హర్మూజ్​ జలసంధిని వెంటనే తెరవాలి : చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్

హర్మూజ్ జలసంధిలో భారత జెండా ఉన్న నౌకలపై ఇరాన్ భద్రతా దళాలు కాల్పులు జరపడంపై స్పందించిన చైనా- ఇరాన్​ వెళ్తున్న నౌకపై అమెరికా నేవీ కాల్పులు జరపడంపైనా చైనా ఆందోళన

China on Hormuz Strait
China on Hormuz Strait
Published : April 20, 2026 at 7:33 PM IST

China on Hormuz Strait : హర్మూజ్ జలసంధిపై తమకు విడదీయరాని హక్కు ఉందని ఇరాన్ వాదిస్తున్న నేపథ్యంలో చైనా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. హర్మూజ్​ను అంతర్జాతీయ జలమార్గంగా అభివర్ణించింది. వెంటనే నౌకల సాధారణ రాకపోకల కోసం తెరవాలని చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ వ్యాఖ్యానించారు. హర్మూజ్ జలసంధిని సాధారణ నౌకాయానానికి తెరిచి ఉంచాలని, ఇది ప్రాంతీయ దేశాలు, అంతర్జాతీయ సమాజం ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందన్నారు. సౌదీ రాజు ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్‌తో జరిగిన ఫోన్ సంభాషణలో షీ జిన్​పింగ్ ఈ మేరకు​ చెప్పినట్లు అధికారిక ప్రకటన పేర్కొంది. ఇరాన్ ఓడరేవులను అమెరికా దిగ్బంధించడం, ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేసిన తర్వాత చైనా అధ్యక్షుడు తొలిసారిగా ప్రకటన చేశారు.

"హర్మూజ్ జలసంధిని సాధారణ రాకపోకలకు తెరిచి ఉంచాలి. ఇది ఈ ప్రాంతంలోని దేశాలు, అంతర్జాతీయ సమాజ ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. తక్షణ, సమగ్ర కాల్పుల విరమణను చైనా సమర్థిస్తుంది. శాంతిని పునరుద్ధరించడానికి దోహదపడే అన్ని ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. రాజకీయ, దౌత్య మార్గాల ద్వారా వివాదాలను పరిష్కరించుకోవాలని సూచిస్తోంది"

చైనా అధికారిక ప్రకటన

నౌకపై అమెరికా నేవీ కాల్పులు జరపడంపైనా చైనా ఆందోళన
మరోవైపు అమెరికా నావికా దిగ్బంధనాన్ని ధిక్కరిస్తూ, చైనా నుంచి ఇరాన్ ఓడరేవుకు వెళ్తున్న ఒక సరకు రవాణా నౌకపై అమెరికా నేవీ కాల్పులు జరపడంపైనా చైనా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడిన చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి గ్వో జియాకున్ ఈ మేరకు స్పందించారు. "ఇరు దేశాలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తాయని, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉంటాయని, ఘర్షణలను రెచ్చగొట్టడం, ఉద్రిక్తతలను పెంచడం వంటివి మానుకుంటాయని భావిస్తున్నాం. అలాగే హర్మూజ్​ జలసంధిలో సాధారణ నౌకాయానాన్ని పునఃప్రారంభించడానికి అవసరమైన పరిస్థితులను కల్పిస్తాయని మేము ఆశిస్తున్నాము" అని చెప్పారు.

హర్మూజ్ జలసంధిలో భారత జెండా ఉన్న నౌకలపై ఇరాన్ భద్రతా దళాలు కాల్పులు జరపడం గురించి చైనా విదేశాంగ అధికార ప్రతినిథి గ్వో జియాకున్ స్పందించారు. జలసంధిలో పరిస్థితి మరింత దిగజారకుండా నిరోధించడానికి అన్ని పక్షాలు కలిసి పనిచేస్తాయని చైనా ఆశిస్తోందన్నారు. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో సహాయపడటానికి అంతర్జాతీయ సమాజంతో కలిసి ప్రయత్నాలను కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. "హర్మూజ్ జలసంధి సమస్యపై చైనా వైఖరిని ఇప్పటికే స్పష్టం చేశాను. హర్మూజ్ జలసంధి ఒక అంతర్జాతీయ జలమార్గమని, దానిని నౌకాయానానికి తెరిచి ఉంచడం ఈ ప్రాంతంలోని దేశాల, అంతర్జాతీయ సమాజ ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు దోహదపడుతుందని చెప్పాం." అని చైనా ప్రతినిథి గ్వో అన్నారు.

హర్మూజ్​ జలసంధి మూసివేత ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా ఆసియాలో తీవ్రమైన ఇంధన కొరతకు దారితీసింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో ఐదో వంతు ఈ మార్గం గుండానే జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్ చమురును ప్రధానంగా దిగుమతి చేసుకునే చైనా, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు సుదీర్ఘకాలం కొనసాగుతుందేమోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.

హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద యుద్ధ వాతావరణం తారస్థాయికి
ఇదిలా ఉండగా, హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద యుద్ధ వాతావరణం తారస్థాయికి చేరుకుంది. లెబనాన్‌లో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదరడంతో హర్మూజ్‌ను తెరుస్తున్నట్లు ఇరాన్‌ ప్రకటించింది. హర్మూజ్‌ జలసంధిని ఇరాన్‌ తెరిచినా ఆ దేశ నౌకలను దిగ్బంధనం చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. దీంతో ప్రతీకార చర్యగా ఈ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. అటు వైపు వచ్చే ఏ నౌకనైనా లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించింది. దీంతో వందలాది వాణిజ్య నౌకలు జలసంధికి ఇరువైపులా చిక్కుకుపోయాయి. శనివారం నాడు భారతీయ జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న రెండు వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ గన్‌బోట్లు కాల్పులు జరిపి, వాటిని వెనక్కి పంపాయి. అటు అమెరికా దిగ్బంధాన్ని దాటుకుని వెళ్లేందుకు యత్నించిన ఇరాన్‌ నౌకను అగ్రరాజ్యం అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరాయి.

