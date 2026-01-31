ETV Bharat / international

మస్క్‌తో ఎప్‌స్టీన్‌ చాట్‌- తాజాగా విడుదల చేసిన ఫైల్స్​లో సంచలన విషయాలు!

ఎప్‌స్టీన్‌-సెక్స్‌ కుంభకోణానికి సంబంధించిన ఫైల్స్‌లో సంచలన విషయాలు- టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌మస్క్‌-ఎప్‌స్టీన్‌ చాట్‌- ట్రంప్‌నకు చెందిన అధికారులతో తన రక్షణ గురించి జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌ మాట్లాడినట్లు వెల్లడి

Epstein Chatting With Elon Musk
Epstein Chatting With Elon Musk (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 10:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Epstein Chatting With Elon Musk : అమెరికాలో విడుదలైన ఎప్‌స్టీన్‌-సెక్స్‌ కుంభకోణానికి సంబంధించిన ఫైల్స్‌ సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు చెందిన అధికారులతో తన రక్షణ గురించి జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌ మాట్లాడినట్లు, డాక్యుమెంట్ల ఆధారంగా తేలింది. అటు సెక్స్‌ కార్యకలాపాలు జరిగిన ప్రైవేటు ద్వీపాల సందర్శన గురించి, టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌మస్క్‌-ఎప్‌స్టీన్‌ చాట్‌ చేసిన పత్రాలు కూడా విడుదలయ్యాయి. ట్రంప్‌ను మాఫియా వ్యక్తిగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని డెమోక్రాట్లను ఎప్‌స్టీన్‌ హెచ్చరించినట్లు తేలింది. రష్యన్‌ మహిళతో లైంగిక సంబంధం వల్ల బిల్‌గేట్స్‌కు సుఖవ్యాధులు సోకాయని అందులో ఉంది.

సంపన్నుల కోసం యువతులు, మైనర్లను అక్రమ రవాణా
జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌కు సంబంధించి పత్రాలను భారీ సంఖ్యలో అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసింది. ఎప్‌స్టీన్‌ ఆత్మహత్యకు పాల్పడకముందు, సంపన్నులతో జరిపిన సంభాషణలు ఆ ఫైళ్లలో ఉన్నాయి. అమెరికన్‌ కాంగ్రెస్‌ తీసుకొచ్చిన చట్టం ప్రకారం, 30 లక్షల పేజీలు, వేలాది వీడియోలు, ఫొటోలను విడుదల చేయనుంది. శుక్రవారం వరకు ఆరు లక్షల పత్రాలను ఆన్‌లైన్‌లో పోస్టు చేసింది. ఇంకా లక్షలాది రహస్య పత్రాలను విడుదల చేయకపోవడంపై డెమోక్రాట్లు విమర్శిస్తున్నారు. ట్రంప్‌ తొలిసారి అధ్యక్ష పగ్గాలు చేపట్టినప్పుడు ఆయన ముఖ్య సలహాదారుగా ఉన్న స్టీవ్‌ బానన్‌ అనే అధికారి ఎప్‌స్టీన్‌ పరువును కాపాడేందుకు యత్నించినట్లు ఫైళ్ల ఆధారంగా తెలిసింది. ట్రంప్‌ అర్ధరాత్రి చెమటలు పట్టి నిద్రలేస్తారంటూ బానన్‌కు ఎప్‌స్టీన్‌ ఓ సందేశం పంపారు. అనేక మెస్సేజ్‌లను డిలీట్‌ చేసి ఈ ఫైళ్లను విడుదల చేయడం వల్ల వారు సరిగ్గా ఏ అంశాలపై మాట్లాడుకున్నారో స్పష్టత లేకుండా పోయింది. ట్రంప్‌ను మాఫియా తరహా వ్యక్తిగా చిత్రీకరించద్దంటూ డెమోక్రాట్లను హెచ్చరిస్తూ, ఆ పార్టీకి చెందిన న్యాయవాది క్యాథీ రూమ్లర్‌తో ఎప్‌స్టీన్‌ చేసిన చాట్‌ కూడా బయటకు వచ్చింది. అందులో 'ట్రంప్‌ ఒక పిచ్చివాడు' అని ఎప్‌స్టీన్‌ సంబోధించడం గమనార్హం.

