డ్రాగన్ మరో కుతంత్రం- భారత్​ సరిహద్దులో ఎయిర్ డిఫెన్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం- గల్వాన్ లోయకు 100కి.మీ దూరంలోనే!

భారత సరిహద్దుల్లో చైనా దూకుడు- పాంగాంగ్ లేక్ వద్ద ఎయిర్ డిఫెన్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం

Galwan
Galwan (ANI (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read
China Air Defence Complex In Galwan : భారత్​ సరిహద్దులో చైనా చేస్తున్న కుతంత్రం బయటపడింది. గల్వాన్ లోయకు సమీపంలో చైనా భారీ నిర్మాణాలు చేపడుతోంది. ముఖ్యంగా టిబెట్​లోని పాంగాంగ్ సరస్సు వద్ద చైనా కొత్త ఎయిర్ డిఫెన్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మిస్తోంది. క్షిపణి ప్రయోగ స్థానాలు, విస్తృతమైన మౌలిక సదుపాయాల కారణంగా ఈ అధునాతన కాంప్లెక్స్ అందరీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తూర్పు లద్దాఖ్​లోని గల్వాన్‌ లోయలో 2020లో భారత్- చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగిన ప్రాంతానికి ఈ కాంప్లెక్స్ 110కి.మీ దూరంలో నిర్మితమవుతోంది. టిబెట్​లోని పాంగాంగ్ సరస్సు తూర్పు వైపున ఈ కాంప్లెక్ నిర్మాణం జరుగుతోంది. అందుకు సంబంధించిన శాటిలైట్ చిత్రాలు బయటకొచ్చాయి.

ఆ క్షిపణి దాచేందుకేనా?
ఈ ఎయిర్ డిఫెన్స్ కాంప్లెక్స్​లో కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ బిల్డింగ్స్, బ్యారక్​లు, వాహన షెడ్​లు, ఆయుధ నిల్వల ప్రదేశం ఉన్నట్లు శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ కాంప్లెక్స్​లో చైనా దీర్ఘశ్రేణి హెచ్​క్యూ-9 సర్ఫేస్-టు-ఎయిర్ క్షిపణి (ఎస్ఏఎం) వ్యవస్థలను దాచే అవకాశం ఉందని నిఘా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. పాంగాంగ్ సరస్సు సమీపంలో నిర్మాణం కొనసాగుతున్నందున ఈ కాంప్లెక్స్ ప్రాంతీయ వైమానిక రక్షణ సామర్థ్యాలలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందని అంటున్నారు.

శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ద్వారా బయటకొచ్చిన చైనా కాంప్లెక్స్
కాగా, ఈ కాంప్లెక్స్ డిజైన్​ను యూఎస్ ఆధారిత జియో ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఆల్​సోర్స్ అనాలిసిస్ పరిశోధకులు గుర్తించారు. భారత్ ఇటీవల అప్​గ్రేడ్ చేసిన న్యోమా ఎయిర్‌ ఫీల్డ్​కు ఎదురుగా ఉన్న గార్ కౌంటీ వద్ద ఈ కాంప్లెక్స్ నమూనాను గుర్తించారు. అలాగే మరొక అంతరిక్ష నిఘా సంస్థ అయిన వాంటర్ కూడా చైనా నిర్మిస్తున్న కాంప్లెక్స్​కు చెందిన ఉపగ్రహ చిత్రాలను విడుదల చేసింది. అందులో అనుమానిత క్షిపణి ప్రయోగశాలపై జారే పైకప్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ పైకప్పులు ఒక్కొక్కటి రెండు వాహనాలను ఉంచడానికి తగినంత పెద్దవిగా ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 29న వాంటర్ విడుదల చేసిన ఛాయాగ్రహ చిత్రాల్లో కొన్ని ప్రయోగ స్థానాల్లో తెరిచిన పైకప్పులు కనిపిస్తున్నాయి. అవి క్షిపణి లాంఛర్ల ఉనికిని వెల్లడిస్తున్నాయి.

"కవర్ చేసిన క్షిపణి ప్రయోగ స్థానాలు హాచ్​లతో కూడిన పైకప్పును కలిగి ఉంటాయి. లాంఛర్లు తెరిచినప్పుడు హాచ్​ల ద్వారా కాల్పులు జరుపుతున్నప్పుడు పైకప్పులు రక్షణకు పనికొస్తాయి. ఇది కాంప్లెక్స్ లోపల ట్రాన్స్​పోర్టర్ ఎరెక్టర్ లాంఛర్ల ఉనికిని, కచ్చితమైన స్థానాలను గుర్తించే అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది. అలాగే దాడుల నుంచి కాపాడుతుంది. హెచ్​క్యూ-9 వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ విభిన్న అంశాలను దాని కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్​తో అనుసంధానిస్తుంది. ఇది అధునాతన నెట్‌ వర్కింగ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ రక్షణ వ్యవస్థలను సూచిస్తుంది" అని యూస్​కు చెందిన జియో ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఆల్​ సోర్స్ అనాలిసిస్ పరిశోధకులు తెలిపారు.

గల్వాన్​కు సమీపంలో
2020 జూన్​లో తూర్పు లద్దాఖ్‌ సరిహద్దుల్లోని గల్వాన్‌ లోయలో భారత్‌, చైనా జవాన్ల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు జరిగాయి. ఇరుదేశాల జవాన్లు పరస్పరం దాడులు చేసుకోగా, ఈ ఘర్షణల్లో 20 మంది భారత జవాన్లు అమరులయ్యారు. తమ దేశానికి చెందిన ఐదుగురు సైనికులు మరణించినట్లు చైనా వెల్లడించింది. అయితే మృతుల సంఖ్య అంతకంటే ఎక్కువే ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే ఐదేళ్ల క్రితం చైనా, భారత్ సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగిన గల్వాన్ లోయకు కేవలం 110 కి.మీ దూరంలో డ్రాగన్ కొత్త ఎయిర్ డిఫెన్స్ కాంప్లెక్స్​ను నిర్మిస్తుండడం గమనార్హం. మరి దీనిపై భారత్ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.

