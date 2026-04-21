ఇరాన్ నౌకలో చైనా క్షిపణి రసాయనాలు? రిపబ్లికన్‌ నేత నిక్కీ హేలీ సంచలన ఆరోపణలు

అమెరికా స్వాధీనం చేసుకొన్న ఇరాన్‌ నౌకలో రసాయనాలు!- సంచలన ఆరోపణలు చేసిన రిపబ్లికన్‌ నేత నిక్కీ హేలీ- క్షిపణి తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనాలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు- చైనా నుంచి ఇరాన్‌కు సరఫరా చేస్తున్నట్లు ఆక్షేపణ

Nikki Haley Claims On US Seized Ship
Nikki Haley Claims On US Seized Ship
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 2:56 PM IST

Nikki Haley Claims On US Seized Ship : అమెరికా స్వాధీనం చేసుకొన్న ఇరాన్‌ నౌకలో క్షిపణి తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు భారత సంతతికి చెందిన రిపబ్లికన్‌ నేత నిక్కీ హేలీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. వీటిని చైనా నుంచి ఇరాన్‌కు సరఫరా చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ యద్ధంలో ఇరాన్‌కు చైనా సైనిక సాయం అందిస్తుందనే అనుమానం ఉందని నిక్కీ వ్యాఖ్యానించారు.

అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయిలో ఉండగా టెహ్రాన్‌ నౌకను యూఎస్‌ బలగాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం అంతర్జాతీయంగా పెనుదుమారం రేపుతోంది. ఆదివారం నాడు హర్మూజ్‌ జలసంధిలో ఇరాన్‌ జెండాతో ఉన్న టౌస్కా అనే వాణిజ్య నౌకను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ నౌకలో ఏముందనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. దీనిపై ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించిన భారత సంతతికి చెందిన రిపబ్లికన్‌ నేత నిక్కీ హేలీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఇటీవల హర్మూజ్‌ జలసంధిలో అమెరికా స్వాధీనం చేసుకొన్న నౌక చైనా నుంచి ఇరాన్‌కు వెళుతోందని నిక్కీ హేలీ పేర్కొన్నారు. క్షిపణి తయారీలో వినియోగించే రసాయనాలను అందులో తరలిస్తున్నట్లు ఆరోపించారు. నౌకను ఆపాలని అమెరికా దళాలు అనేకసార్లు హెచ్చరించినా అది పట్టించుకోలేదన్నారు. దీంతో యుద్ధంలో ఇరాన్‌కు చైనా సైనిక సాయం అందిస్తోందనే విషయాన్ని ఏమాత్రం తోసిపుచ్చలేమని ఆరోపించారు.

సీజ్‌ చేసిన ఇరాన్‌ నౌకలో ఏముందన్న దానిపై క్లారిటీలేదు!
సీజ్‌ చేసిన ఇరాన్‌ నౌకలో ఏముందన్న దానిపై అమెరికా అధికారులు అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు వెల్లడించలేదు. కానీ ఆ నౌకలో ద్వంద్వ వినియోగ వస్తువులు ఉన్నట్లు అమెరికా సైనిక వర్గాలు వెల్లడించినట్లు వార్తా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. పారిశ్రామిక అవసరాలతో పాటు సైనిక ప్రయోజనాలకు కూడా వాడుకోగలిగే సామగ్రి ఉన్నట్లు ప్రాథమిక అంచనా వేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. వాటిలో ప్రధానంగా లోహాలు, పైపులు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉన్నట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ భావిస్తోంది. ఇరాన్ తన బాలిస్టిక్ క్షిపణి కార్యక్రమానికి అవసరమైన పరికరాలను రహస్యంగా రవాణా చేస్తోందని అమెరికా గతంలోనే ఆరోపించింది. ఇప్పుడు ఈ నౌక దొరకడంతో ఆ ఆరోపణలకు బలం చేకూరినట్లయింది.

తమ నౌకను స్వాధీనం చేసుకోవడంపై ఇరాన్‌ తీవ్రంగా మండిపడింది. ఆ నౌక చైనా నుంచే వస్తోందని అంగీకరించిన ఇరాన్‌ అమెరికా చర్యను దొంగతనంగా అభివర్ణించింది. అమెరికా దళాల దురాక్రమణను దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొంది. తమ నౌకను వదిలిపెట్టాలని డిమాండ్‌ చేసింది.

