని గగనతలాన్ని కూడా తైవాన్ ఆర్మీ పర్యవేక్షిస్తోంది. తాజాగా 'జస్టిస్ మిషన్ 2025'లో భాగంగా తైవాన్ను కవ్వించేలా ఈ ప్రాదేశిక జలాల పరిధిలోకి చైనా యుద్ధ విమానాలు, బోట్లు, నౌకలు, జలాంతర్గాములు చొరబడ్డాయి. తైవాన్ చుట్టూ ఉన్న ప్రాదేశిక జలాల్లో జలాంతర్గాముల నిరోధక డ్రిల్స్ను డ్రాగన్ నిర్వహించింది. భూమిపై నుంచీ వినియోగించగల, లాంగ్ రేంజ్ సామర్థ్యం కలిగిన మల్టిపుల్ లాంచ్ రాకెట్ సిస్టమ్స్తో కూడిన రెండు ట్రూప్ యూనిట్లు తైవాన్ సరిహద్దు జలాల్లో రాకెట్లను ప్రయోగించాయి. డెస్ట్రాయర్లు, ఫ్రిగేట్లు, డ్రోన్లతో చైనా సైనిక కసరత్తులు చేసింది. బాంబులు జారవిడిచే సామర్థ్యం కలిగిన H-6K బాంబర్ విమానాలూ ఈ విన్యాసాల్లో పాల్గొన్నాయి. తైవాన్ ఉత్తరం, దక్షిణం వైపున ఉన్న సముద్ర జలాలను కవర్ చేసేలా ఈ సైనిక విన్యాసాలు జరిగాయి. చైనా ఆర్మీకి చెందిన తూర్పు థియేటర్ కమాండ్, దక్షిణ థియేటర్ కమాండ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ విన్యాసాలను నిర్వహించారు.
'జస్టిస్ మిషన్ 2025'కు 3 ముఖ్య కారణాలు
తైవాన్ను చుట్టుముట్టేందుకు సర్వసన్నద్ధంగా, ఉమ్మడి వ్యూహంతో తమ త్రివిధ దళాలు ఉన్నాయనే సందేశాన్ని అమెరికాకు పంపేందుకే 'జస్టిస్ మిషన్ 2025'ను చైనా నిర్వహించిందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. తైవాన్కు రూ.98వేల కోట్లు విలువైన ఆయుధాలను విక్రయించే ప్రతిపాదనకు ఈనెల (డిసెంబరు) 18న అమెరికాలోని ట్రంప్ సర్కారు ఆమోదం తెలిపింది. హెచ్ఐఎంఏఆర్ఎస్ రాకెట్ సిస్టమ్లు, హొవిట్జర్ మోర్టార్లు, జావెలిన్ యాంటీ ట్యాంక్ మిస్సైళ్లు, ఆల్టియస్ లాయిటరింగ్ మ్యూనిషన్ అనే ఆత్మాహుతి డ్రోన్లను తైవాన్కు అందిస్తామని అగ్రరాజ్యం వెల్లడించింది. 2026 నుంచి 2033 వరకు దేశ రక్షణ వ్యయాల కోసం అదనంగా రూ.3.50 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయిస్తూ నవంబరులో తైవాన్ అధ్యక్షుడు లాయ్ చింగ్-టె కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ఏడాది నవంబరులోనే జపాన్ ప్రధానమంత్రి సనాయే తకాయిచి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకవేళ తైవాన్పై చైనా దాడి చేస్తే, తాము సైనిక జోక్యం చేసుకుంటామని ఆమె ప్రకటించారు. దక్షిణ చైనా సముద్రం, పశ్చిమ పసిఫిక్ సముద్రాలను కనెక్ట్ చేస్తూ తైవాన్, ఫిలిప్పీన్స్ మధ్యనున్న బాషీ సముద్ర మార్గాన్ని ముట్టడిస్తామని వెల్లడించారు. తద్వారా తైవాన్ దిశగా చైనా యుద్ధనౌకల కదలికలను ఆపుతామన్నారు. ఈ మూడు అంశాలు చైనా ఆగ్రహాన్ని పెంచాయి. తాజాగా 'జస్టిస్ మిషన్ 2025' ద్వారా తన ఆగ్రహాన్ని డ్రాగన్ వ్యక్తపర్చింది.
జాతీయ పునరేకీకరణ ధోరణిని మేం ఆపలేం!
"మేం నిర్వహించిన 'జస్టిస్ మిషన్ 2025' అనేది సైనికీకరణ ద్వారా తైవాన్ స్వాతంత్య్రాన్ని కోరుకునే వేర్పాటువాద శక్తులపై శిక్షాత్మక, నిరోధక చర్య. మా దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను కాపాడుకోవడానికి ఈ కసరత్తులు అవసరం. చైనా జాతీయ పునరేకీకరణ ధోరణిని మేం ఆపలేం. చైనా ప్రజల ఇష్టాన్ని మేం ధిక్కరించలేం. అమెరికా మద్దతు ద్వారా తైవాన్ స్వాతంత్య్రాన్ని కొనసాగించాలని భావించడం ఊహాజనిత ప్రయత్నం మాత్రమే. తైవాన్ను సైనికీకరణ దిశగా నడుపుతున్న వాళ్లే యుద్ధోన్మాదులు. చైనాను రెచ్చగొట్టడం ఇకనైనా ఆపాలి. అమెరికా చేష్టల వల్లే తైవాన్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. తైవాన్ ప్రజలు సంఘర్షణల ఊబిలో ఇరుక్కుపోతున్నారు" అని చైనా విదేశాంగ శాఖ అధికారిక ప్రతినిధి ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు.
