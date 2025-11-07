ETV Bharat / international

అమెరికాతో పోటీగా చైనా నౌకదళం ఆధునీకరణ-​ భారీ యుద్ధ నౌకను ప్రారంభించిన డ్రాగన్​

నౌకాదళాన్ని శరవేగంగా ఆధునీకరిస్తున్న చైనా- మూడో విమాన వాహకనౌకను ప్రారంభించిన చైనా- మరింత అధునాతనంగా మరో యుద్ధనౌకను నిర్మిస్తున్న చైనా

China Fujian Aircraft Carrier
China Fujian Aircraft Carrier (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 11:01 PM IST

2 Min Read
China Fujian Aircraft Carrier : అమెరికాతో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ తన నౌకాదళాన్ని ఆధునీకరించే చర్యలను చైనా వేగవంతం చేసింది. అత్యంత అధునాతన విమాన వాహక నౌక ఫుజియాన్‌ను చైనా ప్రారంభించింది. అమెరికా నౌకాదళంతో పోటీపడేలా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఫుజియాన్‌ విమాన వాహకనౌకను నిర్మించింది. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ ఫుజియాన్‌ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. మరింత అధునాతనంగా నాల్గో విమాన వాహన నౌకను చైనా నిర్మిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతర్జాతీయ నివేదిక ప్రకారం అమెరికా వద్ద 219 యుద్ధ నౌకలు ఉండగా చైనా 234 యుద్ధనౌకలతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నౌకా ఆపరేటింగ్ ఫ్లీట్‌గా గుర్తింపు పొందింది.

స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఫుజియాన్‌ యుద్ధనౌకను నిర్మించిన చైనా
అమెరికా విమాన వాహకనౌక USS గెరాల్డ్‌ ఆర్‌.ఫోర్డ్‌లో వాడిన ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నటిక్‌ ఎయిర్‌క్రాప్ట్‌ లాంఛ్‌ సిస్టం కలిగిన ఫుజియాన్‌-3విమాన వాహకనౌకను డ్రాగన్‌ కమిషన్ చేసింది. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన విమాన వాహక నౌక జలప్రవేశం, జెండా బహూకరణ కార్యక్రమంలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ పాల్గొన్నారు. సన్యా సిటీ ఓడరేవులో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పీపుల్స్‌ లిబరేషన్‌ ఆర్మీ, చైనా నౌకాదళం, విమాన వాహకనౌక యూనిట్‌ సహా 2వేల మంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ ఫుజియాన్‌ కెప్టెన్‌కు మిలిటరీ జెండాను బహూకరించారు. ఈ కార్యక్రమం తర్వాత జిన్‌పింగ్‌ విమాన వాహకనౌకను పరిశీలించారు. విమాన వాహకనౌక పనితీరు, దాని సామర్థ్యాలను నౌకాదళం అధికారులు ఆయనకు వివరించారు. యుద్ధ సామర్థ్యం పెంపు కోసం వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు పెంచుకుంటూనే ఉండాలని విమాన వాహకనౌక సిబ్బందికి జిన్‌పింగ్‌ ఉద్బోధించారు.

మూడో విమాన వాహకనౌకను ప్రారంభించిన చైనా
ఫుజియాన్‌ జలప్రవేశంతో చైనా వద్ద విమాన వాహక నౌకల సంఖ్య మూడుకు చేరింది. ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్‌ సామర్థ్యం కలిగిన ఈ విమాన వాహక నౌకను పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నిర్మించింది. 2022 జూన్‌లో ఫుజియాన్‌ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన చైనా, దానికి తూర్పుతీరంలోని ఫుజియాన్‌ ప్రావిన్స్‌ పేరు పెట్టింది. 316 మీటర్ల పొడవు, 80 వేల టన్నుల బరువు కలిగిన ఫుజియాన్‌కు దాదాపు 50 విమానాలను మోసే సామర్థ్యం ఉంది. చైనా వద్ద ఉన్న మూడో అత్యంత అధునాతన యుద్ధనౌక ఫుజియాన్‌లో విద్యుత్‌ అయస్కాంత ఆధారిత వ్యవస్థ ఎమాల్స్‌ను వినియోగించారు. దీన్ని తైవాన్‌ జలసంధి లేదా వివాదాస్పద దక్షిణ చైనా సముద్ర ప్రాంతంలో మోహరించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద నౌకా ఆపరేటింగ్ ఫ్లీట్‌గా గుర్తింపు
అంతర్జాతీయ నివేదిక ప్రకారం అమెరికా వద్ద 219 యుద్ధ నౌకలు ఉండగా, చైనా 234 యుద్ధ నౌకలతో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద నౌకా ఆపరేటింగ్ ఫ్లీట్‌గా గుర్తింపు పొందింది. నాల్గో విమాన వాహక నౌకను చైనా తయారు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అందులో ఎమాల్స్‌ సాంకేతికతతోపాటు అణు సామర్థ్యం కలిగి ఉండేలా బీజింగ్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

