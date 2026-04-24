అమెరికా- ఇరాన్ వార్ కంటే ముందే చైనా అలర్ట్ అయ్యిందా? భారీగా చమురు నిల్వలను పోగు చేసిందా?
32 సభ్య దేశాల వద్ద 1.2 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలు- కానీ, చైనా దగ్గర దాదాపు 1.4 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలు- అమెరికాకు చెందిన ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెల్లడి
Published : April 24, 2026 at 1:03 PM IST
China Alert On US Iran War : అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం మొదలు కావడానికి ముందు, ఇతర ప్రపంచ దేశాల కంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో చమురు నిల్వలను చైనా పెంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా ప్రభుత్వానికి చెందిన ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తాజాగా ఈ వివరాలను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ (ఐఈఏ - IEA)లోని మొత్తం 32 సభ్య దేశాల వద్ద 1.2 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలు ఉండగా, ఒక్క చైనా దగ్గరే దాదాపు 1.4 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి.
అమెరికా దగ్గర కేవలం 413 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలే ఉన్నాయని యూఎస్ ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెల్లడించింది. 2025 జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలలతో పోలిస్తే 2026 జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో చైనా 15.8 శాతం ఎక్కువగా చమురును దిగుమతి చేసుకుందని పేర్కొంటూ ఇటీవలే అమెరికా మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయిన వెంటనే చైనా మేల్కొందని, భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందుజాగ్రత్త చర్యలను మొదలుపెట్టిందని ఆ కథనాల్లో ప్రస్తావించారు. ట్రంప్ రెండో టర్మ్లో పలు ప్రాంతాల్లో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తలెత్తే ముప్పు ఉందనే అంశాన్ని చైనా ముందుగానే అంచనా వేయగలిగిందని విశ్లేషించారు.