హెలికాప్టర్​లో ఎంతమందిని తీసుకొస్తావ్​?
తన ద్వీపాల్లో ప్రైవేట్‌గా పర్యటించడంపై టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌, ప్రస్తుత అమెరికా వాణిజ్య మంత్రి హొవార్డ్‌ లుట్నిక్‌ వంటివారితో కూడా 2012-11 సంవత్సరాల్లో ఎప్‌స్టీన్‌ చర్చలు జరిపాడు. ఆ ద్వీపాల్లోనే ఎప్‌స్టీన్‌ సెక్స్‌ కుంభకోణాన్ని నెరిపాడు. ఎంతమందిని హెలికాప్టర్‌లో తీసుకొస్తావ్‌ అని మస్క్‌ను అడగ్గా, తాను తన పార్ట్‌నర్‌ మాత్రమే వస్తానని ఆయన బదులిచ్చారు. అయితే, ఈ ద్వీప సందర్శనలు జరిగాయో లేదో ఇంకా తెలియరాలేదు. ఈ ఈ-మెయిళ్లపై మస్క్‌ సహా టెస్లా, ఎక్స్‌ల ప్రతినిధులు ఇంకా స్పందించలేదు. అయితే తనను ద్వీపాలకు రావాలని ఎప్‌స్టీన్‌ చాలాసార్లు కోరాడని, అందుకు తాను తిరస్కరించానని మస్క్‌ 2025లోనే చెప్పారు. అటు వాణిజ్యమంత్రి హొవార్డ్‌ లుట్నిక్‌ కూడా, ఈ ఆహ్వానంపై ఇంకా స్పందించలేదు. ఐతే ఎప్‌స్టీన్‌తో సంబంధాలను దశాబ్ధం క్రితమే తెంచుకున్నట్లు 2025లో తెలిపారు.

సంపన్నుల కోసం మైనర్లు, యువతులతో సెక్స్‌ కుంభకోణం నిర్వహించిన కోటీశ్వరుడు ఎప్‌స్టీన్‌ను 2019లో అరెస్టు చేశారు. తర్వాత నెల రోజుల్లోనే ఆయన జైలులో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అది ఆత్మహత్య కాదని, అందులో పెద్దపెద్దవాళ్లు కలిసి హత్య చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ ఆరోపణలకు మరింత బలం చేకూర్చేలా, ఓ విచారణ అధికారి "ఇది ఆత్మహత్యలా కనిపించడం లేదంటూ" చేసిన చాట్‌ కూడా తాజా ఫైళ్లలో ఉంది. ఇక మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌గేట్స్‌ కూడా, ఓ రష్యన్‌ మహిళతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకోవడం వల్ల సుఖవ్యాధుల బారిన పడ్డారంటూ ఎప్‌స్టీన్‌ రాసుకున్న పత్రాలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. తన భార్య కోసం యాంటీబయోటిక్స్‌ ఇవ్వాలని గేట్స్‌ తనను కోరారని ఎప్‌స్టీన్‌ అందులో పేర్కొన్నారు. అయితే ఇది అబద్ధమని బిల్‌గేట్స్‌ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.

ఎప్​స్టీన్ ఫైల్స్ : మరో 30వేల పేజీల పత్రాలు, 2వేల వీడియోలు, లక్షకు పైగా ఫొటోలు విడుదల

ఎప్​స్టీన్​తో సంబంధాలు ఉన్న వారిలో ఎక్కువ మంది డెమోక్రాట్లే: డొనాల్డ్ ట్రంప్

TAGGED:

EPSTEIN CHATTING WITH ELON MUSK
LATEST UPDATES ON EPSTEIN FILES
EPSTEIN FILES LATEST UPDATES
ELON MUSK WITH EPSEIN
EPSTEIN FILES ON ELON MUSK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.