తైవాన్కు అన్ని సరఫరాలను ఆపగలం!
"జస్టిస్ మిషన్ 2025 ద్వారా తైవాన్కు ఇంధన, ఆహార, వాణిజ్య వనరుల సరఫరా మార్గాలను మేం ఎప్పుడైనా ఆపగలమని నిరూపించాం. మా సైనిక సామర్థ్యాన్ని చూపించాం. వేర్పాటువాదులు మమ్మల్ని అడ్డుకోలేరు. వేర్పాటువాద ఎజెండాను మేం బలహీనపర్చి తీరుతాం" అని చైనా ఆర్మీకి చెందిన నేషనల్ డిఫెన్స్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జాంగ్ చి తెలిపారు.
తైవాన్ ప్రతిస్పందన ఏమిటి?
"సైనిక శక్తిని ప్రదర్శించేందుకే జస్టిస్ మిషన్ 2025ను చైనా నిర్వహించింది. చైనా అనేది అతిపెద్ద శాంతి విధ్వంసకారిగా మారింది. దాని చేష్టల వల్ల ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి ముప్పు కలుగుతోంది. మా దేశ సముద్ర రవాణా, వాయు రవాణా సామర్థ్యాలకు సవాల్ విసిరేందుకే చైనా ఈసారి సైనిక విన్యాసాలు చేసింది. దేశ భద్రత విషయంలో మేం రాజీపడం. తైవాన్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతాం" అని తైవాన్ రక్షణ మంత్రి వెల్లింగ్టన్ కూ తెలిపారు.
తైవాన్పై చైనా దాడి చేయకపోవచ్చు: ట్రంప్
"తైవాన్ సరిహద్దు సముద్ర జలాల్లో గత 20 సంవత్సరాలుగా చైనా సైనిక విన్యాసాలు చేస్తోంది. చైనా ఆగ్నేయ తీరానికి దాదాపు 160 కి.మీ దూరంలో తైవాన్ ఉంది. దానిపై చైనా ఆర్మీ దాడి చేసే అవకాశం ఉందని నేను భావించట్లేదు. నాకు చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్తో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా విలేకరులకు చెప్పారు.
వేగంగా తైవాన్కు ఆయుధాలను సమకూర్చాలి : అమెరికా సెనేట్
"తైవాన్ సైనిక శక్తిని పెంచే దిశగా అమెరికా తన ప్రయత్నాలను మరింత వేగవంతం చేయాలి. ఈవిషయంలో ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకూడదు. తైవాన్ ఆత్మ రక్షణ సామర్థ్యాలను పెంచాలి. తైవాన్కు అమెరికా విక్రయించదల్చిన ఆయుధాల ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో స్పీడును పెంచాలి. ఇందుకోసం అమెరికా ప్రభుత్వం పరిధిలోని తైవాన్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్ ఇనీషియేటివ్ నుంచి నిధులను విడుదల చేయాలి. అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ డ్రాడౌన్ అథారిటీ ద్వారా వేగంగా తైవాన్కు ఆయుధాల సప్లై జరిగేలా చూడాలి" అని అమెరికా సెనేట్ సాయుధ సేవల కమిటీ ఛైర్మన్, అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ సెనెటర్ రోజర్ వికర్ తెలిపారు.
తైవాన్కు అమెరికా ఆయుధాలు - చైనాకు అభ్యంతరం ఎందుకు?
చైనాను గుర్తించే ఏ దేశమైనా, తైవాన్ను దేశంగా గుర్తించకూడదు అనేదే చైనా విధానం. దీన్నే 'వన్ చైనా' పాలసీ అంటారు. ఈ పాలసీపై 1972 నుంచి 1982 మధ్యకాలంలో అమెరికా, చైనా ప్రభుత్వాల మధ్య పెద్దఎత్తున సంప్రదింపులు జరిగాయి. ఈక్రమంలో ఇరుదేశాల నడుమ 'త్రీ కమ్యూనిక్స్' ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఇవి మూడు ఒప్పందాలు. 1972లో మొదటి కమ్యూనిక్ ఒప్పందం, 1979లో రెండో కమ్యూనిక్ ఒప్పందం, 1982లో మూడో కమ్యూనిక్ ఒప్పందం జరిగాయి. వీటి ప్రకారం, తైవాన్తో సాంస్కృతిక, వాణిజ్య, ఇతర అనధికారిక సంబంధాలను మాత్రమే అమెరికా కొనసాగించాలి. కానీ ఈ ఒప్పందాలను పక్కనపెట్టి, 1979 నుంచి తైవాన్కు ఆయుధాల సప్లైను అమెరికా మొదలుపెట్టింది. క్రమంగా తైవాన్కు ఆయుధాల సప్లైను తగ్గించాలని అమెరికాను చైనా చాలాసార్లు కోరింది. అయితే అందుకు అమెరికా నో చెబుతూ వచ్చింది. ఈవిధంగా తైవాన్ విషయంలో అమెరికా, చైనా మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి.