బ్రహ్మపుత్రపై ప్రపంచంలోనే చైనా అతిపెద్ద డ్యామ్- భారత్కు పెను ముప్పు! అసలు ఆందోళన ఎందుకు? ఏం జరగనుంది?
టిబెట్ బ్రహ్మపుత్ర నదిపై మెగా జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్న చైనా- అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సమీపంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డ్యాం నిర్మాణం- తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్న భారత్
Published : June 18, 2026 at 10:30 PM IST
China Hydroelectric Dam Project : చైనా-- భారత్ సహా తన పొరుగు దేశాలకు ఎప్పుడూ ఒక పెద్ద ప్రమాదకారే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. ఒకవైపు పైకి శాంతి మంత్రం జపిస్తూ అటు లోలోపల కుట్రలు పన్నడం డ్రాగన్కు అలవాటైన పనేనని చెబుతుంటారు. 1962 యుద్దం నాటి నుంచి నిన్నటి లద్ధాఖ్, గల్వాన్ లోయ ఘర్షణలు, సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల వరకు ఇలా భారత్తో కయ్యానికి కాలు దువ్వుతూనే ఉంటుంది. సరిహద్దుల్లో ఇక చైనా దురాక్రమణలను భారత్ సమర్థంగా తిప్పికొడుతుండటంతో ఇప్పుడు డ్రాగన్ కంట్రీ రూట్ మార్చేసింది. భూభాగంపై నేరుగా గెలవలేక, భారత్పై ఇప్పుడు మరో రకంగా తన అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్. ఇదే మెగా డ్యామ్.
దేశ ఈశాన్య రాష్ట్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు అత్యంత సమీపంలో కేవలం 50 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే టిబెట్లోని గ్రేట్ U బెండ్ దగ్గర ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ డ్యాంను చైనా నిర్మిస్తోంది. ఈ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజా శాటిలైట్ చిత్రాల ప్రకారం గత కొన్ని నెలలుగా ఇక్కడ నిర్మాణ పనులు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇది కేవలం జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాదని భారతదేశానికి దీని వల్ల పెను ముప్పు ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చైనా ఈ డ్యాంను కాలుష్య రహిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం ప్రారంభించిన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుగా చెబుతోంది. భారత్ మాత్రం ఇది కేవలం విద్యుత్ ఉత్పత్తి అంశం కాదని, భవిష్యత్తులో నీటి భద్రత, వరదలు, పర్యావరణం, వ్యూహాత్మక భద్రతపై ప్రభావం చూపే అంశమని ఆరోపిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సరిహద్దులో చైనా చర్యల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తోంది.
అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి- వివరాలివే!
టిబెట్లో పుట్టే యార్లంగ్ జాంగ్పో నదినే భారత్లో బ్రహ్మపుత్రగా పిలుస్తారు.ఇది భారత భూభాగంలోకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ద్వారా ప్రవేశించి సియాంగ్ నదిగా మారుతుంది. తర్వాత అసోంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి, భారతదేశ జీవనది అయిన బ్రహ్మపుత్రగా మారి లక్షలాది మందికి తాగునీరు, సాగునీరు అందిస్తోంది. ఈ నది టిబెట్ నుంచి మన దేశంలోకి ప్రవేశించే ముందు హిమాలయ లోయల్లో అత్యంత వేగంగా ప్రవహిస్తోంది. భారీ ఎత్తు నుంచి నీరు దిగొచ్చే ప్రాంతం కావడంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇదే చైనా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకొని ఇప్పుడు మెగా డ్యాం నిర్మాణానికి తలపెట్టింది.
చైనా నిర్మిస్తున్న ఈ డ్యాం అంచనా వ్యయం దాదాపు 160 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. మన కరెన్సీలో చూస్తే ఇప్పుడు దాదాపు రూ. 15 లక్షల కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ అయిన చైనాలోని త్రీ గోర్జెస్ డ్యాం కంటే కూడా ఇది ఎక్కువ విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయగలదని అంచనా వేస్తున్నారు. దశాబ్దాల కిందటే చైనా ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి అధికారికంగా ప్రస్తావించినప్పటికీ, పలు దశల్లో అధ్యయనాలు, సర్వేలు, ప్రణాళికలతో కొన్నేళ్లుగా ప్రాజెక్ట్ వేగం పుంజుకుంది. ఇటీవలి కాలంలోనే క్షేత్ర స్థాయిలో పనుల్ని ముమ్మరం చేసినట్లుగా భావిస్తున్నారు.
మరి భారత్ ఎందుకు ఆందోళన చెందుతోంది?
బ్రహ్మపుత్ర నదిపైన చైనా అతిపెద్ద హైడ్రోపవర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆనకట్ట నిర్మిస్తుండటం వల్ల భారత్కు పెను ముప్పే పొంచి ఉందని నిపుణులు, మేధావులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా చైనా నిర్మిస్తున్న ఈ మెగా డ్యాం వల్ల బ్రహ్మపుత్ర నదీ నీటి ప్రవాహం గణనీయంగా తగ్గిపోనుంది. ఎండాకాలంలో భారత్కు వచ్చే నీటి ప్రవాహం దాదాపుగా 85 శాతం వరకు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. చైనా ఈ నది ఎగువభాగాన, భారత్ దిగువ భాగాన ఉండటంతో చైనాకు మెరుగైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీంతో చైనాకు నీటిని నిల్వ చేసుకోవడం, విడుదల చేయడం, ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడం ఇలా చాలా అవకాశాలు లభిస్తాయి. భవిష్యత్తులో నీటి నిర్వహణ పూర్తిగా చైనా నిర్ణయాలపై ఆధారపడే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇక్కడ భారత్ నియంత్రణ కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంటే మరోవైపు చైనా మాత్రం దాదాపు 40 బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల నీటిని తన సొంత అవసరాల కోసం మళ్లించుకునే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. దీంతో భారత ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం పూర్తిగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. భారత్లో బ్రహ్మపుత్ర నదీ కేంద్రంగానే అసోం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వ్యవసాయం సాగుతుంది. కోట్లాది మందికి తాగునీటికి ఇదే మూలం. మత్స్య సంపదను నమ్ముకొని వేలాది కుటుంబాలు జీవిస్తాయి. అందుకే బ్రహ్మపుత్ర ప్రవాహంలో ఏ మాత్రం చిన్న మార్పు వచ్చినా కూడా లక్షలాది మంది జీవితంపై ప్రభావం పడుతుందన్న ఆందోళన కూడా ఉంది.
అసోం, అరుణాచల్లో వరదలు!
మరోవైపు యుద్ధం లేదా సరిహద్దు వివాదాలు తలెత్తితే గనుక చైనా ఈ డ్యామ్లను భారత్పై ఒక వ్యూహాత్మక ఆయుధంగా కూడా వాడుకోగలదని భావిస్తున్నారు. అంటే ఎగువన ఉన్న డ్యామ్ గేట్లను మూసివేయడం ద్వారా దిగువన ఉన్న భారత్కు నీరు అందకుండా చేయొచ్చు. లేదా ఒక్కసారిగా గేట్లను ఎత్తివేయడం ద్వారా అసోం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ను వరదల్లో ముంచెత్తేలా కూడా చేయొచ్చన్న భయాలు చుట్టుముడుతున్నాయి.
చైనా నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతం ఇంకా హిమాలయాల్లోని అత్యంత సున్నిత ప్రాంతం కావడం మరో ప్రధాన ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇది భూకంపాలకు కేంద్రంగా ఉంది. పర్యావరణ వేత్తల హెచ్చరికల ప్రకారం ఒకవేళ అక్కడ భారీ భూకంపం వచ్చి డ్యామ్ దెబ్బతిన్నా, లేదా చైనా ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో నీటిని వదిలినా దిగువన ఉన్న భారత్లోని ఈశాన్య రాష్ట్రాలు సహా బంగ్లాదేశ్లోనూ పెను విపత్తు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఇంతకీ చైనా ఏం చెబుతోంది?
బీజింగ్ మాత్రం దీనిపై వేరేలా స్పందిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కేవలం రన్ ఆఫ్ ది రివర్ పద్ధతిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం కోసమేనని, తాము నీటిని నిల్వ చేయడం లేదని వాదిస్తోంది. పొరుగు దేశాల ప్రయోజనాల్ని దెబ్బతీయబోమని పేర్కొంటోంది. ఈ టిబెట్ ప్రాంతంలోని బ్రహ్మపుత్ర నదిపై జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ కోసం జలాశయం నిర్మించడాన్ని బీజింగ్ గతంలోనే సమర్థించుకుంది. ఈ డ్యాం కోసం నదీజలాలు మళ్లించుకోవడం సహా ఇతర రకంగా దీనిని ఉపయోగించడం చేయబోమని స్పష్టం చేసింది. దిగువ ప్రాంతంలో ఉన్న భారత్, బంగ్లాదేశ్కు దీని గురించి ఆందోళన అనవసరం అని వెల్లడించింది. నదీ ప్రవాహ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న ప్రజలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా ఆయా దేశాలకు సహకారం కూడా అందిస్తామని పేర్కొంది. ఈ డ్యాం నిర్మాణం నిర్ణయం చైనా సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించిన విషయం అని స్పష్టం చేసింది.
మరి భారత్ ఏం చేస్తోంది?
2006 లో ఏర్పాటు చేసిన ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ మెకానిజం ద్వారా భారత్ ఈ అంశాన్ని నిరంతరం చైనాతో చర్చిస్తోంది. గతంలో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) విదేశాంగ మంత్రుల భేటీలో భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఈ మెగా డ్యాం అంశాన్ని చైనా అగ్రనాయకత్వం ముందు లేవనెత్తారు. ఇదే సమయంలో దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా చైనా కవ్వింపుల్ని అడ్డుకునేందుకు భారత్ కూడా ఇతర చర్యలు తీసుకుంటోంది. నిఘా వ్యవస్థల్ని మరింత బలోపేతం చేసింది. చైనా నీటిని ఆపినా లేదా ఒకేసారి వదిలినా తట్టుకునేలా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో భారత ప్రభుత్వం కూడా సొంతంగా భారీ డ్యాంలను, రిజర్వాయర్లను నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ప్రభుత్వం సరిహద్దుల్లో అత్యాధునిక వరద హెచ్చరిక వ్యవస్థల్ని, నిరంతరం పర్యవేక్షణను మరింత బలోపేతం చేసినట్లు గతేడాది పార్లమెంటులో కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ తెలిపారు.
చివరగా ఇది కేవలం నీటి సమస్య మాత్రమే కాదు. భారత్- చైనా మధ్య ఇప్పటికే సరిహద్దు వివాదాలతో పాటు లద్ధాఖ్ ఘర్షణలు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్పై తమ హక్కుల వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నది ఎగువ ప్రాంతంపై చైనా నియంత్రణ, భారీగా మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో రహదారులు, టన్నెల్స్, నెట్వర్క్ విస్తరణ వంటి వ్యూహాత్మక కోణంలోనూ భారత్ను అప్రమత్తం చేస్తున్నాయి.
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