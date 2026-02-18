సబ్మెరైన్ల తయారీలో చైనా దూకుడు- అమెరికాను మించినపోయిన డ్రాగన్
'జలాంతర్గాముల నిర్మాణాన్ని చైనా గణనీయంగా పెంచింది'- అమెరికా పరిశోధన సంస్థ
Published : February 18, 2026 at 9:51 PM IST
CHINA BUILDING SUBMARINES : జలాంతర్గాముల నిర్మాణాన్ని చైనా గణనీయంగా పెంచిందని అమెరికా పరిశోధన సంస్థ ఐఐఎస్ఎస్ పేర్కొంది. తద్వారా సముద్ర జలాల్లో అమెరికాకు డ్రాగన్ సవాళ్లు విసురుతోందని వెల్లడించింది. కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రపంచ సముద్ర జలాలపై అగ్రరాజ్య అమెరికా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు ఆ ఆధిపత్యానికి చైనా సవాల్ విసురుతోంది. అణుశక్తి జలాంతర్గాముల తయారీలో డ్రాగన్ దూసుకుపోవడమే ఇందుకు కారణం. గత ఐదేళ్లలో ప్రపంచంలో అమెరికా సహా ఏ దేశానికి సాధ్యం కానీ స్థాయిలో చైనా సబ్మెరైన్లను తయారు చేస్తోంది. గత ఐదేళ్లలో చైనా తన న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ల తయారీని భారీగా పెంచిందని, ప్రస్తుతం అమెరికా కంటే వేగంగా వీటిని సముద్రంలోకి ప్రవేశపెడుతోందని అమెరికాకు చెందిన అంతర్జాతీయ వ్యూహాత్మక అధ్యయన సంస్థ (ఐఐఎస్ఎస్) నివేదిక పేర్కొంది. ఈ మేరకు 'మిలిటరీ బ్యాలెన్స్ 2025' పేరుతో నివేదికను విడుదల చేసింది.
2021 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో జలాంతర్గాముల నిర్మాణంలో చైనా తన ఆధిపత్యాన్ని చూపించినట్లు ఐఐఎస్ఎస్ నివేదిక చెప్పింది. ఈ ఐదేళ్లలో చైనా 10 అణు జలాంతర్గాములను తయారు చేయగా, అమెరికా కేవలం 7 మాత్రమే నిర్మించినట్లు వెల్లడించింది. అంతేకాదు, చైనా 79,000 టన్నుల సామర్థ్యంతో బోట్లను తయారు చేయగా, అమెరికా కేవలం 55,500 టన్నులకే పరిమితమైనట్లు యూఎస్ సంస్థ పేర్కొంది. ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, 2016- 2020 మధ్య కాలంలో చైనా కేవలం 3 సబ్మెరైన్లను మాత్రమే నిర్మించింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ వేగాన్ని ఏకంగా మూడు రెట్లు పెంచి అమెరికాకు షాకిచ్చింది.
2025 ప్రారంభం నాటికి, చైనా వద్ద 12 క్రియాశీల అణుశక్తి జలాంతర్గాములు ఉన్నాయని నివేదిక పేర్కొంది. వీటిలో ఆరు బాలిస్టిక్-మిస్సైల్ (క్షిపణి) బోట్లు కాగా, మిగిలిన ఆరు గైడెడ్- మిస్సైల్స్. అమెరికా విషయానికి వస్తే, ఆ దేశం వద్ద మొత్తం 65 జలాంతర్గాములు ఉన్నాయి. అందులో 14 బాలిస్టిక్-మిస్సైల్ బోట్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, చైనా వద్ద 46 బోట్లతో కూడిన భారీ 'సంప్రదాయ ఇంధనంతో నడిచే' జలాంతర్గామి దళం కూడా ఉందని ఐఐఎస్ఎస్ 'మిలిటరీ బ్యాలెన్స్' నివేదిక పేర్కొంది. అయితే అమెరికా వద్ద ఒక్క సంప్రదాయ శక్తితో నడిచే జలాంతర్గామి కూడా లేదని నివేదిక చెప్పింది.
చైనా వ్యూహాత్మంగా విస్తరణ
న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ల తయారీ కోసం చైనా తన ఉత్తర ప్రాంతంలోని 'హులుడావో' యార్డును భారీగా విస్తరించింది. అలాగే, చైనా నౌకాదళం ప్రస్తుతం నెలకు సగటున ఒక యుద్ధనౌకను నిర్మిస్తోంది. 2019-2023 మధ్య కాలంలో చైనాలోని ప్రధాన నాలుగు షిప్యార్డుల్లో 39 యుద్ధ నౌకలను తయారు చేసింది. ఇందులో 2025లో అందుబాటులోకి వచ్చిన 'ఫుజియాన్' విమాన వాహక నౌక కూడా ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా తన సబ్ మెరైన్ నిర్మాణ లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో వెనుకబడి ఉంది. ఏడాదికి రెండు వర్జీనియా క్లాస్ అటాక్ బోట్లు నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కానీ యూఎస్ ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించలేదు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న 'యూఎస్ఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కొలంబియా' బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ సబ్ మెరైన్ కూడా నిర్ధిష్ట సమయానికల్లా పూర్తయ్యే అవకాశం కనిపించడం లేదు. సబ్మెరైన్ల తయారీలో అమెరికా నేవీ అధికారులు కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాత 'లాస్ ఏంజిల్స్ క్లాస్' జలాంతర్గాములు రిటైర్ అవుతుండటంతో 2030 నాటికి అమెరికా అటాక్ సబ్మెరైన్ల సంఖ్య 47కు పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని నివేదిక చెబుతోంది. చైనా కొత్తగా ప్రయోగిస్తున్న జలాంతర్గాములలో 'వర్టికల్ లాంచ్ సిస్టమ్' ఉంది. దీని ద్వారా అవి అత్యంత వేగవంతమైన యాంటీ-షిప్ క్షిపణులను ప్రయోగించగలవు. ఇది అమెరికా యుద్ధ నౌకలకు పెను ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉంది.
అయినా అమెరికా జలాంతర్గాములే!
జలాంతర్గాముల తయారీలో అమెరికా కంటే చైనా దూకుడు మీద ఉన్నా, యూఎస్ సబ్ మెరైన్లకు చాలా ప్లస్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. అమెరికా జలాంతర్గాములు చైనా వాటి కంటే చాలా నిశ్శబ్దంగా ప్రయాణించగలవు. శత్రువుల రాడార్లకు చిక్కకుండా సముద్ర గర్భంలో దాగి ఉండటంలో మాత్రం అమెరికా జలాంతర్గాములదే పైచేయి అని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, యుద్ధ తంత్రంలో కేవలం నాణ్యత కంటే సంఖ్యా బలం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. చైనా ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉపరితల నౌకాదళాన్ని (234 యుద్ధ నౌకలు) కలిగి ఉండటం గమనార్హం.
ఇదిలా ఉండగా, ఉత్తర చైనాలోని 'హులుడావో' షిప్యార్డును భారీగా విస్తరించడం ద్వారా చైనా తన నౌకాదళ సామర్థ్యాన్ని పీక్కు తీసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో చైనా కేవలం తన అవసరాలే కాకుండా, తన మిత్రదేశమైన పాకిస్థాన్కు కూడా అత్యాధునిక నౌకలు, జలాంతర్గాములను సరఫరా చేస్తోంది. అమెరికా లోపాలను సరిదిద్దుకోకపోతే, రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో సముద్ర గర్భంలో చైనా పూర్తిస్థాయిలో ఆధిపత్యం చెలాయించే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
